Dogecoin’de spot çıkışları arttı, gözler 2026’nın son çeyreğine çevrildi

Dogecoin, kripto para piyasasındaki genel geri çekilmeyle birlikte son bir haftada spot akışlarda belirgin zayıflama yaşadı. CoinGlass verilerine göre yedi günlük spot net akış oranı eksi yüzde 599,50 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde 480,96 milyon dolarlık girişe karşılık 538,16 milyon dolarlık çıkış kaydedildi.

Spot akışlarda çıkış öne geçti

Spot piyasalarda çıkışların girişleri aşması, borsalara taşınan coin miktarının azaldığını gösteriyor olabilir. Buna karşılık borsalardan cüzdanlara yönelen hareketin artması, bazı yatırımcıların varlıklarını soğuk cüzdanlara çektiğine işaret edebilir. Piyasada bu tablo zaman zaman birikim eğilimiyle ilişkilendiriliyor.

Son haftadaki fiyat baskısı, büyük yatırımcıların daha düşük seviyelerden alım arayışına girmiş olabileceği ihtimalini de gündeme getirdi. Kripto para piyasasında özellikle sert düzeltme dönemlerinde zincir üstü ve borsa verileri daha yakından izleniyor.

CoinGlass verileri, son yedi günde 480,96 milyon dolarlık girişe karşılık 538,16 milyon dolarlık çıkış yaşandığını ve Dogecoin’de spot net akış oranının eksi yüzde 599,50’ye indiğini gösterdi.

Fiyat dalgalanması ve kısa vadeli görünüm

Dogecoin, piyasadaki kaldıraç birikiminin çözülmesiyle art arda dört gün geriledi. Eylül ayının son bölümünde altcoinlerde görülen güçlü yükselişin ardından biriken yüksek kaldıraç, satış baskısını hızlandıran unsurlardan biri oldu. Makroekonomik kaygılar da bu süreçte yatırımcı iştahını sınırladı.

8 Ekim’de 0,081 dolara kadar düşen Dogecoin, daha sonra toparlanarak 0,086 dolara yükseldi. Kripto para piyasasının en büyük tasfiye dalgalarından biriyle anılan 10/10 ani çöküşünün yıl dönümünde gelen bu toparlanma, kısa vadeli yön arayışını yeniden öne çıkardı.

Üç saatlik grafikte oluşan ölüm kesişimi sonrası günlük görünümün yeniden artıya dönmesi, kısa vadeli fiyat hareketlerine ilgiyi artırdı. Bu tür dönemlerde yalnızca fiyatı değil, işlemlerin hangi hızla ve hangi varlıklarda yoğunlaştığını izlemek de önem taşıyor. Meme token piyasasında bir internet akımı, günler içinde milyonlarca dolarlık ilgiye dönüşebiliyor. Fomo’nun paylaştığı verilere göre, Niu Lai’de 99 dolarlık başlangıç tutarını yaklaşık 370 bin dolara taşıyan işlem, bu hareketliliğin çarpıcı örneklerinden biri. Bu piyasada yalnızca fiyatları değil, yatırımcıların ne zaman ve hangi token’larda işlem yaptığını takip etmek de dikkat çekiyor. Sosyal akışı, yatırımcı sıralamaları ve işlem bildirimleriyle Fomo App, token keşfini ve alım satımı aynı platformda buluşturuyor. Meme token dünyasını yatırımcıların hareketleriyle birlikte takip etmek için Fomo App’i keşfedin.

2026’nın son çeyreği izleniyor

Dogecoin, 2026’nın üçüncü çeyreğinde büyük ölçüde yatay seyretti ve ağustosta sınırlı bir yükseliş gördü. Piyasa katılımcıları şimdi olası bir yön değişimi için 2026’nın son çeyreğine odaklanmış durumda.

Varlık üzerindeki baskıyı artıran gelişmeler arasında Bitwise’ın eylülde Dogecoin ETF ürünü BWOW’u, kurumsal talebin beklenen ölçeğe ulaşmaması nedeniyle sonlandırma kararı alması yer aldı. Fonun işlemleri Ekim 2026’da sona erecek.

Bitwise, Dogecoin ETF ürünü BWOW’u kurumsal talebin sınırlı kalmasını gerekçe göstererek eylülde kapatma kararı aldı ve fon işlemlerinin Ekim 2026’da biteceğini duyurdu.

Piyasa değeri ve rekabet baskısı

Dogecoin’in üçüncü çeyrekteki zayıf performansına, Hyperliquid’in ikinci çeyreğin sonlarında DOGE’yi geride bırakması da eklendi. Sektörde token ekonomilerinin gelir odaklı modellere yönelmesi, Dogecoin gibi eski nesil varlıklar üzerindeki rekabet baskısını artırdı.

14,8 milyar dolarlık piyasa değeriyle Dogecoin, küresel kripto para sıralamasında 11’inci basamakta bulunuyor. Varlık, bu ölçekte Zcash’in hemen önünde yer alıyor.