Bitcoin Kritik Trend Desteğinde: Piyasa Belirleyici Seviyeleri Test Ediyor

Özet

  • Bitcoin son dönemde ana destek ve direnç seviyelerinde dalgalanıyor.
  • Analist GainMuse, yükselen trend desteğine dikkat çekerek olası senaryoları sıralıyor.
  • Makro ekonomik veriler ve teknik göstergeler piyasa dinamiklerini yakından etkiliyor.
Bitcoin son işlemlerde 66.000 dolar seviyelerinde hareket ediyor. Son 24 saatte yüzde 2,5’lik bir düşüş kaydeden lider kripto varlık, kısa vadede belirleyici olabilecek önemli bir trend çizgisi etrafında işlem görüyor. Özellikle 22–23 Şubat tarihlerinde meydana gelen hızlı düzeltme ve ardından gelen hacimli işlemler, fiyatın mevcut konumunun dikkatle izlenmesine neden oluyor.

Teknik Görünüm ve Trend Çizgisi

15 Şubat’ta 70.800 dolardan başlayan aşağı yönlü kanal birkaç haftadır fiyat oluşumuna hakim. Sonraki günlerde üst üste daha düşük zirveler ve giderek yükselen dip seviyeleri oluştu. 23 Şubat’ta 63.000 dolara kadar inen Bitcoin, bu noktadan başlayan yükselen trend çizgisi üzerinde tutunmaya çalışıyor. Fiyat bu hattın üzerinde kaldıkça, teknik açıdan daha yüksek bir dip oluşturma senaryosu geçerliliğini koruyor. Ancak bu çizginin altına kapanış gerçekleşirse, görünümde ciddi bir değişim oluşabilir.

Piyasa Analisti GainMuse’un Değerlendirmesi

Kripto para piyasasında analizleriyle bilinen GainMuse, Bitcoin’in son düşüşte makro talep bölgesinden hızlı bir toparlanma gösterdiğini aktardı. 25 Şubat sonrası yaşanan geri çekilmede ise piyasa panik havasını yansıtan yüksek hacimlerin görülmediğini, bunun alıcıların hala aktif olduğunu işaret ettiğini belirtti.

GainMuse, “Yükselen destek çizgisi üzerinde kalındığı sürece, fiyatın 68.400–69.200 dolar aralığındaki direnç bölgesine doğru hareket potansiyelinin devam ettiğini düşünüyor. Ancak 64.800–65.000 dolar seviyesinin kaybedilmesi durumunda ise 23 Şubat’taki düşük seviyelerin yeniden test edilebileceğini değerlendiriyor.”

Kritik Destek ve Direnç Noktaları

Hemen altında 65.500 dolara denk gelen yükselen trend desteği bulunuyor. 64.800 dolar seviyesi ise hem teknik analizde hem de analist GainMuse tarafından önemli bir eşik olarak gösteriliyor. Bu seviyenin altında günlük kapanış olursa, daha yüksek dip oluşumu teknik olarak geçersiz oluyor. 63.000 dolar ise son düşüşte test edilen ve yüksek işlem hacmine rağmen şu ana kadar dayanıklılık gösteren ana destek konumunda. Diğer taraftan direnç noktaları 68.400–68.800 dolar aralığı ile başlıyor ve yukarıda 69.900 ile 71.000 dolara kadar devam ediyor.

Makro Veriler ve Piyasa Dinamikleri

Bitcoin’in pozisyonu sadece teknik açıdan değil, makroekonomik gelişmeler açısından da şekilleniyor. Son dönemde açıklanan ABD Üretici Fiyat Endeksi verisi piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Bu durum, ABD Merkez Bankası’nın faiz oranlarını uzun süre yüksek tutacağı yönündeki algıyı güçlendirirken, riskli varlıklarda baskı oluşturuyor.

Günlük bazda RSI göstergesi henüz aşırı satım bölgesine ulaşmasa da 40’lı seviyelere gerilemiş durumda. Haftalık grafikte ise ivme kaybı birkaç haftadır devam ediyor. Ayrıca, 50 günlük hareketli ortalama halen mevcut fiyatların oldukça üzerinde yer alıyor ve olası bir yükselişte bu seviye ek direnç olarak öne çıkıyor.

Mevcut durumda yükselen trend çizgisi korunuyor. Ancak önümüzdeki günlerde bu seviyenin korunup korunamayacağı piyasanın yönü açısından belirleyici olacak gibi görünüyor.

