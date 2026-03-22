Solana Fiyatı 90 Dolar Sınırında Sıkıştı: Teknik Zayıflık ve Birikim Sinyalleri Kafa Karıştırıyor

Solana son günlerde 86–90 dolar aralığında dengelenirken, fiyat hareketindeki zayıflık piyasa yönünün belirsizliğini artırıyor. Son 24 saatte hafif bir gerileme yaşayan SOL, bir süredir ana direnç seviyelerini aşamıyor. Kripto para piyasasında oluşan bu durum, geçici bir yatay seyir ve kesin bir yön arayışı olarak değerlendiriliyor.

Teknik Görünüm ve Temel Direnç Noktaları

Piyasa analisti Trader Symba, Solana’nın teknik göstergelerinden biri olan Supertrend’in ekim ayından beri olumsuz sinyal verdiğini hatırlattı. Özellikle 96–97 dolar aralığındaki ana direnç çizgisinin henüz aşılamadığı ifade edildi. Grafiklerde öne çıkan bu seviye aşılamadığı sürece, kısa vadede fiyat hareketlerinin satış baskısıyla karşılaşma eğiliminde olduğu belirtildi.

Bir başka analizde ise, Solana’nın uzun vadeli yapı açısından zayıf durumda olduğu görüşü paylaşıldı. AlejandroBTC, özellikle 100 dolar psikolojik sınırının aşılamamış olmasının alıcılar açısından olumsuz bir tabloyu desteklediğini kaydetti. Analiste göre, mevcut yapı devam ederse SOL’un bir sonraki önemli destek bandı olan 45 dolar bölgesine kadar gerileme riski gündemde.

Teknik açıdan ayrıca, Crypto Patel tarafından vurgulanan Omuz Baş Omuz formasyonunun boyun çizgisinin aşağı kırıldığı belirtiliyor. Bu kırılmanın orta vadeli görünüm üzerinde baskı oluşturduğu, fiyatın 70 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceği öngörülüyor.

Zincir Üzerindeki Hareketler ve Ekosistem Göstergeleri

Teknik alandaki baskıya karşın, zincir üstü veriler farklı bir tablo gösteriyor. Ali Charts’a göre, son dört gün içinde toplamda 11,8 milyon SOL borsalardan çekildi. Böyle yüksek montanlı çekilişler genellikle birikim sürecinin göstergesi olarak değerlendiriliyor. Borsalardan çıkarılan varlıkların kısa vadede satışa sunulma ihtimalinin azalması, uzun vadeli yatırımcı ilgisine işaret ediyor.

Bu ayrışma, fiyat hareketleri ve teknik zayıflık sürmesine rağmen, yatırımcıların arka planda birikime devam ettiğini ortaya koyuyor. Eğer bu eğilim sürerse, ilerleyen süreçte teknik dirençlerin aşılmasını kolaylaştıracak yeni bir piyasa hareketi ortaya çıkabilir.

Piyasa genelinde karışık bir görüş hakim. Bir yanda teknik zayıflıklar ve güçlü direnç noktaları yukarı yönlü hareketi sınırlıyor. Diğer yanda ise zincir üstündeki birikim ve Solana ekosistemine olan ilgi, kısa vadeli olumsuz havaya karşı bir denge unsuru oluşturuyor.

Ek olarak Ted Pillows, Solana bağlantılı bazı halka açık şirketlerde uzun süredir süren düşüş trendlerine dikkat çekti. Forward Industries, SOL Strategies, Sharps Technology ve DeFi Development Corp. gibi firmalarda aylardır aşağı yönlü seyir devam ediyor. Söz konusu şirketlerin bu performansı, Solana bağlantılı yatırımların risk iştahında azalmaya işaret ediyor ancak bu durumun ekosistemin tamamına yayılmış bir başarısızlık anlamı taşımadığı değerlendiriliyor.

Gelecek beklentileri ise Solana’nın 90–100 dolar aralığındaki kritik direnç bölgesine nasıl tepki vereceğiyle yakından bağlantılı. Bu seviyeler aşılamazsa SOL’un 75 dolar ve ardından 70 dolar desteklerine kadar çekilmesi olasılığı devam ediyor. Öte yandan, 100 dolar üzerindeki kalıcı bir hareket ve hacim artışı yukarı yönlü bir momentum değişimini diyagramda öne çıkarabilir.