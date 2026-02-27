Blockchain İzleriyle Çözülen Incognito Market Operasyonunda 30 Yıl Hapis Cezası

Kripto para dünyasında sıkça dile getirilen “anonimlik” iddiası, Incognito Market davasında bir kez daha sorgulandı. Manhattan’daki federal mahkeme Tayvan vatandaşı Rui-Siang Lin’i, Incognito adlı dark web platformunu yönetmek ve yasa dışı finansal faaliyette bulunmak suçlarından 30 yıl hapis ve 105 milyon doların üzerinde paranın müsaderesi cezasına çarptırdı. Suçlamalara göre, Lin “Pharoah” takma adıyla platformun işletmesini yürüttü ve site üzerinden 100 milyon doların üzerinde yasadışı ürün satışı gerçekleşti.

Dark Web Platformundan Kripto İzleri

Incognito Market, tipik bir alıcı-satıcı listesinden öteye geçti. Adli süreçte, Lin’in yönetiminde platformun ana akım e-ticaret sistemlerinden örnek aldığı, marka çalışmaları, reklam, müşteri hizmetleri gibi operasyonel unsurlarla desteklendiği belirtildi. Kullanıcılar ve satıcılar arasındaki işlemleri kolaylaştıran ve “Incognito Bank” olarak adlandırılan kendi ödeme altyapısıyla, toplamda 400 binin üzerinde kullanıcı hesabı, 1.800 satıcı ve 640 binden fazla işlem kaydedildi. Platform Bitcoin ve Monero cüzdanları üzerinden milyonlarca dolar gelir elde etti.

Blockchain Tabanlı Takip ve Çözümleme Süreci

Soruşturmanın odak noktası, kriptonun sağladığı “gizlilik” iddiasının pratikte tam karşılık bulmadığını ortaya koydu. Yetkililer, Incognito’nun dahili “banka” cüzdanları üzerinden anlamlı büyüklükte fon hareketlerini izledi. Özellikle “Administrator Wallet-1” adlı cüzdana büyük miktarda Bitcoin’in aktarıldığı tespit edildi. Analizlerde, bu cüzdandan online takas servislerine gönderilen Bitcoin’in Monero’ya çevrilip, kısa süre sonra merkezi bir borsa cüzdanına yatırıldığı belirlendi.

Bu transferler sonucunda fonların farklı cüzdanlarda işlenmesi izlendi. Platformun altyapı harcamalarının da izi sürüldü; alan adı ödemelerinde kullanılan cüzdanların ve Namecheap üzerinden yapılan domain alımlarının Lin ile bağlantılı kimlik ve iletişim bilgileriyle gerçekleştirildiği tespit edildi.

Olayda, blockchain izlerinin Lin’in kimliğini tek başına kesinleştirmese de, suç gelirlerinin borsalara ve kimlik doğrulaması gerektiren noktalara aktarılması şüphelilerin tespitinde belirleyici oldu. Ayrıca forumlardaki operasyonel açıklamalar ve sistem mesajları da yönetici kimliğiyle eşleştirildi.

Çıkış Yöntemi ve Ek Deliller

2024’ün Mart ayında, Lin’in platformu kapatarak “Incognito Bank”te tutulan en az 1 milyon doları kullanıcıların erişiminden çektiği ve bunun ardından kullanıcıları şantaj yoluyla tehdit ettiği açıklandı. Bu yöntem; kullanıcı geçmişlerini ve kripto adreslerini açıklama tehdidiyle para istemeyi içeriyor. Yetkililere göre, ani kapanış; sistemin kontrolünün ve yapılan işlemlerin suçun ağırlığını güçlendiren operasyonel göstergeler sundu.

Kripto Sektöründe Yansımalar

Incognito davası, blockchain analizinin sadece bir kolluk aracı olmakla kalmadığını, tüm ekosistemde güven, uyumluluk ve iş stratejileri üzerinde doğrudan etkili olduğunu ortaya koydu. Kurumlar, karmaşık suç organizasyonlarının bile izlenebileceğini görerek dijital varlık piyasalarındaki risk algılarını yeniden değerlendirmeye başladı.

Güvenlik ve düzenlemeye yönelik gelişmelerle birlikte, gizlilik odaklı coin’ler ile mixer araçlarına yönelik düzenleyici baskının da arttı. Bu süreçte, borsalar ve DeFi platformları, hesap doğrulama, şüpheli transferlerin tespiti ve şeffaf işlem kayıtları oluşturma yönünde daha yüksek standartlarla karşı karşıya kaldı.

Gizli Soruşturmacılar ve Düzenleyici Karmaşa

Dava sürecinde, Lin’in savunma ekibi ABD’deki ilgili kurumlarda çalışan bir muhbirin, platform üzerinde kritik operasyonel rollerde görev aldığı yönünde iddialarda bulundu. Yetkililer ise bu iddialara itiraz etti. Bu tartışmanın, üst düzey soruşturmalarda gizli erişimin süresi ve kapsamı gibi konularda gelecekte politika düzeyinde tartışmalar doğurabileceği belirtiliyor.