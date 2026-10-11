Kripto Para

Nasdaq, tokenizasyonun milyarlarca dolarlık sermayeyi açığa çıkaracağını açıkladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Nasdaq, tokenizasyonun on milyarlarca dolarlık atıl sermayeyi açığa çıkarabileceğini açıkladı.
  • 📈 Kurumsal ilgi artarken 7 gün 24 saat işlem modeli için altyapı dönüşümü gündeme geldi.
  • 🌍 Kraken, ABD dışındaki şirketlerin tokenizasyonla Amerikan piyasalarına erişim aradığını söyledi.
  • 📊 Tokenize hisseler bu yıl yüzde 473 büyürken 3,75 milyar dolara ulaştı ve $BNB ağında 1,19 milyar dolarlık hacim oluştu.
İlayda Peker
İlayda Peker

Singapur’daki TOKEN2049 etkinliğinde konuşan Nasdaq Üst Yöneticisi Adena Friedman, tokenizasyonun finans piyasalarında önemli bir verimlilik alanı açabileceğini söyledi. Friedman, hisse senedi ve tahvil gibi varlıkların blokzincir üzerinde dijital token olarak temsil edilmesinin, bugün sistem içinde atıl kalan on milyarlarca dolarlık sermayeyi yeniden dolaşıma sokabileceğini belirtti.

İçindekiler
1 Kurumsal ilgi güçleniyor
2 ABD dışından da talep geliyor
3 Tokenize hisselerde hızlı büyüme

Kurumsal ilgi güçleniyor

Friedman, CNBC’ye verdiği değerlendirmede son bir yılda kurumsal ilginin belirgin biçimde arttığını ifade etti. Bu eğilimin, ABD’de stabilcoinler için düzenleyici çerçeve oluşturan GENIUS Act gibi adımları da desteklediğini kaydetti. Kurumsal talebin artmasıyla birlikte geleneksel finans ile dijital varlık piyasaları arasındaki temasın daha görünür hale geldiği anlaşılıyor.

Nasdaq Üst Yöneticisi Adena Friedman, tokenizasyonun bankalar ve finans kuruluşları için teminat hareketini daha verimli hale getirebileceğini, bunun da on milyarlarca dolarlık sermayeyi serbest bırakma potansiyeli taşıdığını söyledi.

Friedman’a göre bireysel yatırımcıların uzun süredir talep ettiği günün her saati işlem yapabilme beklentisi de bu dönüşümü hızlandırıyor. Mevcut piyasa altyapısının 24 saat, haftanın 7 günü açık işlem modeline uyum sağlaması ise daha kapsamlı teknik değişiklikler gerektirebilir. Bu noktada yapay zekanın, gerçek zamanlı risk yönetiminde daha fazla rol üstlenmesi bekleniyor.

Piyasa yapısındaki bu dönüşüm yalnızca büyük finans kurumlarını değil, zincir üstü varlık akışını izleyen yeni nesil yatırımcı araçlarını da öne çıkarıyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

ABD dışından da talep geliyor

Kraken eş üst yöneticisi Arjun Sethi de benzer bir çizgide, ABD dışındaki şirketlerin tokenizasyon ve Amerikan sermaye piyasalarına erişim konusunda daha fazla ilgi gösterdiğini söyledi. Sethi, bu modelin dünya genelindeki şirketler için sermaye piyasalarına erişimi genişletebileceğini ifade etti.

Kraken eş üst yöneticisi Arjun Sethi, ABD dışındaki şirketlerin tokenizasyona ilgi gösterdiğini ve bu yapının küresel ölçekte sermaye piyasalarına erişimi artırabileceğini belirtti.

Tokenize hisselerde hızlı büyüme

Token Relations verilerine göre tokenize hisselerin piyasa değeri bu yıl yüzde 473 artarak 3,75 milyar dolara ulaştı. İhraççılar arasında 980 milyon dolarla Ondo ilk sırada yer aldı. xStocksFi 954 milyon dolarla onu izlerken, Binance bStocks 877 milyon dolara çıktı.

Securitize bugüne kadar 341 milyon dolarlık tokenize öz sermaye ihraç etti. Şirketin SECZ ürünü 328 milyon dolarla tek başına en büyük tokenize hisse konumunda bulunuyor. Ağlar bazında ise 1,19 milyar dolarla BNB Chain ilk sırada yer alırken, Ethereum 832 milyon dolar ve Solana 734 milyon dolarla onu takip etti.

Securitize, 8 Ekim’de Solana üzerinde Securitize Stocks ürününü başlattı. Bu adımla Apple, Amazon ve Tesla dahil 12 ABD hissesi için bire bir destekli zincir üstü hak sahipliği yapısı kullanıma açıldı. Gelişme, tokenize menkul kıymetlerin yalnızca deneysel bir alan olmaktan çıkıp daha geniş yatırımcı tabanına ulaşma yönünde ilerlediğini gösteriyor.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Ledger, bazı cüzdanlarda yetkisiz donanım bulunduğunu açıkladı

Ledger, yetkili satıcı kaynaklı cüzdan hırsızlığı iddialarını araştırıyor

Zcash ocakta kuantum dirençli imza desteğini eklemeyi planlıyor

Kripto piyasasında 24 saatte 1,09 milyar dolarlık tasfiye yaşandı

Bitcoin arzının %31,2’si görünür açık anahtarlar üzerinden izleniyor

Bankalar kuantum geçişi için 2027 hedefiyle hazırlık yapıyor

Bitcoin 83 bin doların altına inerken piyasa ikiye ayrıldı

Bu Haberi Paylaş
İlayda Peker
By İlayda Peker
Takip Et:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
Bir Önceki Yazı İlk 10 kripto listesinde Zcash, Monero ve Hyperliquid öne çıktı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

İlk 10 kripto listesinde Zcash, Monero ve Hyperliquid öne çıktı
Zcash (ZEC)
Dogecoin’de spot çıkışları arttı, gözler 2026’nın son çeyreğine çevrildi
DOGECOIN (DOGE)
Tokenleştirilmiş Hisse
ETH ETH
SOL SOL
BSC BSC
Robinhood ROBINHOOD
ÖDE
USDT USDT
AL
AAPL AAPL
Lost your password?