Dogecoin Fiyatında Yıllardır Devam Eden Baskı: 0,10 Doların Üzerinde Yükseliş Sinyali Gelir mi?

Dogecoin, 21 Mart 2026 tarihi itibarıyla yaklaşık 0,094 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fiyat son dönemdeki dar bant hareketiyle piyasada dikkat çekiyor. 2021’deki tarihi zirveden bu yana Dogecoin, uzun süredir düşen bir trend çizgisinin oluşturduğu alanda tutunmaya çalışıyor. Analistler, mevcut sıkışık fiyat yapısının ileride yönlü bir hareket getirme potansiyeline sahip olduğuna işaret ediyor.

Teknik Analizde Uzun Vadeli Sıkışma Öne Çıkıyor

Haftalık grafiklerde, Dogecoin’in 2021 zirvesinden bu yana yaklaşık yüzde 73 oranında değer kaybı yaşadığı görülüyor. Ardından başlayan uzun konsolidasyon dönemi, fiyatın 0,055 ile 0,08 dolar bandında güçlü destek oluşturmasını sağladı. Bu yapı, teknik analizde “alçalan üçgen” olarak bilinen, hacmin azaldığı dönemlerle örtüşen bir sıkışmaya işaret ediyor.

Geçmişte benzer yapılar Dogecoin’de önce ciddi düşüşleri, ardından ise toparlanmaları beraberinde getirmiş durumda. Örneğin, önceki döngülerde yüzde 65–75 arasında geri çekilmeler sonrası fiyatın dar bantta uzun süre oyalanıp, ardından yukarı yönlü genişlemeye geçtiği gözlemlenmişti.

Kripto para analisti CryptoPatel, mevcut yapının likidite döngüsünün bir parçası olabileceğini belirtiyor. Analist,

“Düşen üçgende fiyat sıkışırken likidite emiliyor ve direncin aşılması sonrası genişleme başlayabiliyor”

vurgusunu yapıyor. Önceki benzer döngülerde, yapının yukarı kırılması halinde Dogecoin’de yüksek oranlı fiyat hareketleri yaşanmıştı. Ancak bu tür tekrarların garanti olmadığının altı çiziliyor.

Kısa Vadede Fiyat Kırılım Sinyalleri Aranıyor

Kısa vadeli göstergeler ise karışık bir tablo çiziyor. TradingView platformundan alınan teknik özetlere göre, hareketli ortalamaların bir kısmı hâlâ satış yönlü sinyal üretirken, RSI ve Stokastik gibi osilatörler tarafsız noktada bulunuyor.

Yatırımcılar, kritik direnç olarak 0,095 ve 0,098 dolar seviyelerini izliyor. Psikolojik eşik olarak ise 0,10 dolar ön plana çıkıyor. Destek noktaları 0,092 ile 0,088–0,090 dolar bandında yoğunlaşıyor. 0,10 doların aşılması, alıcıların piyasada güç kazandığını gösterebilir; tersine destek altındaki kapanışlar sıkışmanın süreceğine işaret ediyor.

Elliott Dalga analizine göre ise Dogecoin beş dalgalı düzeltici yapının son aşamasında bulunuyor. Beşinci dalganın Fibonacci bölgesine yakınlaştığı ifade edilirken, bu bölgede tepki gelirse kısa vadede yukarı hareketlerin başlaması muhtemel görülüyor. Yine de, direnç alanlarının güçlü biçimde geçilmesi gerekiyor.

Zincir üstü verilere bakıldığında, Dogecoin ağında günlük aktif adresler son günlerde 60 bin ile 110 bin arasında dalgalanıyor. Günlük transfer sayısı ise 80 bin ila 200 bin arasında seyrediyor. Fiyat durağan seyretse de, bu canlılık ağ sağlığının korunduğunu gösteriyor.

Dogecoin, 2013 yılında “şaka coini” olarak topluluk temelli bir proje şeklinde başlatılmıştı. Aradan geçen sürede, piyasa değerine göre zaman zaman en büyük kripto paralar arasında yer aldı ve güçlü bir kullanıcı kitlesi oluştu. 2021 boğa sezonunda ise fiyat, kısa sürede tarihi zirveye ulaşmıştı.

Piyasa analistleri, modelin yukarı kırılması durumunda klasik grafik ölçümüne göre kısa vadede 0,20–0,30 dolar bandının gündeme gelebileceğine dikkat çekiyor. Ancak bu tür analizler sadece senaryoyu ifade ediyor; piyasa koşullarının değişebileceği unutulmuyor.

Özetle Dogecoin fiyatı şu aşamada çok yıllık bir daralan hareket aralığında kalmaya devam ediyor. Yatırımcılar, işlemlerdeki hacim artışı ve kritik dirençlerin canlı biçimde aşılmasını takip etmeye odaklanmış durumda.