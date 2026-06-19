XRP, balina satışları ve artan jeopolitik gerilimle 1,13 dolar çevresinde baskı altında kaldı

XRP, ABD ile İran arasındaki görüşmelerin ertelenmesi ve büyük yatırımcı cüzdanlarındaki gerilemenin etkisiyle kısa vadede daha kırılgan bir görünüm sergiliyor. Haber akışının yazıldığı sırada XRP fiyatı 1,13 dolar civarında bulunurken, son seansta yaklaşık %1,27 düşüş kaydetti. Piyasa oyuncuları, fiyatın yakın destek bölgeleri üzerinde tutunup tutunamayacağını izliyor.

Jeopolitik gelişmeler risk iştahını zayıflattı

İsrail’in Güney Lübnan’daki saldırılarının ardından İran’ın, 19 Haziran 2026’da İsviçre’de yapılması planlanan ABD İran görüşmelerini askıya aldığı aktarıldı. Söz konusu temasların, bölgesel tansiyonu düşürmeyi ve nükleer kısıtlamalar başlığını ele alan daha geniş bir çerçevenin parçası olduğu belirtildi.

İsrail’in Güney Lübnan’daki saldırılarının ardından İran’ın, 19 Haziran 2026 için planlanan ABD İran görüşmelerini askıya aldığı bildirildi.

Açıklamanın ABD piyasalarının kapalı olduğu bir güne denk gelmesi nedeniyle ilk tepki sınırlı kaldı. Buna karşın vadeli işlemlerde, piyasalar yeniden açıldığında oynaklığın artabileceği beklentisi öne çıktı. XRP doğrudan jeopolitik varlıklara bağlı olmasa da, küresel risk iştahındaki zayıflama kripto para piyasasına yönelen likiditeyi etkileyebiliyor.

Balina cüzdanlarındaki düşüş dikkat çekti

Zincir üstü veriler, 13 Haziran ile 17 Haziran 2026 arasında büyük yatırımcıların elindeki XRP miktarının yaklaşık 3,82 milyardan 3,77 milyara gerilediğini gösterdi. Böylece dört günlük dönemde 30 milyondan fazla XRP’lik bir azalma yaşandı. Santiment, kripto para piyasasında zincir üstü veri takibi yapan bir analiz platformu olarak biliniyor.

Mini sözlük: Zincir üstü veri, bir blokzincir üzerindeki cüzdan hareketleri, transferler ve bakiye değişimleri gibi doğrudan ağdan alınan verileri ifade eder. Büyük yatırımcı cüzdanlarındaki azalma, her zaman satış anlamına gelmese de kısa vadeli likidite baskısına işaret edebilir.

Santiment verilerine göre 13 Haziran ile 17 Haziran arasında büyük yatırımcıların elindeki XRP miktarı yaklaşık 3,82 milyardan 3,77 milyara indi.

Bu tür hareketler genellikle borsalara transfer, portföy dengesi değişikliği ya da oynaklık öncesi risk azaltma şeklinde yorumlanıyor. Kesin bir satış işareti olarak görülmese de, geçmişte kısa vadeli fiyat hareketleriyle ilişkili olması nedeniyle yakından takip ediliyor.

Teknik görünümde aşağı yönlü baskı sürüyor

TradingView verilerine göre XRP teknik açıdan zayıf bir görünüm içinde işlem görüyor. Varlık, başlıca hareketli ortalamaların altında kalırken genel eğilim aşağı yönlü seyrini koruyor. Günlük değişim yaklaşık %0,60 eksi bölgede bulunurken, osilatörler ise daha dengeli bir tablo sunuyor.

Göreceli güç endeksi 38,79 seviyesinde yer alarak aşırı satım bölgesine yaklaşıyor. MACD göstergesinde sınırlı bir alım sinyali görülse de, bu görünüm tek başına net bir dönüşü doğrulamıyor. ADX verisi 28,01 ile trend gücünün orta düzeyde olduğuna işaret ediyor.

Gösterge Seviye XRP fiyatı 1,13 dolar RSI 14 38,79 MACD -0,03916 ADX 14 28,01

Destek ve direnç seviyeleri öne çıktı

Kısa vadede 1,12371 ve 1,09652 dolar seviyeleri destek olarak izleniyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,49891 ve 1,66692 dolar seviyeleri direnç konumunda bulunuyor. Analize göre 1,10 ile 1,13 dolar bandının altına kalıcı bir sarkma, satış baskısını artırabilir. Buna karşılık 1,16 ile 1,21 dolar aralığının yeniden aşılması, aşağı yönlü ivmeyi zayıflatabilecek başlıca eşiklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Daha uzun vadeli değerlendirmelerde bazı analistler, iki aylık grafikte yükselen üçgen yapısına ve Elliott dalga sayımına dikkat çekiyor. Ancak 2,00 ile 2,10 dolar bölgesinin aşılması ve belirli hareketli ortalamaların geri alınması olmadan bu senaryoların teyit kazanmadığı vurgulanıyor.