Bitcoin Madencilik Zorluğu 2026’da Yılın En Büyük İkinci Düşüşünü Yaşadı

Bitcoin ağında 21 Mart 2026’da gerçekleşen önemli zorluk ayarlaması, blok yüksekliği 941.472’de madencilik zorluğunun 133,79 trilyona gerilemesiyle yılın en belirgin ikinci düşüşüne işaret etti. Son güncellemeye göre yüzde 7,76 oranındaki bu gerileme, yakın dönemde ağdaki değişimlerin net bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

İşlem Zorluğunda Büyüklüğüyle Dikkat Çeken Gerileme

Zorluk ayarlamaları, Bitcoin madenciliğinde ortalama blok süresini korumak adına yaklaşık iki haftada bir gerçekleşiyor. Ancak bu kez gelen düşüş hacmi, son zamanlarda ağda belirgin değişiklikler yaşandığına işaret ettiği için dikkat çekiyor. Zincirde meydana gelen son güncellemenin verileri madencilik havuzu CloverPool tarafından sağlanırken, yıl başından bu yana kaydedilen en yüksek ikinci zorluk gerilemesi olarak kayıtlara geçti.

Normalde zorlukta böylesine bir düşüş, bazı madencilerin faaliyetlerini durdurduğuna ya da şartların geçici olarak zorlaştığına işaret edebiliyor. Detaylar netleşmese de, ağın bu tip dalgalanmalara otomatik verdiği tepkiler, Bitcoin madencilik ekosisteminin ne kadar esnek olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

CloverPool tarafından paylaşılan verilerde, “Madencilik zorluğu blok yüksekliği 941.472’de yüzde 7,76 gerileyerek 133,79 trilyona indi. Ağdaki güncel hashrate 933,51 EH/s seviyesinde yer alıyor ve gelecek dönem için yeni bir zorluk ayarlanması beklentisi öne çıkıyor.” vurgusu yapıldı.

Yüksek Hashrate, Dengeli Aktivite Sinyali Veriyor

Bir diğer dikkat çeken unsur ise madencilik zorluğu düşmesine rağmen ağın toplam işlem gücünde (hashrate) anlamlı bir gerileme izlenmemesi oldu. Güncel hashrate değeri 933,51 EH/s ile geçmiş seviyelere kıyasla hala oldukça yüksek seyrediyor.

Bu durum, zorluğun düşmesine rağmen madencilerin büyük bölümünün faaliyete devam ettiğini, dolayısıyla ağ üzerindeki etkinliğin canlı kaldığını gösteriyor. Bitcoin’in yapısı gereği, işlem gücüyle zorluk zaman zaman aynı yönde hareket etmese de, denge kısa sürede yeniden sağlanıyor. Son gelişmelerin, bir süre baskı altında kalan madenciler için kısmi bir rahatlama oluşturduğuna da işaret ediliyor.

Bir sonraki zorluk ayarlamasının ise yaklaşık 14 gün sonra ve yüzde 0,4 civarında yeni bir düşüşle gerçekleşebileceği tahmin ediliyor. Elbette, bu oranlar ağdaki gerçek zamandaki gelişmelere göre değişiklik gösterebilir.

Özetle, Bitcoin ağında 2026’nın ikinci büyük zorluk düşüşü yaşanırken, işlem gücünün yüksek seyretmeye devam etmesi, ağın dengesinin korunduğunu gösterdi. Piyasa aktörlerinin ise yakın dönemde yeni ayarlamaları yakından takip ettiği gözlemleniyor.