Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   FTX Bir Darbe Daha Yedi! Bu Ülkeden Faaliyetleri Askıya Alma Talebi Geldi!

FTX Bir Darbe Daha Yedi! Bu Ülkeden Faaliyetleri Askıya Alma Talebi Geldi!

FTX için yolunda giden tek bir şey yok dersek pek de yanılmış olmayız. Gelen son haberlere göre bir ülke daha işlemlerin askıya almasını talep etti.
21:30
10 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Japonya Finansal Hizmetler Ajansı veya FSA, FTX Trading Limited’in politikalarını gerekçe göstererek FTX Japan’dan iş emirlerini askıya almasını talep etti.

FSA, 10 Kasım’da yaptığı bir duyuruda, FTX Trading Limited’in “nedenlerini yatırımcılara açıkça belirtmeden” para çekme işlemlerini askıya almasının ardından FTX Japan’a karşı idari önlemler aldığını söyledi. Mali düzenleyici, Japonya’nın ödeme hizmetleri yasası ve finansal araçlar ve borsa yasası uyarınca askıya alma emirleri ve iş geliştirme emirleri verdiğini söyledi.

FSA Tarafından Açıklama Geldi

FTX Trading Limited’in kredi belirsizlikleriyle karşı karşıya olduğuna dair raporlar var. Şirketin bağlı şirketlerine yapılan çıkışlar nedeniyle alacaklıların ve yatırımcıların çıkarlarının zarar gördüğü bir durumun önlenmesi için mümkün olan tüm tedbirlerin alınması gerekmekte. Bu nedenle, şirketimizin bu durumu, mali yükümlülüklerini düzgün bir şekilde yerine getirmek için gerekli sisteme sahip olarak kabul edilmemekte.

Talimatlar uyarınca FTX Japan’ın, FSA devreye girmediği takdirde, 10 Kasım’dan 9 Aralık’a kadar türev işlemleri ve ilgili teminatların yanı sıra kullanıcılardan gelen yeni mevduatları askıya alması gerekecek. Mali düzenleyici ayrıca borsanın aynı zaman dilimi içinde varlıklarını yurt içinde tutmasını ve bilançosundaki yükümlülükleri uygun şekilde raporlamasını emretti.

Plan İçin Zaman Daralıyor

FSA’nın iş geliştirme emrinin yanı sıra, FTX Japan’ın 16 Kasım’a kadar yatırımcıları nasıl koruyacağını ve FTX ile devam eden durum hakkında nasıl şeffaflık sağlayacağını içeren bir plan sunmasını gerektiriyor:

İş geliştirme planının uygulanması tamamlanıncaya kadar, aylık ilerleme ve uygulama durumu bir sonraki ayın 10’una kadar yazılı olarak bildirilecektir.

Eskiden Quoine Corporation olan FTX Japan, Şubat ayında Liquid borsasının satın alınmasının ardından Japon kripto kullanıcılarına hizmet vermek üzere FTX tarafından Haziran ayında faaliyete geçirildi. Kısa süre önce borsanın karşı karşıya olduğu likidite sıkışıklığı konusunda şeffaflık sağlamadığı için özür dileyen FTX CEO’su Sam Bankman-Fried, lansman sırasında FTX Japonya’nın geçici CEO’su olarak da görev yaptı.

Bankman-Fried, FTX’ten ayrı bir işletme olan ABD merkezli borsa FTX US’in büyük borsanın karşı karşıya olduğu sorunlardan mali olarak etkilenmediğini söylese de, FTX’in yaşadığı zorlukların FTX Japonya’nın iş ve operasyonlarını nasıl etkileyebileceği belirsizliğini koruyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Son Dakika: FTX Kripto Çekimi Konusunda Dev Bir Adım Attı! İşte Detaylar!
Son Dakika: FTX Kripto Çekimi Konusunda Dev Bir Adım Attı! İşte Detaylar!
Dikkat! Tecrübeli Analist 3 Altcoin Paylaştı: Mevcut Ortamda En Güvenilir Projeler!
Dikkat! Tecrübeli Analist 3 Altcoin Paylaştı: Mevcut Ortamda En Güvenilir Projeler!
Solana (SOL) Öngörüsü Çıkan Ünlü Analist Bitcoin ve Bu Altcoin’de Son Beklentisini Paylaştı
Solana (SOL) Öngörüsü Çıkan Ünlü Analist Bitcoin ve Bu Altcoin’de Son Beklentisini Paylaştı
Dev Yatırım Bankasından Bitcoin Analizi: Korkutan “O” Seviye Geliyor!
Dev Yatırım Bankasından Bitcoin Analizi: Korkutan “O” Seviye Geliyor!
Dev Tahminci “O” Veriyi İşaret Ederek Uyardı! Bitcoin, Ethereum ve Solana için Dibi İşaretledi!
Dev Tahminci “O” Veriyi İşaret Ederek Uyardı! Bitcoin, Ethereum ve Solana için Dibi İşaretledi!
Şaşırtıcı! Terra Classic (LUNC) Piyasaya Meydan Okuyor! Neler Oluyor? İşte Kritik Tarih!
Şaşırtıcı! Terra Classic (LUNC) Piyasaya Meydan Okuyor! Neler Oluyor? İşte Kritik Tarih!
FTX CEO’su SBF’den Mesaj: “Camdan Bir Evdeyken Komşunun Camına Taş Atmamalıydım”
FTX CEO’su SBF’den Mesaj: “Camdan Bir Evdeyken Komşunun Camına Taş Atmamalıydım”
İşte FTX Olayından Etkilenen Büyük Firmalar! 
İşte FTX Olayından Etkilenen Büyük Firmalar! 
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin Fiyatı Neden Düşüyor? BTC’de Şimdi Hangi Seviyeler Beklenmeli?
Meraklı Bekleyiş! Haftaya Damga Vuran Dogecoin ve Bu 2 Altcoin için Sırada Ne Var?
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Güncel NFT Haberleri
NFT’ler Yatırım Aracı Mıdır?
Bu Tarihe Ve Etkinliğe Dikkat! NFT Ve Kripto Paraların Gidişatı Değişebilir!
OpenSea Telif Ücretleri İçin Yeni Bir Geliştirme Üzerinde Çalışıyor!
Rishi Sunak’a Rağmen Kripto Paralarda Harekete Geçtiler!
Son Dakika: Solana ve Meta Arasında Muhteşem Ortaklık!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Altcoin Fiyatı Hızla Yükseliyor! Büyük DAO Önerisi Geçti!
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022