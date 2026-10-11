Shiba Inu’da satış baskısı zayıflarken toparlanma sinyali güçlendi

Shiba Inu’da borsa hareketleri, kripto piyasasındaki son sert geri çekilmenin ardından zayıflayan satış baskısına işaret etti. CryptoQuant verilerine göre SHIB netflow değeri, önceki dönemde görülen yüzlerce milyar token seviyesinden 10 Ekim Cumartesi günü 65 milyar SHIB’e geriledi. Bu tablo, satıcıların piyasadaki etkisinin sürdüğünü ancak önceki günlere kıyasla belirgin biçimde azaldığını gösterdi.

Borsalara girişler geriledi

Netflow verisi, borsalara giren token miktarı ile borsalardan çıkan token miktarı arasındaki farkı yansıtıyor. Shiba Inu özelinde pozitif netflow, satış amacıyla borsalara taşınan SHIB miktarının, alım için borsalardan çekilen miktardan daha yüksek kaldığı anlamına geliyor.

Mevcut verilerde fark yaklaşık 65 milyar SHIB düzeyinde bulunuyor. Bu seviye hala ayı yönlü baskının tamamen ortadan kalkmadığını gösterse de, önceki sert satış dönemine kıyasla daha sınırlı bir tabloya işaret ediyor. Özellikle perakende yatırımcıların volatilite nedeniyle temkinli davrandığı süreçte, büyük çaplı borsa girişlerindeki yavaşlama piyasadaki tedirginliğin bir miktar hafiflediğini ortaya koydu.

CryptoQuant verileri, SHIB tarafında satıcı üstünlüğünün sürdüğünü ancak önceki döneme göre belirgin ölçüde zayıfladığını gösteriyor.

Fiyatta toparlanma sinyali

Borsa verilerindeki yumuşamayla birlikte SHIB fiyatı da yeniden artı bölgeye geçti. Fiyattaki bu dönüş, piyasa duyarlılığında yeni bir değişim yaşanabileceğine işaret etti. Satış baskısının hız kesmesi, talebin kademeli olarak geri dönebileceği yönündeki beklentileri güçlendirdi.

Shiba Inu, Ethereum ağı üzerinde geliştirilen ve geniş kullanıcı topluluğuyla öne çıkan bir meme token olarak biliniyor. Bu nedenle borsalara giriş çıkış verileri, kısa vadeli yatırımcı davranışını izlemek açısından yakından takip ediliyor.

Analistler, mevcut ivmenin korunması halinde meme token tarafında daha güçlü bir toparlanma zemini oluşabileceğini değerlendiriyor. Bununla birlikte netflow verisinin halen pozitif kalması, satış yönlü risklerin tamamen sona ermediğini de ortaya koyuyor.

65 milyar SHIB seviyesine gerileyen netflow, satıcıların tamamen çekilmediğini ancak önceki dönemdeki kadar baskın olmadığını ortaya koyuyor.

Piyasadaki genel görünüm açısından bakıldığında, SHIB’deki hareket yalnızca fiyat değişimiyle sınırlı kalmadı. Borsalara taşınan token miktarındaki düşüş, sert geri çekilmenin ardından yatırımcıların daha dengeli bir pozisyona geçtiğini düşündürüyor. Önümüzdeki günlerde netflow verisindeki yön, Shiba Inu’daki kısa vadeli eğilim açısından belirleyici olacak.