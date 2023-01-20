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Kimse Bunu Beklemiyordu! Tecrübeli 2 Analist Kanıt Sundu: Bitcoin’de Yine Çöküş Gelebilir!

Bitcoin (BTC) sektördeki yeni iflaslar ve makroekonomik faktörler ile mücadele ederken, satış baskısı da devam ediyor. 
15:25
20 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) sektördeki yeni iflaslar ve makroekonomik faktörler ile mücadele ederken, satış baskısı da devam ediyor.

CryptoQuant: Madenciler, Borsalara Bitcoin Taşıyor!

Güncel verilere göre, madenciler, 17 Ocak’tan bu yana Çin madencilik havuzu olan 1THash’ten Binance’e  5.592 adet BTC taşıdı. Borsalara taşınan BTC’ler genel olarak satış baskısının artacağına işaret ediyor. Madencilerin bu davranışı, BTC’nin hala 21.000 doların üzerinde bulunduğu sırada başladı. Bitcoin daha sonra bu kritik seviyenin altına düşerken, madenciler coin’lerini borsaya taşımaya devam etti. Bu kritik gelişmeye ilk dikkat çeken ise analitik şirketi CryptoQuant analisti Julio Moreno oldu. Uzmana göre, üç gün içinde 120,1 milyon dolar değerinde 5.732 BTC iki ayrı işlemde borsaya taşındı. 17 Ocak’ta gerçekleşen ilk işlemde 2.396 BTC’lik bir çıkış görüldü, ikincisi ise 19 Ocak’ta madencilik havuzundan 3.335 BTC’nin transferini içeriyordu. Çıkışların ardından, 1THash şu anda 0 madenci rezervine sahip. 3.335 BTC’nin tamamı ikinci işlemden doğrudan Binance’a gönderildi.

Ayrıca ilk işlemdeki 2.396 BTC’den 2.256’sı üç farklı adres üzerinden Binance’e yönlendirildi. CryptoQuant CEO’su Ki Young Ju satış baskısının artabileceğini ima etti. Bazı piyasa gözlemcileri varlıkları yakında satamayacaklarını iddia ederken, bu hareketlerin arkasındaki neden hakkında çok az şey biliniyor. Ancak bu hareketler, BTC madencilerinin beş gün içinde 7.0000 fazla BTC sattıklarının bildirilmesinden kısa bir süre sonra geldi. Geçen Eylül ayında madenciler, Bitcoin 20.000 dolar bölgesinde işlem görürken üç gün içinde 4.586 BTC satmıştı. Foundry USA, Antpool ve F2Pool gibi diğer madencilik devleriyle karşılaştırıldığında 1THash’in birleşik küresel BTC hash oranına çok az katkıda bulunduğunu belirtmekte fayda var. Tahmini 641,21 PH/s hashrate ile 1THash, BTC Explorer verilerine göre havuz sıralamasında 15. sırada yer alarak tüm madencilik havuzlarının toplam hash oranına %0,32 katkıda bulunuyor.

Zaman Alacak!

Ayrıca  Bitcoin Madenci Endeksi, madencilerin orta düzeyde satış yaptıklarını ortaya koyuyor. Uzmanlar, piyasadaki çöküşlerin bir sonucu olarak meydana gelen “satışların” çoğunun artık sona erdiğini, ancak Bitcoin’e çok fazla yeni kurumsal para gelmediğini ifade etti. Analistler, 2022’deki olayların “sektöre ve varlık sınıfına çok büyük itibar zedelenmesine neden olduğu” uyarısında bulundu Güvenin geri gelmesinin biraz zaman alacağı belirtildi.

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