Nasdaq, tokenizasyonun milyarlarca dolarlık sermayeyi açığa çıkaracağını açıkladı

Singapur’daki TOKEN2049 etkinliğinde konuşan Nasdaq Üst Yöneticisi Adena Friedman, tokenizasyonun finans piyasalarında önemli bir verimlilik alanı açabileceğini söyledi. Friedman, hisse senedi ve tahvil gibi varlıkların blokzincir üzerinde dijital token olarak temsil edilmesinin, bugün sistem içinde atıl kalan on milyarlarca dolarlık sermayeyi yeniden dolaşıma sokabileceğini belirtti.

Kurumsal ilgi güçleniyor

Friedman, CNBC’ye verdiği değerlendirmede son bir yılda kurumsal ilginin belirgin biçimde arttığını ifade etti. Bu eğilimin, ABD’de stabilcoinler için düzenleyici çerçeve oluşturan GENIUS Act gibi adımları da desteklediğini kaydetti. Kurumsal talebin artmasıyla birlikte geleneksel finans ile dijital varlık piyasaları arasındaki temasın daha görünür hale geldiği anlaşılıyor.

Nasdaq Üst Yöneticisi Adena Friedman, tokenizasyonun bankalar ve finans kuruluşları için teminat hareketini daha verimli hale getirebileceğini, bunun da on milyarlarca dolarlık sermayeyi serbest bırakma potansiyeli taşıdığını söyledi.

Friedman’a göre bireysel yatırımcıların uzun süredir talep ettiği günün her saati işlem yapabilme beklentisi de bu dönüşümü hızlandırıyor. Mevcut piyasa altyapısının 24 saat, haftanın 7 günü açık işlem modeline uyum sağlaması ise daha kapsamlı teknik değişiklikler gerektirebilir. Bu noktada yapay zekanın, gerçek zamanlı risk yönetiminde daha fazla rol üstlenmesi bekleniyor.

Piyasa yapısındaki bu dönüşüm yalnızca büyük finans kurumlarını değil, zincir üstü varlık akışını izleyen yeni nesil yatırımcı araçlarını da öne çıkarıyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

ABD dışından da talep geliyor

Kraken eş üst yöneticisi Arjun Sethi de benzer bir çizgide, ABD dışındaki şirketlerin tokenizasyon ve Amerikan sermaye piyasalarına erişim konusunda daha fazla ilgi gösterdiğini söyledi. Sethi, bu modelin dünya genelindeki şirketler için sermaye piyasalarına erişimi genişletebileceğini ifade etti.

Kraken eş üst yöneticisi Arjun Sethi, ABD dışındaki şirketlerin tokenizasyona ilgi gösterdiğini ve bu yapının küresel ölçekte sermaye piyasalarına erişimi artırabileceğini belirtti.

Tokenize hisselerde hızlı büyüme

Token Relations verilerine göre tokenize hisselerin piyasa değeri bu yıl yüzde 473 artarak 3,75 milyar dolara ulaştı. İhraççılar arasında 980 milyon dolarla Ondo ilk sırada yer aldı. xStocksFi 954 milyon dolarla onu izlerken, Binance bStocks 877 milyon dolara çıktı.

Securitize bugüne kadar 341 milyon dolarlık tokenize öz sermaye ihraç etti. Şirketin SECZ ürünü 328 milyon dolarla tek başına en büyük tokenize hisse konumunda bulunuyor. Ağlar bazında ise 1,19 milyar dolarla BNB Chain ilk sırada yer alırken, Ethereum 832 milyon dolar ve Solana 734 milyon dolarla onu takip etti.

Securitize, 8 Ekim’de Solana üzerinde Securitize Stocks ürününü başlattı. Bu adımla Apple, Amazon ve Tesla dahil 12 ABD hissesi için bire bir destekli zincir üstü hak sahipliği yapısı kullanıma açıldı. Gelişme, tokenize menkul kıymetlerin yalnızca deneysel bir alan olmaktan çıkıp daha geniş yatırımcı tabanına ulaşma yönünde ilerlediğini gösteriyor.