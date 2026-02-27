Bitcoin’de 100 ve Üzeri BTC Tutan Cüzdanlar, Yeni Bir Eşiğe Yaklaşıyor

Kripto analiz şirketi Santiment tarafından paylaşılan son verilere göre, en az 100 Bitcoin tutan cüzdanların sayısı 19.993’e ulaştı. Bu seviyede Bitcoin bulunduran cüzdanlar, mevcut piyasa fiyatlarıyla yaklaşık 6,7 milyon dolar değerinde varlığı elinde tutuyor. Söz konusu cüzdan sayısının kısa süre içinde 20 bin barajını aşması bekleniyor.

Büyük Cüzdanlarda Dağılım Artıyor

Santiment’in değerlendirmelerine göre, 100 ve üzeri BTC’yi barındıran cüzdan sayısındaki artış, büyük yatırımcılar arasında dağılımın genişlediğine işaret ediyor. Bu durum, varlıkların küçük ve etkili bir grup tarafından toplanmasından ziyade, farklı büyük yatırımcılar arasında bölüşüldüğü şeklinde yorumlanıyor. Bu tür bir dağılım, piyasayı birkaç büyük oyuncunun kontrol etme riskini azaltabilir.

Şirket tarafından yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

“Eğer 100 ve üzeri BTC tutan cüzdanların sayısı artıyorsa, bu durum büyük yatırımcılar arasında daha geniş bir dağılıma işaret eder; yani her şeyin tek bir grup tarafından kontrol edildiği anlamına gelmez.”

Santiment, bu gelişmenin, piyasadaki en üst düzey oyuncular üzerinde daha az yoğunlaşma oluştuğu anlamına geldiğini vurguladı. Ancak, 100 BTC ve üzeri sahiplerinin toplam Bitcoin arzı içindeki payında kayda değer bir değişiklik gözlenmemesi, bazı uzun vadeli yatırımcıların varlıklarını kademeli olarak sattığına işaret ediyor.

Piyasa Dinamiklerinde Son Gelişmeler

Bitcoin, Ekim ayında test edilen 126.100 dolarlık zirvenin yüzde 47 kadar altında bulunuyor ve son işlemlerde 67.000 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Özellikle erken dönem Bitcoin yatırımcılarının satış baskısının, fiyatlardaki bu gerilemede başlıca nedenlerden biri olduğu kabul ediliyor.

Analist Will Clemente, uzun süredir piyasada bulunan yatırımcıların yakın dönemde agresif satışları sona erdirmiş olabileceğini öne sürdü. MN Trading Capital şirketinden Michaël van de Poppe, Bitcoin’in yeni bir yükseliş hareketi başlatabilmesi için daha yüksek bir dip seviyesinin teyit edilmesi gerektiğini ifade etti. Van de Poppe değerlendirmesinde, şu ana kadar Bitcoin’in toparlanma eğilimini sürdürdüğünü belirtti.

Kurumsal ve Devlet Tabanlı Katılım Yükseliyor

Finansal hizmetler sağlayan River şirketinin analizine göre, 2025 yılı Bitcoin için kurumsal düzeyde ve devlet bazlı alımların öne çıktığı bir dönem oldu. Fiyat hareketlerinin baskılı kalmasına rağmen kurumsal alıcı sayısında artış gözlendi. Şirketin raporuna göre, kurumsal talep ve devlet düzeyindeki girişimler, Bitcoin piyasasında yapısal değişimlere neden olabilir.

Santiment’in paylaştığı son veriler, ağ üzerinde varlıkların el değiştirme biçiminde yeni bir eğilime işaret ediyor. Bu dinamik, Bitcoin’in yalnızca varlık fiyatıyla değil, aynı zamanda kullanıcı yapısıyla da evrildiğini gösteriyor. Piyasa katılımcıları için bu tür onchain bilgiler, fiyat hareketlerinden bağımsız olarak, piyasanın geleceğine ilişkin yeni yorumlara olanak tanıyor.