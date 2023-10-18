Görünen Köy Kılavuz İstemez: Kripto Paralar Buraya Gidiyor

Bitcoin halen 30.000 doların altında ancak son 1 aydaki gelişmeler yatırımcılar için umut verici geleceğe işaret ediyor. Kripto paraların tamamı için BTC fiyatı performansı son derece önemli. Eğer kripto kralı düşerse bu altcoinlerin çok daha büyük kayıplar yaşamasına neden olacaktır. Nitekim aylardır devam eden dalgalanma onları ATL seviyelerine hatta daha da aşağılara itti.

Kripto Paraların Geleceği

Bitcoin fiyatı iki yıla yakın süredir aşırı satışlarla mücadele ediyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan iflaslar, dolandırıcılıklar birkaç yılda yaşanabilecek şeylerden çok fazlaydı. 2022’de hep hızlandırılmış bir çöküş dönemindeyiz diyorduk. Neyse ki zincirleme iflaslar artık bitti. Hatta SBF, Zhu gibi dolandırıcıların demir parmaklıklar ardına girdiğini bile gördük.

Şimdiyse kripto paralar için yeniden yükseliş döneminin başlaması gerekiyor. Pazartesi günü hatalı biçimde yayılan haberle artan BTC fiyatı buradaki potansiyeli gösterdi. Makro cephenin sert rüzgarlarından kriptonun kurtulabilmesi için böylesine güçlü bir katalizöre ihtiyacı olduğu açık.

ETF Dosyaları Güncelleniyor

Bloomberg ETF Uzmanı Jame ve birçok popüler isim son zamanlarda güncellenen ETF dosyalarına dikkat çekiyor. Son olarak Fidelity dosyalarında güncelleme yapıldı. Madencilikle ilgili riskler, çevresel endişeler gibi konulara açıklık getirildi. Çeşitlendirilmiş portföyler için BTC ETF’in önemli bir seçenek olacağının vurgusu da yapılıyor.

BTC saklama hizmetiyle alakalı detayların da başvuru dosyalarında kendine yer bulduğunu görüyoruz. Ünlü yatırımcı Cathie Wood tarafından yönetilen Ark, 11 Ekim’de yaklaşık beş sayfalık güncellemeler yayınladı. Ark’ın BTC’lerinin Coinbase‘in diğer müşterilerinin hesapları veya kurumsal Bitcoin havuzu ile değil blockchain’de ayrı cüzdanlarda tutulacağı son güncellemeyle dosyaya işlendi.

Bloomberg’den James Seyffart’ın analist raporuna göre, bu hareket SEC’in dosyalamayı imzalamaya açık olduğunu gösteriyor. Seyffart, yeni metnin tipik olarak yalnızca bir fon onaylanma yolunda ilerlediğinde ortaya çıkan bir adım olduğunu yazdı.

Bugün Gensler kurum ile potansiyel ihraççılar arasında iletişimin devam ettiğini söyledi. Dosyalardaki güncelleme gelen geri bildirimlere bağlı olarak başvuruların son halini alması için çabalandığını gösteriyor.

SEC daha önce başvuruları erteleyip sonunda reddederken şimdi iletişimi sağlamlaştırarak negatif yaklaşımdan uzaklaştığını sinyalini veriyor. Üstelik ABD’li siyasilerin kurumu daha fazla direnmemeye zorlaması da önemli bir hamleydi.