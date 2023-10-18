f Sıcak Gelişme: Altcoin Kralı İçin ETF Başvuruları Devam Ediyor! › COINTURK

Sıcak Gelişme: Altcoin Kralı İçin ETF Başvuruları Devam Ediyor!

Özet

  • Invesco US ve Galaxy 29 Eylül'de spot ETH ETF başvurusu yaptı.
  • Bugün ETF başvurusu güncellendi.
  • ETH ETF başvurularının toplam sayısı 5 oldu.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
23:32
18 Ekim 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar

Bitcoin fiyatı kazasız atlatılan Tesla kazanç raporunun ardından 28.250 doların üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor. Fed toplantısına vakit daralırken kripto para piyasası beklenen Ekim performansını tam olarak gösteremedi. Çift haneli artış sürpriz biçimde (yanlış bir haberle de olsa) BTC için gerçekleşti ancak dakikalar içinde fiyat yerine döndü.

İçerik Rehberi

Spot ETH ETF Başvuruları

Spot Bitcoin ETF için başvurular ilerlemeye devam ediyor. Potansiyel ihraççılar SEC ile görüşmeleri doğrultusunda dosyalarını güncelliyor. Diğer taraftan bu adımlar onaya yaklaştığımızı gösteriyor. Ancak bir de altcoin kralı için devam eden ETF başvuruları var. Birçok vadeli ETH ETF işlem görmeye devam ederken spot ETF onayı almak isteyen şirketler başvurularını yapıyor.

Bugün Bloomberg ETF Uzmanı James Seyffart yeni bir ETF başvurusu olduğunu açıkladı. Sonrasında Investo tarafından yapılan dosyalamanın yakın tarihli başvurunun güncellemesinden ibaret olduğunu söyledi. Yine de altcoin kralı için onay bekleyen 5 başvuru var ve vadeli ETF onayıyla ihraççıların ETH ETH için umutları arttı.

Yukarıdaki tabloda onay bekleyen ETF’lerin ve potansiyel ihraççı şirketleri görüyorsunuz.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Airdrop Etkinliklerinin En Önemli Kriter Adayı Gitcoin Passport Nedir? Detaylı Analiz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
Scroll Ekibinden Mainnet Duyurusu Geldi: Olası Airdrop Kriterlerini İnceliyoruz
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
NFT Sektöründe İşlem Hacmi Düşerken Mint Sayısı Artıyor: Detaylı Piyasa Analizi
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Kripto Varlık Opsiyonları Nedir?
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Sosyal Medya Platformu Kullanıcıların Beğenisine Sunuldu: Farcester Rehberi ve Olası Airdrop Kriterleri
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
Mina Ekosistemi: Kaupang DEX Nedir, Nasıl Kullanılır?
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
SocialFi Çılgınlığında Sıra Arbitrum’da: Cipher Fan Detaylı Analiz ve Airdrop Rehberi
NFT Pazar Yeri OpenSea’den Yeni Hamle: OpenSea Studio Nedir?
NFT Pazar Yeri OpenSea’den Yeni Hamle: OpenSea Studio Nedir?
İlgili Yazılar
Altcoin’lerin Kralı Neden 1600 Doları Geçemiyor? Piyasa Yükselirken Ethereum Kaç Dolar Oldu?
Altcoin’lerin Kralı Neden 1600 Doları Geçemiyor? Piyasa Yükselirken Ethereum Kaç Dolar Oldu?
ETH 5.000 Dolar Olur Mu? 100 Milyona Ulaşan Metrik Umut Verici
ETH 5.000 Dolar Olur Mu? 100 Milyona Ulaşan Metrik Umut Verici
Son Dakika Ethereum Yorumu! Altcoin Kralı Ne Kadar Oldu?
Son Dakika Ethereum Yorumu! Altcoin Kralı Ne Kadar Oldu?
Ethereum Balinaları Pump’a Hazırlanıyor! Son 7 Yılın En Yüksek Seviyesinde!
Ethereum Balinaları Pump’a Hazırlanıyor! Son 7 Yılın En Yüksek Seviyesinde!
Ethereum’un Mucidi Herkesin Merak Ettiği Konuya Açıklık Getirdi! Konu Borsalara Yığdığı Altcoin’ler!
Ethereum’un Mucidi Herkesin Merak Ettiği Konuya Açıklık Getirdi! Konu Borsalara Yığdığı Altcoin’ler!
Ethereum’un Mucidi Yeniden Harekete Geçti! Gemini Borsasına Bu Altcoin’den Yığdı!
Ethereum’un Mucidi Yeniden Harekete Geçti! Gemini Borsasına Bu Altcoin’den Yığdı!
Altcoin Kralı Ethereum’da Neler Oluyor? Detaylı Grafik Analizi ve Önemli Seviyeler
Altcoin Kralı Ethereum’da Neler Oluyor? Detaylı Grafik Analizi ve Önemli Seviyeler
Sonu Geldi Mi? Ethereum’da Yüzde 90’lık Düşüş! Vakıf ve Balinalar Neden Ethereum’u Terk Ediyor?
Sonu Geldi Mi? Ethereum’da Yüzde 90’lık Düşüş! Vakıf ve Balinalar Neden Ethereum’u Terk Ediyor?
OKUYUCU YORUMLARI

PARTNERLERİMİZ
Blockchain Bilişim A.Ş. >> COINTURK 2014-2023