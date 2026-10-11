GTA 6 sızıntısını yapan kişi, oyunun tamamını yayımlama tehdidinde bulundu

Grand Theft Auto 6 etrafındaki sızıntı tartışması yeni bir boyut kazandı. CyberLeek adını kullanan anonim bir kişi ya da grup, oyunun tam hikaye moduna sahip oynanabilir bir yapının elinde bulunduğunu öne sürdü. 10 Ekim’de yayımlanan “The Offer” başlıklı duyuruda, CYBERLEEK tokenin piyasa değeri 30 milyon dolara ulaşırsa bu yapının paylaşılacağı iddia edildi.

Token şartı ve Take Two’ya mesaj

CyberLeek, oyunun yayımcısı Take Two Interactive için de koşullu bir talep sıraladı. Buna göre şirketin fiziksel disk dağıtımı konusunda taahhütte bulunması ve bir özür yayımlaması halinde oyunun internete düşmesinin önlenebileceği öne sürüldü. Ancak söz konusu tam sürümün gerçekten mevcut olduğuna dair doğrulanmış bir kanıt bulunmuyor.

CYBERLEEK, Solana ağı üzerinde çıkarılmış bir meme coin olarak öne çıkıyor. Solana, yüksek işlem hızı ve düşük maliyetiyle bilinen bir blokzincir ağıdır. Tokenin piyasa değeri şu anda yaklaşık 2,87 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, sızıntıyı yapan kişinin açıkladığı 30 milyon dolarlık eşiğin oldukça altında kalıyor.

CyberLeek, elinde GTA 6’nın tam hikayesine sahip oynanabilir bir yapı bulunduğunu öne sürerken, bu yapıyı paylaşmak için CYBERLEEK tokenin 30 milyon dolarlık piyasa değerine ulaşmasını şart koştu.

Ağustosta başlayan yeni sızıntı dalgası

Yeni sızıntıların 18 Ağustos’ta ortaya çıkmaya başladığı belirtiliyor. CyberLeek, GTA 6’nın baş karakterleri Jason ve Lucia’nın yer aldığı kısa oynanış görüntüleri paylaştı. Bu kesitlerde oyun içindeki bazı yeni etkinlikler de görüldü.

Paylaşılan görüntüler, daha önce kaydedilmiş videoların derlenmesinden çok doğrudan oynanabilir bir geliştirme yapısına erişim izlenimi verdi. Sızıntı içeriklerinde filigranlar ve çeşitli yönlendirmeler kullanılması da dikkat çekti. Bu materyallerin, ilgili kripto varlığın tanıtımı için kullanıldığı görüldü.

Rockstar doğruladı, Take Two kaynak arayışına girdi

Rockstar, sızdırılan görüntülerin yetkisiz şekilde yayılmasını doğruladı ve bunun geliştirme ekibi açısından yıpratıcı bir süreç olduğunu açıkladı. Rockstar Games, Grand Theft Auto serisinin geliştiricisi olarak video oyun sektörünün en büyük stüdyoları arasında yer alıyor.

Rockstar, yetkisiz görüntülerin ortaya çıkmasının geliştirme ekibi için üzücü bir deneyim olduğunu açıkladı.

Take Two Interactive ise sızıntının kaynağını belirlemek amacıyla Microsoft ve Discord dahil bazı teknoloji şirketlerinden mahkeme celbi talebinde bulundu. Şirketin bu adımı, görüntülerin kim tarafından ve nasıl yayıldığını ortaya çıkarmaya yönelik hukuki sürecin parçası olarak öne çıktı.

Ekim ayında yeni görüntüler paylaşıldı

Birkaç haftalık görece sessiz dönemin ardından CyberLeek, 8 Ekim’de yaklaşık 25 dakikalık yeni bir oynanış görüntüsü daha yayımladı. Bu görüntülerde daha önce görülmemiş ara sahneler, birinci şahıs sürüş bölümleri ve farklı kısa kesitlerin yer aldığı öne sürüldü.

Buna karşın CyberLeek’in oyunun tam hikaye moduna ya da eksiksiz oynanabilir tam yapıya gerçekten sahip olduğunu doğrulayan bağımsız bir kanıt hâlâ bulunmuyor. GTA 6’nın 19 Kasım’da PS5 ve Xbox Series X/S için piyasaya çıkması bekleniyor.