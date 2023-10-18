  Ünlü Kripto Para Uzmanından Ripple (XRP) Vurgusu! Amazon’un Ayak İzlerini Takip Ediyor!

Kripto dünyasında kısa süre önce dikkat çeken bir video yayınlandı. Chain of Blocks YouTube kanalının sunucusu ünlü kripto uzmanı Jason Friedman tarafından yapılan açıklamada, önde gelen blockchain ödeme şirketi Ripple Labs ile dünyanın en büyük teknoloji firmalarından bir tanesi olan Amazon’un birbirine ne kadar benzer bir yapıda oldukları yönünde görüş paylaşıldı.

Friedman’a göre Ripple, Amazon’un ayak izlerini takip ediyor. Uzmana göre, Amazon’un gelişim sürecinde kullandığı ve onu küresel bir teknoloji şirketi haline getiren iş prototipleri Ripple tarafından da benimseniyor.

Jeff Bezos ve Brad Garlinghouse

Jeff Bezos Amazon’un Brad Galinghouse ise Ripple’ın CEO’luk görevini sürdürüyorlar. Friedman bu kişiler hakkında yakından gözlem yapmış görünüyor. Her iki şirket adına paralliklerden bahseden uzman isim, CEO’ların kendi firmalarının ilk aşamalarında benzer vizyonlara sahip oldukları yönünde görüş belirtiyor.

Friedman’ın vurgu yaptığı ilk nokta Jeff Bezos’un Amazon’un önceki yıllarda kâr elde edememesi oldu. Yine 1999 yılında gerçekleştirilmiş olan bir röportaja vurgu yaptı. Bahsedilen röportajda Amazon CEO’su Bezos, şirketinin odağının uzun vadeli olduğunu, bunun da şirket genişlemesine destek olmak adına kazançlarını neden başka departmanlara yönlendirdiğini açıklıyordu.

Bahsedilen röportajdan 24 yıl sonra geldiğimiz noktada Amazon dünyanın en başarılı şirketlerinden biri konumunda bulunuyor ve şirketin büyümesinin tahmin edilenden çok daha büyük oldu.

Bunun yanı sıra Brad Garlinghouse’un Singapur’daki Token2049 konferansında gerçekleştirdiği konuşma Friedman’ın dikkatinden kaçmamış. Analiste göre Bezos’un 1999’daki görüşleri ile Garlinghouse’un görüşleri birbirine paralellik gösteriyor.

Garlinghouse’a konferansta Ripple’ın karlılığı hakkında bazı sorular soruldu. Bu soruya cevap veren CEO bundan yıllar önce Bezos’un da verdiği cevaba benzer bir biçimde şirketin şu anda kazanç elde etmeye odaklanmadığı yönünde bir açıklama yaparak firmasının daha çok geleceğe odaklandığını belirtti.

Ripple CEO’su, likidite, kripto para piyasasının tahmin edilemez hareketliliği ve diğer makroekonomik olaylar gibi çeşitli etkenlerin kripto piyasası üzerindeki yıkıcılığını da kabul etti. Ancak yine de kripto projelerinin geleceğine inandığını da belirtmekten geri durmadı.

Garlinghouse şu sözleri söyledi:

Yatırım yapmaya, daha fazla insanı işe almaya, daha fazla şirket satın almaya devam edeceğiz çünkü dünyanın nereye gittiğine inanıyorum.

Ripple CTO’su Açıklama Yaptı

Ripple Labs Baş Teknik Sorumlusu (CTO) David Schwartz XRPL’nin iki buçuk yıllık bir sürecin ardından XRP‘nin gerçek dünya varlığı (RWA) tokenizasyonunu deneyimleyebileceğini açıkladı ve heyecan yarattı. CTO şu açıklamayı yaptı:

Bunu önümüzdeki bir ya da bir buçuk yıl içinde göreceğimizi düşünüyorum.

Schwartz’ın bu açıklamayı yaklaşık 3 ay önce yapmıştı. Yapılan açıklamanın, RWA tokenizasyonunun yaklaşmakta olduğunu ima eden bir röportajın bir parçası olduğunu belirtmekte de fayda olabilir.