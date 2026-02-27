Kripto Piyasaları Clarity Act Beklentisiyle Balina Hareketlerini Yakından Takip Ediyor

Kripto para piyasalarında son dönemde balina cüzdanlarında ve işlem hacimlerinde dikkat çekici hareketlilik yaşanıyor. Santiment tarafından yayımlanan yeni bir rapor, yatırımcıların özellikle ABD’de Mart başında gündeme gelecek Clarity Act sürecini yakından izlediğini ortaya koyuyor. Bu yasa teklifinin, dijital varlıklar için daha net düzenleme standartları getirmesi bekleniyor. Bunun da, piyasa oyuncuları ve kripto şirketleri açısından belirsizliği azaltacağı öngörülüyor.

Balina Cüzdanları Artıyor

Santiment verileri, 100 veya daha fazla Bitcoin bulunduran cüzdanların sayısının 20 bine yaklaştığını gösteriyor. Her biri en az 6,78 milyon dolar değerindeki bu hesaplar, genellikle varlıklı bireyler, fonlar ve uzun vadeli yatırımcılar tarafından tutuluyor. Bu ölçekteki adreslerin sayısındaki artış, özellikle fiyat düşüşlerinden sonra ortaya çıktığında, piyasada birikim dönemlerinin başlangıcına işaret ediyor. Balina cüzdanlarında görülen bu hareketlenme, tek bir elde yoğunlaşmak yerine, daha geniş bir alana dağılan sermaye yapısını da ortaya koyuyor.

Clarity Act ve Düzenleyici Belirsizlik

Clarity Act süreci, kripto varlık sektöründe düzenleyici çerçevenin netleşmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Rapor, birçok piyasa oyuncusunun bu yasal düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte ticaret stratejisini güncelleyebileceğine işaret ediyor. 1 Mart’taki iç takvim sonrasında regülasyonların hem bireysel hem de kurumsal yatırımcı davranışlarını etkileyebileceği vurgulanıyor.

Düzenleyici belirsizlik ile balina hareketlerinin bir arada görülmesinin, piyasadaki oynaklığı artırabileceği değerlendirmesi yapıldı. Bazı piyasa gözlemcileri, büyük cüzdan alımlarının Clarity Act öncesinde, özellikle stabilcoin faizlerinde ve kurumsal portföylerde pozisyon değişikliklerini tetiklediğini belirtti.

Büyük İşlem Hacmi ve Ağ Etkinliği

Rapor, son bir ayda Bitcoin, Ethereum, Tether ve XRP Ledger ağlarında 100 bin doları aşan işlem sayısında dikkate değer artış olduğunu belirtiyor. Bu tür büyük transferlerdeki sıçramalar, piyasada kısa vadeli geri dönüşlerle bağlantılı olabiliyor. Mart ayının başında, fiyat eğilimlerinden bağımsız olarak balina hareketliliğinin yoğunlaşabileceği öngörülüyor.

Santiment, bireysel yatırımcıların satış yaptığı bir ortamda büyük hesaplarda bakiyelerin artmasının, ciddi piyasa katılımcıları arasında sermaye yoğunluğunu artırdığına dikkat çekiyor. Ancak bu durumun, paranın tabana yayılması anlamına gelmediği; aksine stratejik birikim dönemini işaret ettiği aktarılıyor.

Bitcoin’in Asya işlemlerinin başında kısa süreli olarak 65 bin doların altına düşmesi, yaklaşık 230 milyon dolarlık uzun pozisyonun tasfiye olmasına neden oldu. Son dönemde jeopolitik gündem ve makroekonomik gelişmeler de fiyatlardaki hareketliliği artırıyor.

Tüm bu gelişmeler, hem büyük yatırımcıların hem de piyasa takipçilerinin Clarity Act ve düzenleyici haber akışına odaklanmasına yol açmış görünüyor. Mart ayındaki gelişmelerin, kurumsal ve bireysel portföylerde stratejik değişiklikleri tetikleyebileceği ifade ediliyor.