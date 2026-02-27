Bitcoin Satış Baskısı Azalıyor, Piyasa Konsolidasyona Giriyor

Kripto para piyasasında son dönemde yaşanan yoğun satış dalgasının ardından Bitcoin’deki düşüşün yavaşladığı ve piyasada bir dengelenme sürecinin başladığı gözleniyor. Haftalardır dalgalanan fiyat hareketleriyle yatırımcıları zorlayan Bitcoin, kısa vadede toparlanma sinyallerinin görülmesine rağmen, hızlı bir yükselişin yakın zamanda beklenmediği aktarılıyor.

Piyasada Konsolidasyon ve Analist Değerlendirmeleri

Onchain analizleriyle bilinen Willy Woo, Bitcoin’deki son satış baskısının büyük oranda azaldığını ve fiyatta geçici bir yatay seyir dönemi görülebileceğini açıkladı. Woo, Bitcoin’in yaklaşık bir aylık bir süre boyunca dar bir aralıkta hareket edebileceğini belirtiyor. Yaşanabilecek bir tepki alımı ile fiyatın orta 70.000 dolar bandına taşınabileceğini, ancak bu seviyede kalıcılığın sağlanamayabileceğini aktarıyor.

Willy Woo, “Yatırımcıların başlattığı bu kıyasıya satış dalgası tükenmiş görünüyor, bu da fiyatın bir süre yatay hareket etmesini sağlayabilir. Ancak genel tablo, hem spot hem de vadeli piyasalarda likiditenin zayıf olması nedeniyle hâlâ baskı altında” değerlendirmesinde bulundu.

Bitcoin, son üç haftada 60.000 ile 70.000 dolar arasında dalgalandı ve zaman zaman 67.000 doların altını test etti. Woo, kısa vadede fiyatın bu bantta kalabileceğini, ancak piyasada kırılganlığın sürdüğünü vurguluyor.

Likidite Sorunu ve Makroekonomik Riskler

Likidite sorunları, Bitcoin’in yukarı yönlü hareketini kısıtlayan önemli bir unsur olarak öne çıkıyor. Woo, hem spot hem de vadeli piyasada likiditenin ciddi şekilde gerilediğini, tarihsel olarak bu koşullarda güçlü yükselişin zorlaştığını belirtiyor. Ayrıca, makroekonomik belirsizliklerin de fiyatlamaları etkilediği ifade ediliyor.

Bitcoin’in başlangıcından bu yana küresel ölçekte devam eden olumlu makro eğilime işaret eden Woo, olası bir trend değişikliğinde 30.000 dolar seviyesinin önemli bir destek olabileceğini, ana yapının korunması için ise 16.000 doların kritik olduğunu söylüyor.

Bitwise Asset Management’ın yatırım sorumlusu Matt Hougan da satış sürecinin büyük oranda büyük yatırımcıların pozisyon kapatmasıyla ilişkili olduğunu kaydediyor. Hougan’a göre döngüsel faktörlere ek olarak, yapay zekâ girişimlerine yönelen sermaye ve kuantum hesaplama gibi teknolojik endişeler, satış baskısını tetikledi. Yine de bu sürecin klasik bir kripto kışı niteliğinde olduğu görüşünü paylaşıyor.

Kurumların Artan İlgisi ve ETF Gelişmeleri

Fiyatların baskı altında kalmasına rağmen, Bitcoin’e yönelik kurumsal ilgi artmaya devam ediyor. Morgan Stanley ve Bank of America gibi önde gelen finans kuruluşlarının varlıklı müşterilerine Bitcoin ETF ürünlerini sunmaya başlaması, piyasada yeni bir dinamik olarak öne çıkıyor. Bu adımın, toplam yönetilen varlıkların 2026 sonunda 220 milyar dolara ulaşmasına katkı sağlayabileceği belirtiliyor.

Finansal hizmetler şirketi River tarafından yayımlanan bir rapora göre, 2025 yılı Bitcoin’in kurumsal ve devlet nezdinde benimsenmesinde atılım dönemi oldu. Raporda, fiyatlardaki durağanlığa rağmen kurumsal alımların artış gösterdiği vurgulanıyor.

Görülen tabloya göre, makroekonomik risklerin ve düşük likiditenin sürmesine karşın, kurumsal girişlerin uzun vadeli pozitif etki yaratabileceği, ancak kısa vadede temkinli yaklaşımın ağırlık kazandığı aktarılıyor.