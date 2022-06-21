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Kripto para piyasası veri sağlayıcısı Kaiko, Alman hisse senedi borsası operatörü Deutsche Börse Group’a veri sağlamak için anlaşma yapıldığını duyurdu. Kaiko, anlaşma kapsamında kripto para piyasasından tick seviyesinde verileri Deutsche Börse‘ye aktaracak.

Veri Akışı 4’ncü Çeyrekte Başlıyor

Kaiko, hem spot hem de türev işlemler için merkezi ve merkeziyetsiz kripto para borsalarından tick düzeyinde yani çok küçük basamaklı verileri dahi topluyor. Tick seviyesi verileri, mevcut en ayrıntılı ticaret verileridir ve uyumluluk ve risk yönetiminin yanı sıra yüksek frekanslı ticaret stratejilerine olanak tanır.

21 Haziran’da yapılan açıklamaya göre, varlık yöneticileri, bankalar, yüksek frekanslı trader’lar ve piyasa yapıcılar gibi Deutsche Börse müşterileri ve piyasa üyeleri, 2022’nin dördüncü çeyreğinden itibaren Kaiko’nun verilerine erişim sağlayabilecek.

2017 yılında şirketi kurmadan önce HSBC‘de stratejik hisse senedi türevlerinde sekiz yıl göre alan Kaiko CEO’su Ambre Soubiran, “Kaiko, yüksek kaliteli ve denetlenebilir kripto para piyasası verilerinin yeniden dağıtımı için Deutsche Börse Group ile ortak olmaktan heyecan duyuyor.” dedi. Deutsche Börse gibi yerleşik kurumlarla çalışmanın kripto para piyasası verilerini finansal kurumlar için erişilebilir kılmak için gerekli olduğunu da ekledi.

Deutsche Börse’de piyasa verileri ve hizmetler başkanı Alireza Dorfard, Soubiran’da katındığını belirtti ve merkezi ve merkeziyetsiz kripto para borsalarından alınan konsolide verilerin kripto para yatırım stratejileri için faydalı olduğunu belirtti.

Deutsche Börse’ün Kripto Paralara Olan İlgisi

Deutsche Börse, dijital varlıklara yönelik hizmetlerini 2021’in Haziran ayında artırma kararı almış ve bu karar doğrultusunda İsviçre merkezli Crypto Finance AG finansal teknoloji şirketinin hisselerinin çoğunluğunu satın almıştı. 2017 yılında kurulan Crypto Finance AG finansal şirketinin hisselerinin üçte ikisini satın alan Deutsche Börse, 200’den fazla dijital varlık için Crypto Finance AG’yi kullanacaklarını belirtti.

55 çalışanı bulunan Crypto Finance AG, kurumsal ve profesyonel yatırımcılar için dijital varlıkların alım satımı, saklanması ve yatırımını sağlıyor.