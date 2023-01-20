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  •   Ne Ethereum! Ne Bitcoin! Dev Alman Şirket Bu Altcoin’i Tercih Etti! Büyük Yatırım!

Ne Ethereum! Ne Bitcoin! Dev Alman Şirket Bu Altcoin’i Tercih Etti! Büyük Yatırım!

Kripto kışı ve küresel ekonomideki belirsizlik hız kesmeden devam ederken, önde gelen şirketler Bitcoin (BTC) ve altcoin şirketlerine ilgi göstermeyi sürdürüyor. 
14:55
20 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto kışı ve küresel ekonomideki belirsizlik hız kesmeden devam ederken, önde gelen şirketler Bitcoin (BTC) ve altcoin şirketlerine ilgi göstermeyi sürdürüyor.

Tokentus, Ripple’ı Seçti!

Dün yapılan bir basın açıklamasına göre, Alman girişim kapitalisti tokentus Investment AG, ABD’li blockchain ödeme şirketi Ripple’a yatırım yaptığını açıkladı. Şirket, Ripple’a 100.000 dolar yatırım yaptığını duyurdu. Tokentus CEO’su Oliver Michel’a göre, Rippel’ın Halka Arz olma planları yatırımlarının arkasındaki temel nedenlerden biri. Yöneticiye göre,  Ripple, blockchain alanındaki en köklü ve önemli şirketler arasında yer alıyor. Halka arz olma planları, Rıpple’ı daha iyi bir konuma getirecek. Şirketin yatırım müdürü Benedikt Schulz, firmanın bir akıllı sözleşme platformu olarak XRPL’de umut vaat ettiğini vurguladı. Schulz yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

 Ripple için büyük bir gelecek potansiyeli görüyoruz. Özellikle akıllı sözleşmeler, yani blok zincirine dayalı dijital sözleşmeler Ripple teknolojisinde kabul görmeye devam ederse, her şey daha güzel olacak. Bunun gerçekleşeceğine inanıyoruz.

Tokentus, blockchain endüstrisine odaklanmış bir Alman VC şirketi. Firma ayrıca, Ripple ile güçlü bağları olan kurumsal bir dijital varlık saklama sağlayıcısı olan Polysign’a 50.000 dolar yatırım yaptı. Firma daha önce iflas eden Celsius’a 1,35 milyon dolar yatırım yapmıştı. Şirketin özel bir yatırım platformu olan Linqto’da en çok satanlar arasında olması nedeniyle, önceki raporlarda belirtildiği gibi Ripple hisselerinin yüksek talep gördüğünü belirtmekte fayda var. Özellikle, şirketin üye yatırımları direktörü Nick Burrafato’nun tahmin ettiği gibi, platformdaki son Ripple hisse bloğu 24 saatten daha kısa sürede tükendi.

Ripple, Gelecek Vaat Ediyor!

Önceki raporda vurgulandığı gibi, Ripple gibi özel şirketlere yapılan yatırımlar ABD’deki akredite yatırımcılarla sınırlıdır. Bunun nedeni, özel hisselerin halka açık hisselerden önemli ölçüde daha az likit olmasıdır. Sonuç olarak, özel hisselere sahip olmak daha yüksek bir risk taşır. Bununla birlikte, genellikle finansta olduğu gibi, yatırımcılar şirket halka açıldığında önemli ölçüde daha yüksek fiyatlarla satış yapabildiğinden, buna karşılık gelen yüksek bir ödül potansiyeli de sunarlar. Uzmanlara göre, Ripple’ın SEC davasını kazanması durumunda, XRP önümüzdeki boğa döngüsünde yeni zirvelere çıkabilir.

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