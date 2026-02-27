Winvest — Bitcoin investment
Altcoin Piyasasında 209 Milyar Dolarlık Çıkış: Yatırımcılar Bitcoin ve Stabilcoinlere Yöneliyor

Özet

  • Altcoin piyasalarında, son 13 ayda büyük ölçekte sermaye çıkışı gerçekleşti.
  • Yatırımcılar, risk algısındaki değişimle birlikte daha çok Bitcoin ve stabilcoinlere yöneliyor.
  • Bitcoin’in pazar payı yükselirken, altcoinlerde kalıcı toparlanma henüz gerçekleşmedi.
Son 13 ayda, altcoin piyasalarından toplam 209 milyar doların çıkması, kripto para piyasasında paranın yön değiştirdiğine işaret ediyor. Bu büyük çıkış, yatırımcıların risk algısındaki değişimi ve sermaye hareketliliğini dikkat çekici bir şekilde ortaya koyuyor.

İçindekiler
1 Altcoinlerden 209 Milyar Dolarlık Fon Çıkışı
2 Stabilcoin ve Bitcoin’e Yöneliş
3 Bitcoin’in Pazar Payı ve Stratejik Pozisyon Alımı

Altcoinlerden 209 Milyar Dolarlık Fon Çıkışı

Bitcoin ve Ether hariç altcoin piyasalarında son bir yıldan uzun süredir net satışlar belirgin. 209 milyar dolarlık çıkış, bu dönemin spekülatif talep bakımından en sert daralmasına karşılık geliyor. Net satış hacmindeki bu azalma, spot piyasadaki düzenli alıcı eksikliğine bağlanıyor. Sadece belirli token’lar değil, yüzlerce altcoin paritesinin geniş çapta etkilendiği ifade edilmekte.

Kripto analisti Darkfost, Binance üzerindeki altcoin işlem hacminin Kasım 2025’ten Şubat 2026’ya yüzde 50 azaldığını belirtiyor. Darkfost, sermayenin Bitcoin’e dönerken altcoin hacimlerindeki küçülmeye işaret ediyor. Aynı süreçte, Bitcoin’in borsa işlem hacmindeki payı yüzde 36,8 seviyesine çıkarken, altcoinlerin payı yüzde 33,6’ya kadar geriledi. Bu oran birkaç ay önce yüzde 60 civarındaydı.

Geçmişte de benzer yön değişiklikleri yaşandı; ancak bu seferki çıkışın boyutu ve süresi önceki döngülere göre daha yüksek. 209 milyar dolarlık fon transferi, yalnızca fiyat dalgalanmasına değil, risk iştahında ciddi bir azalmaya işaret ediyor.

Stabilcoin ve Bitcoin’e Yöneliş

Son dönemde altcoinlerden çıkan sermayenin bir kısmı stabilcoinlere yönelirken, önemli bir bölümünün ise yeniden Bitcoin’e aktarıldığı gözleniyor. CryptoQuant verilerine göre, altcoinlerdeki satışlar stabilcoin akışlarında belirgin bir artışı beraberinde getirdi.

Binance borsası şu anda 47,5 milyar dolarlık stablecoin likiditesinin yaklaşık yüzde 65’ini elinde bulunduruyor. Bitrue araştırma ekibinden Andri Fauzan Adziima, Binance’e park edilen bu miktarın, yatırımcıların bekle-gör yaklaşımında olduklarını ve piyasa dışında kalmadıklarını gösterdiğini aktarıyor.

Net altcoin alım-satım dengesi hâlâ belirgin şekilde negatif seyrediyor. Bu da sermayenin büyük oranda riski azaltmaya çalıştığını ve daha düşük volatiliteye sahip varlıklarda pozisyon tuttuğunu gösteriyor.

Bitcoin’in Pazar Payı ve Stratejik Pozisyon Alımı

Aynı anda, altcoinlerden çıkan fonların bir bölümü net şekilde Bitcoin’e yöneliyor. Bitcoin’in toplam kripto pazarındaki payı yüzde 57,6’ya ulaşırken, toplam işlem hacmi 66,75 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Bu durum, altcoin aktivitesindeki düşüşe rağmen Bitcoin’in güvenli liman olarak tercih edildiğini gösteriyor.

Ecoinmetrics raporunda, Bitcoin’in baskınlığının birkaç puan gerilemesine karşın, son yıllarda kripto pazarındaki büyümenin ana itici gücünün yine Bitcoin olduğuna dikkat çekiliyor.

Bitcoin’in pazar payı son dönemde yüzde 66’dan yaklaşık yüzde 60’a geriledi; ancak asıl tablo değişmedi. Son yıllarda kripto pazarındaki genişlemenin ana motoru yine Bitcoin.

MicroStrategy gibi kurumlar da fiyat dalgalanmasına rağmen Bitcoin alımlarına devam ediyor. Bu gelişmelerin, yatırımcıların tamamen piyasadan çıkmak yerine varlıklarını Bitcoin’de toplama eğilimini güçlendirdiği görülüyor.

Tüm bu hareketler, piyasada riskten kaçınma ve stratejik yeniden konumlanmanın aynı anda yaşandığına işaret ediyor. Altcoin piyasasında kısa süreli yükselişler mümkün olsa da, mevcut talep seviyesi ve piyasa koşullarına bakıldığında kalıcı bir toparlanmanın yakın görünmediği değerlendiriliyor.

