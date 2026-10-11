Ledger, bazı cüzdanlarda yetkisiz donanım bulunduğunu açıkladı

Kripto donanım cüzdanı üreticisi Ledger, iddia edilen varlık hırsızlıklarına ilişkin incelemesinde önemli bir bulguya ulaştı. Şirket, etkilenen kullanıcılardan en az birinin cihazında sonradan eklenmiş yetkisiz bir donanım parçası tespit etti. Bu bulgu, bazı Ledger cihazlarının kullanıcılara ulaşmadan önce fiziksel olarak kurcalanmış olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

Soruşturmadaki ilk somut bulgu

Ledger, 10 Ekim tarihli son güncellemesinde söz konusu parçanın etkilenen bir kullanıcının cihazında bulunduğunu duyurdu. Şirket, olayın yakın dönemde gündeme gelen CryptoBilis güvenlik vakasıyla bağlantılı olduğunu kaydetti. Güneydoğu Asya’da yetkili satıcı olarak faaliyet gösteren CryptoBilis, soruşturma tamamlanana kadar önlem amacıyla tüm donanım cüzdanı satışlarını durdurdu.

Ledger, bunun soruşturma boyunca ulaşılan ilk somut fiziksel müdahale kanıtı olduğunu bildirdi. Ancak bu ek donanımın iddia edilen hırsızlıklarla doğrudan bağlantılı olup olmadığı ve kaç cihazın etkilenmiş olabileceği henüz netleşmedi.

Ledger, etkilenen kullanıcılarla temas halinde olduğunu ve sorumluların tespit edilmesi için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalıştığını açıkladı.

İncelemenin öne çıkan yönlerinden biri, saldırının cihazın güvenli unsuruna doğrudan sızmayı gerektirmemesi ihtimali oldu. Güvenli unsur, özel anahtarların üretildiği ve korunduğu çip olarak biliniyor. Tespit edilen yetkisiz parçanın, cüzdanın iç bileşenleri ile ekran arasındaki iletişim hatlarına bağlanarak veri akışını izleyecek şekilde yerleştirildiği değerlendiriliyor.

Mini sözlük: Güvenli unsur, donanım cüzdanlarında özel anahtarları izole biçimde saklayan güvenlik çipidir. Bu çipe doğrudan erişim sağlanmasa bile, cihaz içindeki başka bağlantı hatlarına müdahale edilmesi farklı riskler doğurabilir.

Mark Karpeles de benzer izlere ulaştı

Gelişme, kapanan kripto para borsası Mt Gox’un eski CEO’su Mark Karpeles’in yürüttüğü bağımsız incelemeyle aynı döneme denk geldi. Karpeles, etkilenen kullanıcıların gönderdiği görseller üzerinden bu donanım değişikliklerini bağımsız olarak doğruladığını açıkladı. Mt Gox, 2014’te yaşadığı büyük kayıpla kripto piyasasının en çok bilinen iflas vakalarından biri olmuştu.

Karpeles, etkilenen kullanıcıların gönderdiği görseller üzerinden bu değişiklikleri doğruladığını, analiz için cihazlarını paylaşmak isteyenlerin kendisiyle doğrudan iletişime geçebileceğini belirtti.

Karpeles daha sonra yaptığı başka bir açıklamada, şüpheli donanım parçalarından birini sökerek incelemeye başladığını söyledi. Daha önce Malezya’dan gelen bir Ledger Nano X cihazında, dış ambalajı bozulmamış görünmesine rağmen gizlenmiş elektronik bir bileşen bulduğunu da aktarmıştı.

Soruşturmanın bu aşamasında müdahalenin kapsamı, dağıtım zincirinin hangi noktasında gerçekleştiği ve başka satıcıları etkileyip etkilemediği konusunda kesin bir tablo bulunmuyor. Ledger ile bağımsız araştırmacıların incelemeleri sürerken, fiziksel bütünlüğü şüpheli görülen cihazların kullanılmaması ve ayrıntılı teknik incelemeye yönlendirilmesi bekleniyor.