Litecoin Foundation, LiteVM için yapılan 1 milyon dolarlık yatırımı açıkladı

Litecoin’de fiyat tartışmaları, ağın ilk sıfır bilgi tabanlı Katman 2 geliştirme projesi için yapılan 1 milyon dolarlık yatırımla yeniden hız kazandı. Buna karşın LTC, teknik görünümde önemini koruyan direnç seviyelerinin altında kalmayı sürdürüyor. Haber akışına rağmen kısa vadeli fiyat yapısında temkinli görünüm öne çıkıyor.

Teknik görünümde direnç baskısı sürüyor

TradingView verilerine göre Litecoin, ayın başında gördüğü çok aylı dip seviyelerin ardından denge arayışını sürdürüyor. Varlık, yaklaşık 44,13 dolar seviyesinde işlem görürken alt Bollinger Bandı olan 39,50 doların üzerinde kalıyor. Buna karşılık orta band olan 44,88 doların ve üst band olan 50,26 doların altında bulunması, genel eğilimin halen zayıf olduğuna işaret ediyor.

Göreceli güç endeksi olarak bilinen RSI göstergesi ise yaklaşık 38 seviyesinde bulunuyor. Bu tablo, göstergenin aşırı satış bölgesinden toparlanmaya başladığını ancak henüz nötr kabul edilen 50 seviyesinin üzerine çıkamadığını gösteriyor. Başka bir ifadeyle, momentuma dair sınırlı bir iyileşme görülse de güçlü bir yükseliş yapısının oluştuğu söylenemiyor.

Litecoin fiyatı kısa vadede baskı altında kalırken, 44,88 doların üzerindeki bir hareket toparlanma ihtimalini güçlendirebilir ve 50,26 dolar ile 55 dolar aralığını yeniden gündeme taşıyabilir.

Analizde, LTC’nin orta Bollinger Bandı üzerine yerleşmesi halinde toparlanma olasılığının artabileceği belirtildi. Böyle bir senaryoda 50,26 dolar bölgesi ile 55 dolar civarındaki direnç alanı izlenecek. Öte yandan mevcut fiyat hareketi devam ettirilemezse satış baskısının yeniden güçlenmesi ve 39,50 dolar desteğinin tekrar sınanması ihtimali masada kalıyor.

Gösterge Seviye Anlamı Alt Bollinger Bandı 39,50 dolar Yakın destek bölgesi Orta Bollinger Bandı 44,88 dolar Kısa vadeli eşik Üst Bollinger Bandı 50,26 dolar Öne çıkan direnç alanı Ek direnç 55 dolar Yukarı yönlü takip seviyesi

LiteVM yatırımı ekosistem beklentilerini artırdı

Fiyat görünümü zayıf kalsa da Litecoin ekosistemine ilişkin son gelişme uzun vadeli beklentileri destekledi. Litecoin Foundation, Lite Strategy tarafından LiteVM projesine 1 milyon dolarlık stratejik yatırım yapıldığını duyurdu. Vakıf, LiteVM’yi Litecoin üzerinde geliştirilen ilk sıfır bilgi tabanlı Katman 2 çözümü olarak tanımlıyor. Litecoin Foundation, Litecoin ağının gelişimini destekleyen kar amacı gütmeyen kuruluş olarak biliniyor.

Mini sözlük: Sıfır bilgi tabanlı Katman 2, ana blokzincirin dışında çalışan ve işlemleri daha verimli hale getirmeyi amaçlayan ölçekleme yapısıdır. Bu yaklaşım, bazı verileri ayrıntılı biçimde açığa çıkarmadan doğrulama yapılmasına imkan tanıyabilir.

Litecoin Foundation, bu yatırımın ekosistem büyümesinin hızlandığını gösterdiğini ve LiteVM ile birlikte akıllı sözleşmeler, merkeziyetsiz finans uygulamaları ve gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu gibi yeni kullanım alanlarının gündeme gelebileceğini aktardı.

Açıklamada, söz konusu yatırımın kısa vadeli teknik tabloyu tek başına değiştirmediği, ancak Litecoin’in gelecekteki kullanım alanlarına dair zemini güçlendirdiği vurgulandı. Ağ üzerinde daha geniş benimsenme sağlanması halinde bu gelişmelerin piyasa algısını destekleyebileceği ve zamanla talep tarafına yansıyabileceği değerlendiriliyor.

Bununla birlikte mevcut tabloda LTC işlemlerinin büyük ölçüde fiyat yapısına göre şekillendiği, varlığın da direnç seviyelerini aşmakta zorlandığı görülüyor. Bu nedenle yatırım haberi uzun vadeli anlatıyı kuvvetlendirse de kısa vadede piyasanın teknik seviyelere odaklanmayı sürdürdüğü anlaşılıyor.