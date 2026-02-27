Minnesota’da Kripto Para ATM’lerine Tamamen Yasak Getiren Yasa Tasarısı Gündemde

ABD’nin orta batı eyaletlerinden Minnesota’da eyalet meclisi üyeleri, kripto para ATM’lerinin (diğer adıyla sanal para kiosku) eyalet genelinde faaliyet göstermesini yasaklamayı amaçlayan yeni bir yasa tasarısı sundu. Tasarı, bu alanda ABD eyaletleri arasında son dönemde atılan en net adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Tasarıda Kapsamlı Değişiklikler Öngörülüyor

Meclise iletilen teklif yasalaşırsa, Minnesota yasasının 53B bölümü güncellenerek hiç kimsenin eyalet içinde sanal para kiosku kurmasına veya işletmesine izin verilmeyecek. Ayrıca halihazırda kripto para kiosk operatörü, sanal para işlemi ve müşteri işlem limitleriyle ilgili tanımları içeren maddelerin de yürürlükten kaldırılması söz konusu.

Tartışmanın Odağında Tüketici Güvenliği ve Dolandırıcılık Vakaları Var

ABD genelinde kripto para ATM’lerine dönük incelemeler ve tartışmalar hız kazanırken, Minnesota’da sunulan tasarının arka planında dolandırıcılık riski ile tüketici güvenliği endişeleri öne çıkıyor. Sanal para kioskları, kullanıcıların Bitcoin gibi dijital varlıkları nakit veya banka kartı ile kolayca alıp satmasına imkân tanıyor ve genellikle merkezi borsalara kıyasla daha basit bir doğrulama süreci ile çalışıyor.

Minnesota’da yürürlükte olan mevcut yasal düzenleme, kiosk operatörleri için lisans şartı, bilgilendirme, işlem limiti ve tüketiciyi korunmaya yönelik bazı hükümlere sahip. Kioskun kontrolü, değişim faaliyeti, cüzdan adresi tanımı ve müşteriye ait haklar gibi konular da detaylı biçimde tanımlanmış durumda. Yeni tasarı ise tüm bu düzenlemeleri kaldırmayı ve sektörün lisanslı şekilde düzenlenmesinden doğrudan yasaklamaya geçiş yapılmasını öngörüyor.

Ayrıca önerilen değişiklikle, eski ve yeni müşteri ayrımına göre belirlenen 72 saatlik işlem başlatma süresine ilişkin kurallar da tamamen yürürlükten kaldırılacak.

Yasa Tasarısı Daha Geniş Dijital Varlık Düzenlemelerini de Etkileyebilir

Minnesota’daki teklif yalnızca kripto para ATM’lerini değil, eyaletin genel sanal para düzenlemelerinin önemli bir kısmını da geriye çekiyor. 53B.70 ile 53B.75 arasındaki bölümler dahil olmak üzere kripto varlıkların lisanslanması, müşteri bilgilendirmesi, saklanma yükümlülükleri ve kullanıcıların dijital varlık üstündeki hakları gibi pek çok düzenleme kapsamdan çıkarılacak. Bu hükümler halihazırda paranın elektronik transferini düzenlemede ABD eyaletlerinde yaygın olarak uygulanan yapılarla uyumlu.

Dikkat çekici bir diğer unsur ise eyalette özellikle yaşlı kişilerin kripto para kioskları yoluyla yüksek meblağlı dolandırıcılıklara maruz kaldığına dair kolluk kuvvetlerinden aktarılan örnekler. Mecliste sunulan ifadelerde, bazı mağdurların kiosklar aracılığıyla on binlerce dolar kaybettiği ve dolandırıcıların mevcut güvenlik önlemlerini kolayca aşabildiği vurgulandı.

Diğer taraftan Minnesota yönetimi, bir yandan bu yasak yönlü adımları tartışırken, öte yandan kripto yatırımlarını teşvik etmeyi düşünen eyaletler arasına katıldı. Bu ilgi, ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve dönüşünün ardından oluşan kripto dostu siyasi ortamla ilişkilendiriliyor.