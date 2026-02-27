ABD Hükümeti, Güneydoğu Asya Merkezli Kripto Dolandırıcılıkla Bağlantılı 580 Milyon Doların Üzerinde Kripto Paranının Kontrolünü Ele Aldı

ABD federal savcısı Jeanine Ferris Pirro, yetkililerin Güneydoğu Asya kaynaklı kripto dolandırıcılık ağlarıyla bağlantılı 580 milyon doların üzerinde kripto paraya el koyduğunu açıkladı. Bu gelişme, Amerika Birleşik Devletleri’nin sınır ötesi kripto para dolandırıcılığına karşı yürüttüğü mücadelenin önemli bir aşamasına işaret ediyor.

Scam Center Strike Force Operasyonu ve Hedeflenen Dolandırıcılık Yöntemleri

Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Scam Center Strike Force, kripto para odaklı yatırım ve güven dolandırıcılıklarını hedef alıyor. Özellikle Çin merkezli ulusötesi suç örgütleriyle bağlantısı bulunan bu şebekelerin, ABD vatandaşlarını sosyal medya ve kısa mesajlar yoluyla hedef aldığı ve her yıl milyarlarca dolar haksız kazanç sağladığı bildiriliyor. Güncel tahminler, Amerikalıların yıllık kaybını 10 milyar dolar seviyesinde gösteriyor.

“Pig Butchering” Yöntemi ve Bölgesel Dinamikler

Yetkililer, dolandırıcıların kurbanlarla uzun süreli ilişkiler geliştirdikten sonra çeşitli kripto para yatırımları için manipülasyon yaptığını, paraların ise sahte ticaret platformlarına aktarıldığını aktarıyor. Özellikle Burma, Kamboçya ve Laos gibi bazı Güneydoğu Asya ülkelerinde kurulan sistemlerde, işçilerin zorla çalıştırıldığı ve şiddet tehdidiyle dolandırıcılığa zorlandığı belirtildi. Bu bölgelerde dolandırıcılıktan elde edilen gelirlerin yerel ekonomide önemli yere sahip olduğu ifade edildi.

Yetkililer, suç ağlarındaki kilit isimler ve kara para aklayan kişiler üzerinde odaklanıyor. Blockchain işlemleriyle hareket ettirilen kripto varlıkların borsalar ve cüzdanlar aracılığıyla izinin sürüldüğü, transfer noktalarının kesilmesi ve mallara erişimin engellenmesi için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Jeanine Ferris Pirro, sadece üç aylık süre içinde 578 milyon doların üzerinde kripto paranın dondurulup el konulduğunu ve adli yollardan bu paraların mağdurlara iadesi için sürecin başlatıldığını bildirdi.

Jeanine Ferris Pirro, süreçle ilgili olarak önemli bir aşama kaydedildiğini, ele geçen kripto paraların mağdurlara iadesi doğrultusunda mahkemeler yoluyla yürütülen çalışmalara ağırlık verileceğini açıkladı.

İş Birliği ve Savunma Yapısı

Scam Center Strike Force; Columbia Bölgesi ABD Savcılığı başta olmak üzere Adalet Bakanlığı’na bağlı farklı birimleri, Federal Soruşturma Bürosu’nu, ABD Gizli Servisi’ni ve Gelir İdaresi’nin Suç Araştırmaları birimini içeren çok sayıda kurumun katılımıyla faaliyet gösteriyor. Rhode Island ve Washington Batı Bölgesi ABD Savcılıkları da bu girişime destek veriyor. Birlikte yürütülen çalışmaların dolandırıcılık ağlarının altyapısı, finansal kanalları ve liderlik yapısı üzerinde odaklandığı açıklandı.

Adalet Bakanlığı, inisiyatifin hedefinde dolandırıcılık ağlarının kara para aklama yolları, teknik altyapıları ve organizasyonel yapılarına yönelik operasyonların sürdüğünü bildirdi.

Bir diğer güncel raporda, 2025 yılında yasa dışı kripto adreslerine 154 milyar dolar seviyesinde yaptığı aktarıldı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yüzde 162 artış anlamına geliyor. Rapor, özellikle Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi devletlerin blockchain altyapısını yaptırımların etrafından dolaşma, kara para aklama ve büyük ölçekli hırsızlıklar amacıyla yoğun şekilde kullandığını ortaya koyuyor.

Rapor aynı zamanda stablecoin işlemlerinin söz konusu yasa dışı transferlerin yüzde 84’ünü oluşturduğunu da belirtti. Çin merkezli kara para aklama ağlarının sunduğu “hizmet olarak kara para aklama” ve benzeri altyapıların yaygınlaştığı da vurgulandı. Toplam transfer hacminde yasa dışı faaliyetin hala küçük paya sahip olmakla birlikte, kapsamının genişlemesi ve jeopolitik boyutu düzenleyiciler ve kolluk kuvvetleri için artan bir risk alanına işaret ediyor.