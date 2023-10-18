Sıcak Gelişme: Altcoin Kralı İçin ETF Başvuruları Devam Ediyor!

Bitcoin fiyatı kazasız atlatılan Tesla kazanç raporunun ardından 28.250 doların üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor. Fed toplantısına vakit daralırken kripto para piyasası beklenen Ekim performansını tam olarak gösteremedi. Çift haneli artış sürpriz biçimde (yanlış bir haberle de olsa) BTC için gerçekleşti ancak dakikalar içinde fiyat yerine döndü.

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Spot ETH ETF Başvuruları

Spot Bitcoin ETF için başvurular ilerlemeye devam ediyor. Potansiyel ihraççılar SEC ile görüşmeleri doğrultusunda dosyalarını güncelliyor. Diğer taraftan bu adımlar onaya yaklaştığımızı gösteriyor. Ancak bir de altcoin kralı için devam eden ETF başvuruları var. Birçok vadeli ETH ETF işlem görmeye devam ederken spot ETF onayı almak isteyen şirketler başvurularını yapıyor.

Bugün Bloomberg ETF Uzmanı James Seyffart yeni bir ETF başvurusu olduğunu açıkladı. Sonrasında Investo tarafından yapılan dosyalamanın yakın tarihli başvurunun güncellemesinden ibaret olduğunu söyledi. Yine de altcoin kralı için onay bekleyen 5 başvuru var ve vadeli ETF onayıyla ihraççıların ETH ETH için umutları arttı.

Yukarıdaki tabloda onay bekleyen ETF’lerin ve potansiyel ihraççı şirketleri görüyorsunuz.