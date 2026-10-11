Zcash (ZEC)

İlk 10 kripto listesinde Zcash, Monero ve Hyperliquid öne çıktı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 İlk 10 kripto listesine Zcash, Monero ve $HYPE son bir yılda girdi.
  • 📊 Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Solana ve TRON ilk altı sıradaki yerini korudu.
  • 📉 Cardano ile Chainlink aynı dönemde gerileyerek ilk 10 dışına çıktı.
  • 🧭 10. ve 11. sıra arasındaki piyasa değeri farkı dar kalırsa liste yeniden değişebilir.
Mehmet Çağrı Tunç
Mehmet Çağrı Tunç

Bir yıl önce stabilcoinler hariç tutulduğunda piyasa değeri bakımından ilk 10 kripto para listesi bugünkünden belirgin biçimde farklıydı. Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Solana ve TRON ilk altı sıradaki yerini korurken, listenin alt bölümünde üç yeni varlık öne geçti ve iki eski isim ilk 10 dışında kaldı.

İçindekiler
1 Listede öne çıkan yeni isimler
2 İlk 10 dışına çıkan kripto paralar
3 Sıralamayı etkileyen temel unsur piyasa değeri

Listede öne çıkan yeni isimler

Zcash, Monero ve Hyperliquid son 12 ayda gösterdikleri performansla ilk 10’a girdi. Zcash yaklaşık 1.232 dolar seviyesinde işlem görüyor ve piyasa değeri 20,8 milyar dolar düzeyinde bulunuyor. Monero 530 dolar civarında fiyatlanırken toplam değeri 10 milyar dolara yaklaşıyor. Hyperliquid ise 85 dolar seviyesinde el değiştiriyor ve 21,6 milyar dolarlık piyasa değerine ulaştı.

Mini sözlük: Hyperliquid, kendi blokzincir altyapısı üzerinde yüksek hızlı türev işlemler sunan bir kripto işlem platformu olarak biliniyor. HYPE ise bu ekosistemde kullanılan yerel token konumunda bulunuyor.

Zcash yaklaşık 1.232 dolar, Monero 530 dolar ve Hyperliquid 85 dolar seviyesinde işlem görürken, bu üç varlık son bir yılda ilk 10 listesine girmeyi başardı.

Paylaşılan verilere göre Zcash son bir yılda yaklaşık %441, Hyperliquid %127 ve Monero %77 yükseldi. Bu tablo, daha küçük piyasa değerine sahip ve daha hızlı hareket edebilen varlıkların sıralamada yukarı çıkmasına zemin hazırladı.

Kripto paraYaklaşık fiyatPiyasa değeri
Zcash1.232 dolar20,8 milyar dolar
Monero530 dolar10 milyar dolar
Hyperliquid85 dolar21,6 milyar dolar

İlk 10 dışına çıkan kripto paralar

Cardano ile Chainlink bu değişim sonucunda ilk 10’un dışına çıktı. Cardano 0,25 dolar, Chainlink ise 12,86 dolar civarında işlem görüyor. Son 12 aylık dönemde Cardano’nun yaklaşık %61, Chainlink’in de %25 gerilediği aktarıldı.

Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB ve XRP’deki yıllık kayıpların %27 ile %42 arasında değişmesi, listenin daha hızlı yükselen daha küçük varlıklara alan açmasına yol açtı.

Sıralamayı etkileyen temel unsur piyasa değeri

Büyük kripto paraların aynı dönemde daha zayıf bir görünüm sergilemesi de sıralamadaki değişimi hızlandırdı. Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB ve XRP’nin yıllık bazda %27 ile %42 arasında değer kaybettiği belirtiliyor. Bu gerileme, ilk 10 içindeki dengeleri alt sıralarda daha oynak hale getirdi.

Cardano ve Chainlink tarafında ise son dönemdeki gelişmelerin ve benimsenme adımlarının piyasada aynı ölçüde ilgi üretmediği görülüyor. Yine de ilk 10 listeleri kalıcı bir tablo sunmuyor. Özellikle 10. ve 11. sıradaki piyasa değeri farkı daraldığında, birkaç günlük fiyat hareketi bile sıralamayı yeniden değiştirebilir.

Bu nedenle güncel sıralamalar, ölçüm anındaki fiyat verilerine doğrudan bağlı kalıyor. Piyasa değeri farkının sınırlı olduğu dönemlerde, küçük bir yükseliş ya da geri çekilme bile listedeki yerleri kısa sürede yeniden şekillendirebiliyor.

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Mehmet Çağrı Tunç
By Mehmet Çağrı Tunç
Fırat Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunu olan Çağrı, kripto para piyasaları ve blockchain teknolojilerine duyduğu ilgi doğrultusunda kripto para medyacılığı ve yazarlığına yönelmiştir.Son 7 yılda Bitcoin, altcoinler, dijital varlık piyasaları, blockchain ekosistemi ve teknoloji odaklı finansal gelişmeler üzerine 3.000’in üzerinde haber yayımlamıştır. Sektördeki güncel gelişmeleri yakından takip eden Çağrı, karmaşık piyasa hareketlerini ve teknolojik yenilikleri anlaşılır, güncel ve okuyucu odaklı içeriklerle ele almaktadır.
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