Dünyanın en büyük muhasebe ve denetim şirketi Deloitte ve NYDIG'in Bitcoin ile bankacılık hizmetleri sunmak için ortaklık kurduğu duyuruldu.

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Dünyanın en büyük muhasebe ve denetim şirketi Deloitte ve daha kapsayıcı bir ekonomik sisteme güç veren Bitcoin şirketi NYDIG, Bitcoin ile bankacılık hizmetleri sunmak için stratejik bir ortaklık kurdu. Ortaklığa ilişkin yapılan açıklamada, NYDIG‘in bankacılık, tüketici sadakati ve ödül programları, çalışanlara sağlanan faydalar ve daha fazlası gibi konularda Bitcoin ürünlerini kapsayan birçok alanda Deloitte’un Blockchain ve dijital varlık uygulamasıyla birlikte çalışacağı belirtildi.

Stratejik Ortaklık

Ortaklık, ürün ve hizmetlerini Bitcoin‘e uygulamak için tavsiye arayan geleneksel bankacılık müşterileri için merkezi bir yaklaşımı işaret ediyor. Ortaklık ile NYDIG’in Bitcoin için sağladığı kapsamlı finans ve teknoloji ürünleri ve hizmetleri ile Deloitte’un işletmeler için sunduğu çok disiplinli profesyonel hizmetleri bir araya getirilecek.

Müşteriler, şu anda ABD dolarında yaptıkları gibi, Bitcoin için de güvenilir finansal hizmet sağlayıcıları olarak hizmet etmeleri adına bankalarından hizmet bekliyor. Deloitte ve NYDIG arasındaki ortaklığın, uyumun çok önemli olduğu bankacılık alanında Bitcoin’in benimsenmesini ve kullanımını hızlandırabileceği üzerinde duruluyor.

Geleneksel Finans Altyapısı ve Dijital Varlık Altyapısı

NYDIG Başkanı Yan Zhao, ortaklığa ilişkin yaptığı değerlendirmede, müşterilere en yüksek mevzuata uygunluk standartlarına sahip sınıfının en iyisinden bir deneyim almaları için geleneksel finans altyapının dijital varlık altyapısıyla birlikte çalıştığı bir dünya öngördüklerini belirterek şunları söyledi:

Bitcoin cüzdanlarını mevcut kullanıcı deneyimlerine yerleştirerek, Bitcoin ödül programlarını güçlendirecek ve Bitcoin’de güvenli kredilendirme sağlayarak herkese Bitcoin’i getirme yolculuğuna çoktan başladık. Deloitte, şirketlerin verimli bir şekilde işlerini yürütmek için bir sonraki adımı atmalarına yardımcı olacak mükemmel bir işbirlikçi. Bu tür iş birlikleri müşteri talebini yüksek düzeyde titizlikle karşılamaktadır.

Deloitte’un dijital varlık bankacılığı düzenleyici uygulama lideri ve müdürü Richard Rosenthal ise, “Finansal hizmetlerin geleceği dijital varlıkların kullanımına ve müşterilerimize düzenlenmiş ve uyumlu bir şekilde katılmalarının yolları hakkında tavsiyelerde bulunmaya odaklandık. NYDIG ile olan bu ortaklığın ticari büyümeyi daha da artıracağına ve Deloitte’un dijital varlık inovasyonunu mümkün kılmak için yaptığı kapsamlı yatırımın bir diğer yönü olduğuna inanıyoruz.” dedi.