Cardano cephesinde Joe Rogan planı gündemde! ADA için perde arkasında neler konuşuluyor?

Cardano kurucusu Charles Hoskinson, dünyanın en çok izlenen podcast programlarından Joe Rogan Experience’a katılmanın medya planlarının bir parçası olduğunu doğruladı. Ancak Hoskinson, bu görüşmenin ne zaman gerçekleşeceğine dair net bir tarih vermedi. Cardano ekosisteminin daha fazla ilerleme kaydetmesini beklediğini söyleyen Hoskinson, büyük bir programa çıkmadan önce projenin daha güçlü bir noktaya gelmesini istediğini belirtti.

Joe Rogan hedefi yeniden gündemde

Hoskinson, kısa süre önce Shawn Ryan ile yaptığı kapsamlı söyleşiyi, Joe Rogan programı için bir deneme olarak tanımladı. Bu ifade, yıllardır topluluk içinde dolaşan Joe Rogan iddialarını yeniden canlandırdı. Cardano çevresinde uzun süredir bu olasılık konuşuluyordu ve projenin yol haritasındaki Goguen dönemine atıfla kullanılan “Rogan after Goguen” sözü bir dönem toplulukta öne çıkmıştı.

Joe Rogan’ın programına olası bir katılımın milyonlarca izleyiciye ulaşabileceği değerlendirilirken, bunun ADA için ana akım görünürlük sağlayabileceği aktarılıyor. ADA, tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık %95 altında işlem görüyor. Bu nedenle geniş kitlelere ulaşacak bir medya görünürlüğünün, Cardano için dikkat çekici bir gelişme olarak görülebileceği ifade ediliyor.

Hoskinson, Joe Rogan programına çıkma planının halen masada olduğunu doğrularken, kesin tarihe ilişkin belirsizliğin sürdüğünü ortaya koydu.

Hoskinson daha önce de 2021 yılında Lex Fridman Podcast’te yaklaşık beş saat süren yayında geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Buna rağmen Joe Rogan cephesinde yıllardır süren davet ve yakın tarihli katılım söylentileri somut bir takvime dönüşmedi.

SpaceX ve yeni ticari planlar

Hoskinson, medya planlarının yanında daha iddialı bazı projelerden de söz etti. Bunlar arasında, Elon Musk’ın SpaceX şirketiyle imzalanan bir gizlilik sözleşmesine bağlı ayrıntılar da yer aldı. Hoskinson, bu anlaşma kapsamında Cardano’nun bir SpaceX görevini satın almasına dönük büyük çaplı bir tanıtım kampanyasının bulunduğunu söyledi. Buna göre ADA ve NIGHT sahipleri için koltukların ayrılabileceği de dile getirildi.

Mini sözlük: NDA, tarafların belirli bilgileri kamuoyuyla paylaşmamasını öngören gizlilik sözleşmesidir. SpaceX ise Elon Musk’ın uzay taşımacılığı ve roket teknolojileri geliştiren şirketi olarak biliniyor.

Hoskinson ayrıca Cardano ağının hukuki konumuna güvendiğini de vurguladı. Sektörde dalgalı bir tablo sürse de Cardano ADA ile Midnight NIGHT ağlarının olgun blokzincirler haline geleceğini düşündüğünü söyledi.

“Cardano ADA olgun bir blokzincir olacak, Midnight NIGHT da olgun bir blokzincir olacak; bu yüzden bizim açımızdan düzenleyici tablo konusunda kaygı duymuyorum, ancak sektörde zorluklar var.”

Pogun projesi için yönetişim değişikliği sinyali

Hoskinson, Pogun adlı projeyi içeren yeni bir ticari entegrasyona da işaret etti. Bu anlaşmanın, Pogun kullanımından doğacak potansiyel faydanın doğrudan Cardano ADA hazinesine bağlanmasını hedeflediğini söyledi. Teknik altyapının büyük ölçüde hazır olduğunu belirten Hoskinson, girişimin ticari kullanıma uygun hale geldiğini ve bazı açık seçeneklerin onay alabilmesi için yönetişim tarafında değişiklik önereceğini kaydetti.

Cardano, akıllı sözleşme desteği sunan bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Hoskinson’ın son açıklamaları, bir yandan geniş kitlelere ulaşabilecek medya planlarını, diğer yandan ekosistemin ticari ve kurumsal açılımlarını aynı çerçevede ilerletmeye çalıştığını gösteriyor.