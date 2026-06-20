XLM yüzde 49 yükseldi, XRP yüzde 15 geriledi! Piyasada dengeleri değiştiren ayrışmada neler yaşandı?

Kripto ödeme alanında uzun süredir birlikte anılan XRP ve Stellar arasındaki fiyat uyumu bozuldu. Mayıs 2026 sonundan bu yana iki varlık zıt yönlerde hareket ederken, Stellar güçlü bir yükseliş kaydetti, XRP ise düşüş eğilimini sürdürdü. Ayrışmanın merkezinde, varlık tokenizasyonu alanında öne çıkan yeni veriler ve teknik görünüm yer aldı.

Tokenizasyon verileri ayrışmayı hızlandırdı

Bu değişimde en dikkat çekici gelişme, DTCC’nin 2027’nin ilk yarısında hisse senetleri, ETF’ler ve ABD Hazine tahvilleri dahil çeşitli varlıkları Stellar blokzinciri üzerinde tokenleştirmeyi planladığını duyurması oldu. ABD finans piyasalarının işlem sonrası altyapısında kritik rol oynayan DTCC, menkul kıymet takası ve saklama süreçlerinde öne çıkan bir kurum olarak biliniyor.

Mini sözlük: Varlık tokenizasyonu, hisse senedi, tahvil veya fon gibi geleneksel finansal ürünlerin blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına gelir. RWA ise gerçek dünya varlıklarını ifade eder ve bu alanda zincir üstü işlem hacmi ile yatırımcı sayısı temel göstergeler arasında yer alır.

RWA.xyz verilerine göre XRPL tarafında başlatılmış proje sayısı daha yüksek olsa da, sermaye büyüklüğü ve kullanıcı etkinliği bakımından Stellar öne geçti. XRPL’de 302, Stellar’da ise 68 RWA projesi bulunmasına rağmen, dağıtılan varlık değeri Stellar’da 2,83 milyar dolara ulaştı. Bu rakam son 30 günde yüzde 21,62 artarken, XRPL’de 360,32 milyon dolara geriledi ve yüzde 10,83 düşüş gösterdi.

RWA verileri, proje sayısının tek başına belirleyici olmadığını ortaya koydu. Sermaye hacmi, transfer etkinliği ve yatırımcı tabanı bakımından Stellar’ın son dönemde daha güçlü bir ivme yakaladığı görülüyor.

30 günlük RWA transfer hacmi de bu tabloyu destekledi. Stellar’da bu değer yüzde 142,34 artışla 661,84 milyon dolara çıkarken, XRPL’de 44,93 milyon dolar seviyesinde kaldı. Yatırımcı tabanında da belirgin bir fark oluştu. Stellar’daki RWA holder sayısı yüzde 44,75 artarak 17.803 adrese yükselirken, XRPL’de bu sayı 122 adres olarak kaydedildi.

Fiyat performansında belirgin fark oluştu

Piyasa, zincir üstü verilerdeki bu değişimi fiyatladı. Mayıs 2026 sonundan itibaren XLM yaklaşık yüzde 49,44 değer kazanırken, XRP aynı dönemde yüzde 15,78 geriledi. Buna karşın XRPL tamamen geride kalmış değil. Toplam stabilcoin hacminde 922,42 milyon dolarla Stellar’ın 296,24 milyon dolarlık seviyesini aşmayı sürdürdü. Son 30 günlük stabilcoin transfer hacminde de XRPL 5,11 milyar dolar, Stellar ise 4,27 milyar dolar kaydetti.

Grafiklerde teknik görünüm ne söylüyor?

Günlük grafikte XLM tarafında mayıs sonundaki sert fiyat sıçraması dikkat çekiyor. Fiyat Bollinger bantlarını genişletti, üst bandın üzerine çıktı ve 0,29 dolar civarına kadar yükseldi. RSI göstergesi aşırı alım bölgesinden çıktıktan sonra 57,64 seviyesine geriledi. Bu görünüm, yükseliş sonrası bir dengeleme sürecine işaret ediyor.

XRP grafiğinde ise farklı bir tablo oluştu. Haziran başında orta Bollinger bandının altına inen fiyat, satıcıların ağırlığını teyit etti. XRP, haberin hazırlandığı sırada 1,13 dolar civarında işlem görürken 1,1739 dolardaki orta çizgi ile 1,0526 dolardaki alt bant arasında sıkışmış durumda bulunuyor. RSI’ın 39,34’e gerilemesi, alıcıların zayıf kaldığını ancak göstergenin aşırı satım bölgesine de yaklaştığını gösteriyor.

Bollinger bantlarındaki daralma, XRP’de güçlü bir yön hareketi öncesi enerji birikimi olarak değerlendiriliyor. Fiyat 1,10 dolar psikolojik eşiğinin ve 1,0526 dolardaki alt bandın üzerinde kalırsa tepki alımı zemini oluşabilir. Buna karşılık mevcut seviyeler korunamaz ve sermaye Stellar ekosistemine akmayı sürdürürse, XRP’nin önce 1,0526 doları yeniden test etmesi, ardından 1,00 dolardaki güçlü desteğe yönelmesi ihtimal dahilinde görülüyor.