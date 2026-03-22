XRP Fiyatında Kritik Destek Sınırında Gelişmeler: Düşüş Hızı Artabilir

XRP fiyatında son saatlerde gözlenen hareketlilik, kısa vadeli yükseliş ivmesinde belirgin bir zayıflamaya işaret ediyor. Popüler altcoin, dört saatlik grafiklerdeki ana destek çizgisinin altına sarkarak daha geniş bir yatay hareket bandına geri döndü. 2023’te ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’yla yaşadığı hukuksal süreçlerle gündeme gelen Ripple şirketinin yerel tokenı XRP, kripto para piyasasında çok sayıda yatırımcının odağında yer almaya devam ediyor.

XRP Fiyatında Desteklerin Altına Düşüş ve Teknik Veriler

XRP özellikle $1,38 bölgesinden gelen tepkiyle bir süre yükseliş eğilimi sergiledikten sonra, dört saatlik grafikte destek olarak çalışan kanal çizgisinin altına sarktı. Son düşüşle birlikte fiyat, $1,452 ile $1,387 arasındaki yatay bantta işlem görüyor. Kısa vadeli alıcıların geri çekilmesiyle fiyat hareketinin yön bulmakta zorlandığı, hacimlerin de zayıfladığı gözlemleniyor.

Analistlerin teknik analizlerinde yer verdiğine göre, yukarı yönlü bir deneme yapılsa da $1,452 seviyesinin güçlü bir direnç olarak çalışabileceği, eğer bu bant aşılamazsa $1,4236 seviyesinin aşağı kırılmasının ardından fiyatın yeniden $1,387 bölgesine çekilebileceği öngörülüyor. XRP, haberin yayına hazırlandığı sırada $1,41 seviyelerinde yatay bir seyir izliyor. Önceki kısa vadeli yükselen dip formasyonunun bozulması, aşağı yönlü riskin arttığına işaret ediyor.

XRP analizlerinde şu değerlendirmeye yer veriliyor: “Dirençten gelecek bir satış hareketi, 1,4236 seviyesinin kırılmasını tetikleyip fiyatı 1,387’ye çekebilir.”

Böyle bir seyir, kısa vadede satış baskısının sürdüğünü gösterebilir ve yatırımcıların özellikle $1,4236 ve $1,387 desteklerini yakından takip ettiği aktarılıyor.

Momentum ve Piyasa Yapısı Kararsızlık Sinyali Veriyor

Göreceli Güç Endeksi (RSI) 47 seviyesine yakın seyrederek, piyasadaki hareketin nötr bir aralıkta kaldığına ve alıcıların belirgin şekilde güç kazanamadığına işaret ediyor. Orta ve kısa vadeli hareketli ortalamaların altında kalan fiyat, trendin zayıflığını destekliyor. 4 saatlik zaman diliminde 10 ve 50 periyotluk üstel hareketli ortalamaların altında kalınması, alımların güçlenmediğini gösteriyor.

Türev piyasalarda da açık pozisyon ve işlem hacimlerinde belirgin bir azalma izleniyor. Yatırımcıların kaldıraçlı pozisyonlarını azaltmaya geçtiği, piyasada daha ihtiyatlı bir havanın hakim olduğuna dikkat çekiliyor. Konsolidasyon sürecinin devam etmesi halinde, fiyatın aşağı yönde yeni destek arayışlarına girmesi mümkün görülüyor.

Yatay kanal içinde öne çıkan direnç seviyeleri $1,452 ve $1,465 olarak sıralanıyor. Destek kanadında ise $1,4236 ve $1,387 noktalarında alıcıların tekrar devreye girme potansiyeli öne çıkıyor.

Teknik gösterge ve formasyonların birleşimi, yukarı atakların kısa vadede sınırlı kalabileceği, güçlü alım sinyalleri oluşmadığı sürece fiyatların yatay veya aşağı yönlü bir seyir izleyebileceği şeklinde değerlendiriliyor.

XRP’de Genel Piyasa Dönemi ve Olası Senaryolar

Bitcoin’de yaşanan ani fiyat sıkışmaları sonrası kripto piyasasında genel olarak hız kaybeden bir hacim ve dikkatli bir izleyiş hakim. Bu ortamda XRP’nin yukarı yönlü yeni bir hamle için gerek hacim gerekse genel piyasa motivasyonunda bir artışa ihtiyaç duyduğu aktarılıyor. Ripple şirketine yönelik devam eden regülasyon tartışmaları ve global kripto piyasasındaki gelişmelerin, XRP’nin dar aralık içinde kalmasında etkili olduğu görülüyor. Yatırımcılar kısa vadede $1,4236 üzerinde tutunmanın devam edip etmeyeceğine odaklanmış durumda. Bu desteğin aşağı kırılması halinde $1,387 seviyelerine doğru yeni bir düşüş ihtimali ön plana çıkarken, $1,452 üzerinde kapanışların ise kısa vadeli iyimserliği besleyebileceği değerlendirmesi yapılıyor.