Hyperliquid, 62 dolar desteği korunursa HYPE fiyatı 76 dolara yönelebilir

Hyperliquid’in yerel tokenı HYPE, önceki zirvesini aşma girişiminin başarısız kalmasının ardından kritik bir destek bölgesine yakın seyrediyor. Piyasada dikkatler, 62 dolar seviyesinin korunup korunamayacağına çevrildi. Bu bölgenin güçlü biçimde savunulması halinde fiyatın yeniden ivme kazanabileceği, aksi durumda ise yatay ve zayıf seyrin bir süre daha devam edebileceği değerlendiriliyor.

Fiyatın yönü 62 dolar desteğine bağlandı

Haberde yer verilen kripto para analisti Sjuul’a göre HYPE, önceki tüm zamanların en yüksek seviyesinin üzerine çıkarak yeni fiyat keşfi alanına geçmeyi bir kez daha denedi. İlk aşamada alım yönlü görünüm güç kazansa da, direnç bölgesinde artan satış baskısı ve kar realizasyonları bu hareketi durdurdu.

Analist Sjuul’un değerlendirmesine göre HYPE, önceki zirvenin üzerine çıkmayı denese de direnç bölgesinde gelen satışlar hareketin devamını engelledi ve piyasanın odağını yeniden 62 dolar desteğine taşıdı.

Bu nedenle kısa vadede en önemli eşik 62 dolar olarak öne çıkıyor. Alıcıların bu seviyeyi koruması ve burayı sağlam bir destek alanına dönüştürmesi halinde HYPE fiyatının yeniden toparlanarak 76 dolardaki tüm zamanların en yüksek seviyesine yönelmesi mümkün görülebilir.

HYPE, haberin yazıldığı sırada 67,93 dolardan işlem görüyordu. Tokenın 24 saatlik işlem hacmi 1,06 milyar dolar, piyasa değeri ise 17,2 milyar dolar seviyesindeydi. Son 24 saatte yüzde 5,44 geri çekilme yaşansa da, fiyat yapısının tamamen bozulmadığı aktarılıyor.

Gösterge Değer Anlık fiyat 67,93 dolar Kritik destek 62 dolar Tüm zamanların zirvesi 76 dolar 24 saatlik değişim Yüzde 5,44 düşüş

Protokol gelirleri talebin sürdüğüne işaret etti

Fiyat hareketinin yanında ağ verileri de Hyperliquid’e yönelik ilgiyi destekleyen unsurlar arasında gösteriliyor. MSB Intel verilerine göre protokol, son 30 günde zincir üstünde yaklaşık 62,8 milyon dolar gelir üretti. Bu performans, Hyperliquid’i ilgili dönemde pazarın önde gelen protokollerinden biri konumuna taşıdı.

Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemlere odaklanan bir protokol olarak biliniyor. Platformdaki gelir seviyesinin, en büyük üç rakibinin toplam gelirini aştığı belirtildi. Bu tablo, özellikle sürekli vadeli işlem ürünlerine yönelik talebin güçlü kaldığına işaret ediyor.

Mini sözlük: Sürekli vadeli işlem, klasik vadeli kontratlardan farklı olarak belirli bir vade sonu taşımayan türev ürünleri ifade eder. Bu ürünlerde fiyatın spot piyasadan aşırı kopmaması için genellikle fonlama mekanizması kullanılır.

MSB Intel verileri, Hyperliquid’in son 30 günde 62,8 milyon dolar zincir üstü gelir üreterek en büyük üç rakibinin toplamını geride bıraktığını ortaya koydu.

Haberde, bu eğilimin yatırımcıların daha hızlı ve daha düşük maliyetli merkeziyetsiz sürekli vadeli işlem platformlarına yöneldiğini gösterdiği kaydedildi. Ayrıca Hyperliquid’in komisyon temelli yapısının, teşvik odaklı geçici kullanıcı akışından ziyade daha organik bir benimsenmeye işaret edebileceği ifade edildi.

Bununla birlikte, protokol gelirlerinin ve fiyat beklentilerinin kripto para piyasasının genel koşullarına bağlı kalmayı sürdüreceği vurgulanıyor. Haberde yer alan değerlendirmeler piyasa analizi ve fiyat tahmini niteliği taşıyor; bunların kesin sonuç veya garanti anlamına gelmediği de ayrıca belirtiliyor.