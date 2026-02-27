Winvest — Bitcoin investment
Minnesota’da Kripto Para Kiosklarına Yönelik Tam Yasak Gündemde

Özet

  • Minnesota’da kripto para kiosklarını yasaklayan kapsamlı bir yasa teklifi gündeme geldi.
  • Kamu kurumları ve regülatörler, dolandırıcılık vakalarına dikkat çekerek yasa için destek belirtti.
  • Tasarının kabulü halinde tüm fiziksel kioskların kapanması ve diğer eyaletlerde örnek teşkil etmesi bekleniyor.
Minnesota’da fiziksel kripto para kiosklarının eyalet genelinde tamamen yasaklanmasını öngören bir tasarı, eyalet meclisinde ilk engelini geçti. Cumhuriyetçi Parti milletvekili Erin Koegel tarafından sunulan bu teklif, kripto para sektöründeki dolandırıcılık olaylarının önüne geçilmesi amacıyla değerlendiriliyor.

Regülatörlerin ve Kamu Kurumlarının Yaklaşımı

Minnesota’da yüzlerce kripto para kioskunu etkileyebilecek bu düzenleme, başta emniyet ve Ticaret Bakanlığı olmak üzere çeşitli kamu kurumlarının dikkat çektiği dolandırıcılık vakalarını temel alıyor. Emniyet yetkilileri, özellikle yaşlı vatandaşların kötü niyetli kişilerce kiosklar üzerinden hedef alındığını ve kurbanların farkında olmadan paralarını kriptoya çevirdikten sonra geri dönüşün imkânsız hale geldiğini belirtiyor.

Minnesota Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yalnızca 2025 yılında kripto para kiosklarıyla bağlantılı 70 dolandırıcılık şikâyeti alındı ve bu işlemlerde toplamda 540 bin doların üzerindeki bir miktar kaybedildi. Bakanlığın hükümet ilişkileri direktörü Sam Smith, mevcut düzenleyici çerçevenin tatmin edici sonuç vermediğini belirtti. Smith, bakanlığın yasa önerisine güçlü destek verdiğini ifade etti.

Ticaret Bakanlığı, mevcut yasal çerçevenin etkili olmadığına ve yeni yasa ile sorunun kökten çözüleceğine vurgu yaptı.

Tasarının İçeriği ve Etkisi

Minnesota’da hâlihazırda yaklaşık 350 lisanslı kiosk faaliyet gösteriyor ve sekiz ila on civarında şirket bu alanda hizmet sunuyor. HF 3642 kodlu tasarı, mevcut yasa kapsamındaki bildirim zorunluluğu ve günlük işlem limiti gibi düzenlemeleri tamamen yürürlükten kaldırmayı öngörüyor. Bu durumda, tüm fiziki kioskların piyasadan çekilmesi gerekecek.

Tasarının kapsamı yalnızca fiziksel kiosklarla sınırlı tutuluyor. İnternet üzerindeki kripto para platformları ve dijital işlemler düzenlemeden etkilenmeyecek. Özellikle bankacılık sistemine erişimi olmayan kişilerin fiziki kioskları kullanabilmesi, düzenlemenin toplumsal etkisi açısından tartışılan bir başka unsur olarak öne çıkıyor.

Diğer Eyaletlere Etkisi ve Sektörel Yansımalar

Minnesota, kripto para kiosklarına karşı bu denli kapsamlı bir yasak getirmeyi değerlendiren ilk eyalet değil. Fakat şimdiye dek bu alandaki düzenlemeler daha çok denetim ve kısıtlama yönünde olurken, tamamen yasak kararı diğer eyaletler açısından da referans niteliğinde olabilir.

Zamanlamaya bakıldığında, kripto para sektöründe 2022’de yaşanan çalkantıların ardından finansal kurumların güvenini yeniden kazanmaya çalışan bir sektörün, yerel düzeyde alınan bu tür yasak kararlarıyla tekrar sorgulanmaya başladığı görülüyor. Özellikle yaşlılara yönelik dolandırıcılık durumlarının siyasi olarak dikkat çekici bir etkisi bulunuyor.

Sektörde faaliyet gösteren şirketlerin ve platformların bu yasa teklifine karşı ortaya koyacakları yaklaşım, kullanıcı koruma önceliklerini nasıl değerlendirdikleri açısından da göstergeler sunacak gibi görünüyor. Eyalet çapında 70 şikâyetin toplam zararı finansal olarak büyük olmasa da, düzenleme açısından önemli bir gerekçe oluşturuyor.

Tasarının komitedeki değerlendirmesi sürüyor ve önümüzdeki dönemde yeni oturumlarda ele alınması bekleniyor.

