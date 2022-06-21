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Cardano (ADA) İçin Kritik Tarih Değişti! Yeni Tarih Ne Oldu?

Fiyata direkt olarak etki etmesi bekleniyordu ancak tarihi değiştirdiler. Bu güncelleme ağa ne gibi faydalar sağlayacak, yeni tarih ne oldu?
15:40
21 Haziran 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Cardano topluluğu heyecanla gelecek olan güncellemeyi bekliyordu ve maalesef erteleme kararı alındı. Peki fiyata etki edebilecek bu gelişmenin yeni tarihi ne oldu? Vasil Hard Fork geçtiğimiz yıl yapılan Alonzo hard fork kadar önemliydi ve Cardano ağındaki akıllı sözleşmelerin çok daha fonksiyonel hale gelmesini sağlayacaktı.

Vasil Harf Fork Tarihi

Cardano‘nun arkasındaki geliştirme şirketi Input Output Global, ağın uzun zamandır beklenen Vasil hard fork yükseltmesini erteledi. Ekip, düzeltilmesi gereken yedi hata olduğunu ve “test için daha fazla zaman tanımak” istediğini söylüyor. Input Output Global, pazartesi günü geç saatlerde paylaştığı bir blog gönderisinde Cardano’nun Vasil hardfork’unun lansman tarihinin orijinal hedef olan 29 Haziran’dan Temmuz’un son haftasına taşınacağını duyurdu.

Input Output Global şunları yazdı;

“Biraz düşündükten sonra, test için daha fazla zaman tanımak için hard fork güncelleme teklifini bugün testnet’e GÖNDERMEMEYE karar verdik”.

Normal şartlarda 29 Haziran tarihinde beklenen hard fork mayıs ayında ADA fiyatının artmasına sebep olmuştu.

Vasil Hard Fork Neler Getirecek?

Vasil hard fork, geçtiğimiz Eylül ayında piyasaya sürülen Alonzo hard fork’tan bu yana Cardano’nun en önemli güncellemesidir. Cardano‘nun Goguen olarak adlandırılan dönemden Basho dönemine, “ağın ölçeklenebilirliğini ve birlikte çalışabilirliğini iyileştiren bir optimizasyon dönemi” olarak adlandırılan uzun süredir planlanan geçişinin bir parçası olarak geliyor. Önceki dönemlerin ademi merkeziyetçiliğe ve ağa akıllı sözleşme yetenekleri sunmaya odaklandığı yerlerde, Basho, DeFi uygulamalarını daha iyi desteklemek için Cardano’nun temel performansını iyileştirmeye odaklanıyor.

Özellikle, Vasil hard fork dört temel ağ geliştirmesi sunacak: CIP31, CIP32, CIP33 ve CIP40. Bu yükseltmelerin, Cardano’nun bazı Plutus komut dosyalarının arkasındaki mantığı elden geçirmesi gerekiyor. Birlikte, işlemlerin boyutunu küçültmeyi, böylece ağın verimini artırmayı ve işlem ücretlerini düşürmeyi amaçlıyorlar. Hard fork’un Cardano’daki DeFi uygulamalarının ölçeklenebilirliğini ciddi şekilde bozan “eşzamanlılık” sorununu da iyileştireceği umulmaktadır.

IOG duyuruda, “Vasil üzerindeki çalışma, bugüne kadar çeşitli açılardan en karmaşık geliştirme ve entegrasyon programı oldu” diye yazdı ve yükseltmeyi yayınlamanın ekosistemin paydaşları arasında önemli bir koordinasyon gerektireceğini açıkladı. Bu nedenle IOG, borsalara ve diğer ekosistem katılımcılarına hazırlanmak için yeterli zaman tanımak için planlanan test ağı ve ana ağ sürümleri arasında dört hafta bırakıyor.

Cardano’nun yerel tokeni ADA haberlere yanıt olarak nispeten durgun kaldı. Duyuru düştüğünden beri 0,48 ila 0,50 dolar aralığında işlem görüyor.

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