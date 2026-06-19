Solana ağında gerçek dünya varlıklarının yatırımcı sayısı, tokenleştirilmiş SpaceX hissesiyle 285.971 adrese yükseldi

Solana, gerçek dünya varlıklarının blokzincir üzerindeki dağılımında adres sayısına göre ilk sıraya yerleşti. Ağdaki yatırımcı adresi sayısı, tokenleştirilmiş hisse ürünü $SPCX’in devreye alınmasının ardından 285.971’e çıktı. Söz konusu varlığın, bire bir oranla gerçek SpaceX hisseleriyle desteklendiği aktarıldı.

Adres sayısında Solana öne geçti

Verilere göre Solana, kullanıcı ölçütlerinde diğer ağların önüne geçti. Plume 249.000 adresle ikinci sırada yer alırken, Ethereum 199.000, BNB Chain 102.000 ve Polygon 20.000 adres seviyesinde kaldı. Bu tablo, zincir üstünde hisse işlemlerine yönelik ilginin kısa sürede belirgin biçimde arttığını gösterdi.

Ağ Adres sayısı Solana 285.971 Plume 249.000 Ethereum 199.000 BNB Chain 102.000 Polygon 20.000

Solana, tokenleştirilmiş gerçek dünya varlıklarında hem yatırımcı adresi sayısında hem de kurumsal ilgi tarafında öne çıkan ağlardan biri haline geldi.

$SPCX tokeni, Backpack Securities ile SunriseDeFi tarafından Solana üzerinde ihraç edildi. Ürünün, SpaceX hisselerini blokzincir üzerinde temsil edecek şekilde tasarlandığı belirtildi. Backpack Securities, zincir üstü hisse işlemlerine odaklanan düzenlenmiş aracı kurum yapısıyla öne çıkan bir platform olarak biliniyor.

Mini sözlük: Gerçek dünya varlıklarının tokenleştirilmesi, hisse, tahvil veya fon gibi geleneksel finans ürünlerinin blokzincir üzerinde dijital temsilinin oluşturulması anlamına gelir. Bu yapı, varlıkların daha hızlı transfer edilmesine ve zincir üstünde izlenebilmesine imkan tanır.

Kurumsal fon akışı yeni zirveye taşındı

Ağ üzerindeki tokenleştirilmiş toplam değer 2,95 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı. Bu büyümede, BlackRock ile Franklin Templeton’ın tokenleştirilmiş para piyasası fonlarını Solana ağına taşımasının etkili olduğu ifade edildi. Kurumsal katılımın, ağın finansal kullanım alanlarını genişlettiği değerlendiriliyor.

Aynı dönemde Solana ağına yalnızca bir ay içinde 716 milyon dolarlık yeni fon girişi oldu. Mastercard’ın 7 gün 24 saat USDC mutabakatı için Solana’dan yararlanması ve Backpack Securities’in ABD düzenlemelerine tabi zincir üstü hisse aracılık hizmetini devreye alması da ekosistemdeki kullanım alanlarını artıran gelişmeler arasında gösterildi.

BlackRock ve Franklin Templeton’ın tokenleştirilmiş para piyasası fonlarını ağa taşıması, Solana’daki kurumsal güvenin güçlendiğine işaret etti.

SOL fiyatı baskı altında kaldı

Buna karşın SOL fiyatı, bu gelişmelere rağmen 70 doların altına geriledi. Son haftalardaki zayıf görünüm korunurken, türev piyasa verileri yatırımcıların temkinli duruşunu sürdürdüğünü ortaya koydu. Teknik göstergeler, aşağı yönlü hareketin devam etmesi halinde aylık dip seviye olan 59,16 doların yeniden test edilebileceğine işaret etti.

Öte yandan Circle, Solana ağı üzerinde 1 milyar USDC daha bastı. Böylece son yedi günde ağdaki toplam USDC ihracı 3,5 milyar adede ulaştı. Piyasada bu tür yüksek tutarlı ihraçlar, hızlı ve düşük maliyetli stabilcoin transferleri ile işlem talebinin arttığına dair bir sinyal olarak izleniyor.