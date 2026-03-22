Erken Dönem Ethereum Yatırımcısı, Piyasaya Sessizce Dönerek Yeniden ETH Biriktirmeye Başladı

Piyasalarda dikkat çeken bir hareketlilik, uzun süre sessiz kalan erken dönem bir Ethereum yatırımcısının yeniden alım yapmaya başlamasıyla gündeme geldi. “thomasg.eth” ismiyle bilinen bu cüzdan sahibinin, geçmişte piyasanın en aktif ve büyük yatırımcılarından biri olduğu biliniyor. Özellikle 2021 yılındaki yükseliş döneminde, cüzdanında Ethereum, WBTC ve DAI başta olmak üzere toplamda 538 milyon dolar değerinde dijital varlık bulundurmuştu.

Söz konusu cüzdan, bir süredir fazla hareket göstermemişti. Ancak son günlerde art arda gerçekleşen alımlar, yatırımcının yeniden piyasa pozisyonu aldığına işaret ediyor. Alımlar her ne kadar yüksek tutarlarda gerçekleşse de, ani bir yükseliş veya dikkat çekici bir hamle yerine, kademeli ve ölçülü bir şekilde ilerliyor.

Son Dönemde Gerçekleştirilen Alımlar Dikkat Çekiyor

Yaklaşık 15 saat önce gerçekleşen bir işlemede, bu cüzdana tek seferde 1.401 adet ETH aktarıldı. Bu işlem, yaklaşık 3 milyon dolar değerinde gerçekleşti. Son bir hafta içinde ise, toplamda 19,5 milyon dolar tutarında Ethereum alımı yapıldığı görülüyor. Bu tutarlı ve istikrarlı alımlar, cüzdan sahibinin piyasalara ani bir şekilde değil, temkinle ve planlı olarak geri döndüğünü gösteriyor.

Gerçekleşen işlemler zincir üstü (on-chain) verilerle net şekilde takip edilebiliyor. Arkham platformu tarafından paylaşılan verilere göre, son günlerdeki alımlar piyasada büyük yatırımcıların yeniden aktif rol oynayabileceği düşüncesini gündeme getirdi.

Arkham’ın aktardığı bilgilerde, “2021 yılında 538 milyon dolar değerinde Ethereum, WBTC ve DAI bulunduran thomasg.eth, şimdi yeniden alım yapıyor. Son işlemde 3 milyon dolar, son bir haftada ise toplam 19,5 milyon dolar değerinde ETH toplandı.” ifadelerine yer verildi.

Erken Dönem Yatırımcılarının Hareketleri Piyasa Algısını Etkiliyor

Bir cüzdan sahibinin sessizce biriktirmeye başlaması, ilk başta öne çıkmasa da topluluktaki deneyimli yatırımcılar tarafından hızla fark ediliyor. Özellikle “OG” olarak anılan, kripto dünyasında ilk dönemlerden itibaren varlık gösteren kişilerin yeniden harekete geçmesi, piyasanın genel yönüyle ilgili çeşitli değerlendirmelerin önünü açıyor.

2021 yılındaki güçlü yükseliş döneminde büyük servetlere ulaşan bu tür yatırımcılar, genellikle piyasa döngülerinin farklı evrelerinde farklı stratejiler benimsiyor. thomasg.eth’nin şu anki hareketleri de herhangi bir fiyat coşkusundan ziyade sakinlik ve stratejiyle öne çıkıyor. Büyük yatırımcıların bu tür bir dönüş süreci başlatması, hem piyasa dinamiklerini hem de beklentileri yakından etkileyebiliyor.

Pozisyonun adım adım artırılması, piyasadaki bazı yatırımcıların piyasa koşullarının değişebileceği yönünde yorum yapmasına yol açıyor. Ancak bu tür işlemlerin tek başına piyasanın genel seyrini belirlemesi mümkün görülmüyor. Buna karşın, deneyimli katılımcıların böyle bir dönemde piyasaya geri dönmesi dikkatle takip ediliyor.