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Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) adına güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret ederek kripto para yatırımcılarını uyardı. Analist, olası düşüş için 18.000 dolar ile 18.600 dolar seviyelerine işaret ederken, olası yükseliş için ise 21.300 dolar seviyelerine vurgu yaptı.

Bitcoin (BTC), Kritik Seviyelere Geriledi

Kripto para piyasası, son haftalarda yaşanan gelişmelerin de etkisiyle oldukça çalkantılı bir süreç geçirdi. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), hafta içerisinde 19.600 dolar fiyat seviyelerine gerilemesinin ardından hafta sonu boyunca kaydettiği değer artışlarının ardından 20.500 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Piyasadaki çoğu kripto para birimi, hafta içinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), hafta boyu kaydettiği fiyat hareketleri ile birlikte 1475 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap’in güncel verilerine göre 1 trilyon doların altına geriledi. Öte yandan piyasadaki volatilite de son günlerde önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre hafta başından bu yana ortalama 1 milyar doların üzerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu. Piyasadaki bu çalkantılı süreç devam ederken kripto para analisti Michaël van de Poppe, güncel teknik görünümü değerlendirerek kritik seviyelere işaret etti.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Kripto para analisti Michael van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar ile lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) adına güncel teknik görünümleri değerlendirdi ve yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret ederek kripto para yatırımcılarını uyardı. Analist, kripto para piyasasındaki mevcut düşüş ivmesinin devam etmesi durumunda BTC adına 18.000 dolar ile 18.600 dolar fiyat seviyelerinin potansiyel destek seviyeleri olabileceğini ve yakın vade adına oldukça kritik bir öneme sahip olabileceğini öne sürdü. Öte yandan piyasanın yakın vadede toparlanmaya başlaması ve Bitcoin’in yeniden yükselişe geçmesi durumunda ise 21.300 dolar seviyelerinin takip edilebilecek olası fiyat seviyesi olduğuna yönelik düşüncelerini dile getirdi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.