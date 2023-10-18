Bitcoin’de Kritik Metrik: “Yılın Düşük Seviyelerine Geriliyor!”

Dijital varlık veri sağlayıcısı CCData’ya göre, dünyanın en büyük Bitcoin (BTC) fonu Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), temel token’lardaki düşüşü neredeyse iki yılın en düşük seviyesine indirdi.

Bitcoin’de Kritik Metrik

Güncel veriler, 15 milyar dolarlık piyasa değeri ürününün net varlık değerine (NAV) karşı indiriminin Ekim ayında %14,8 ile Aralık 2021’den bu yana en düşük seviyesine düştüğünü gösterdi. Bu durum, yılbaşından bugüne bazla önemli bir gelişme olabilir. Bir fonun NAV’a esasen fon hisselerinin piyasa fiyatının, fon tarafından tutulan token’dan gerçek değerinden daha düşük bir fiyattan işlem görmesi anlamına gelebilir.

Genel olarak düşüş daraldığında bu durum, yatırımcıların GBTC’ye karşı daha iyimser bir görüşe sahip olduğu anlamına gelebilir. Belirtildiği gibi, NAV’daki düşüş geçen yılın sonlarında yaklaşık %50’ye yükseldi ve 2023’ün ilk yarısının çoğunu %40 oranında civarında bir aralıkta harcadı. Ancak son çeyrekte duyarlılıkta gözle görülür bir değişim yaşandı.

Grayscale Investments’ın tröstleri spot Bitcoin ETF’ye dönüştürme teklifini çevreleyen bir dizi olumlu gelişme, bu geri dönüşü açıklayabilir. Dayanak varlıkların değerinden zaman zaman sapan güven ürünlerinin aksine spot ETF, fonun değerini token değeriyle aynı doğrultuda tutar.

BTC’de SEC Hamlesi!

ABD menkul kıymetler ve borsa komisyonu’nun (SEC) geçen yıl yatırımcı koruma standartlarına uyulmadığını öne sürerek başvuruyu reddetmişti. Bunun ardından Grayscale, düzenleyicinin kararının gözden geçirilmesini talep eden bir itirazda bulundu.

Ağustos ayının başlarında verilen bir mahkeme kararı, Grayscale’in iddialarıyla aynı fikirdeydi ve SEC’e kararını gözden geçirme talimatı vermişti. Karar, yakın gelecekte dönüşüm umutlarını artırırken aynı zamanda GBTC ile NVA arasına düştü. Sonuç olarak Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), temel token’ların düşüşüne karşı gösterdiği dirençle indirimini en düşük seviyeye çekti. Spot Bitcoin ETF dönüşümüne ilişkin umutlarla ilişkilendirilen bu direnç, yatırımcıların olumlu bir görüşe sahip olduğunu gösteriyor. Grayscale, düzenleyicinin kararını gözden geçirmeyi talep ederek dönüşüm umutlarını artırdı ve mahkeme kararı GBTC’nin geleceği üzerinde belirleyici olabilir.