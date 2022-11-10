FTX için yolunda giden tek bir şey yok dersek pek de yanılmış olmayız. Gelen son haberlere göre bir ülke daha işlemlerin askıya almasını talep etti.

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Japonya Finansal Hizmetler Ajansı veya FSA, FTX Trading Limited’in politikalarını gerekçe göstererek FTX Japan’dan iş emirlerini askıya almasını talep etti.

FSA, 10 Kasım’da yaptığı bir duyuruda, FTX Trading Limited’in “nedenlerini yatırımcılara açıkça belirtmeden” para çekme işlemlerini askıya almasının ardından FTX Japan’a karşı idari önlemler aldığını söyledi. Mali düzenleyici, Japonya’nın ödeme hizmetleri yasası ve finansal araçlar ve borsa yasası uyarınca askıya alma emirleri ve iş geliştirme emirleri verdiğini söyledi.

FSA Tarafından Açıklama Geldi

FTX Trading Limited’in kredi belirsizlikleriyle karşı karşıya olduğuna dair raporlar var. Şirketin bağlı şirketlerine yapılan çıkışlar nedeniyle alacaklıların ve yatırımcıların çıkarlarının zarar gördüğü bir durumun önlenmesi için mümkün olan tüm tedbirlerin alınması gerekmekte. Bu nedenle, şirketimizin bu durumu, mali yükümlülüklerini düzgün bir şekilde yerine getirmek için gerekli sisteme sahip olarak kabul edilmemekte.

Talimatlar uyarınca FTX Japan’ın, FSA devreye girmediği takdirde, 10 Kasım’dan 9 Aralık’a kadar türev işlemleri ve ilgili teminatların yanı sıra kullanıcılardan gelen yeni mevduatları askıya alması gerekecek. Mali düzenleyici ayrıca borsanın aynı zaman dilimi içinde varlıklarını yurt içinde tutmasını ve bilançosundaki yükümlülükleri uygun şekilde raporlamasını emretti.

Plan İçin Zaman Daralıyor

FSA’nın iş geliştirme emrinin yanı sıra, FTX Japan’ın 16 Kasım’a kadar yatırımcıları nasıl koruyacağını ve FTX ile devam eden durum hakkında nasıl şeffaflık sağlayacağını içeren bir plan sunmasını gerektiriyor:

İş geliştirme planının uygulanması tamamlanıncaya kadar, aylık ilerleme ve uygulama durumu bir sonraki ayın 10’una kadar yazılı olarak bildirilecektir.

Eskiden Quoine Corporation olan FTX Japan, Şubat ayında Liquid borsasının satın alınmasının ardından Japon kripto kullanıcılarına hizmet vermek üzere FTX tarafından Haziran ayında faaliyete geçirildi. Kısa süre önce borsanın karşı karşıya olduğu likidite sıkışıklığı konusunda şeffaflık sağlamadığı için özür dileyen FTX CEO’su Sam Bankman-Fried, lansman sırasında FTX Japonya’nın geçici CEO’su olarak da görev yaptı.

Bankman-Fried, FTX’ten ayrı bir işletme olan ABD merkezli borsa FTX US’in büyük borsanın karşı karşıya olduğu sorunlardan mali olarak etkilenmediğini söylese de, FTX’in yaşadığı zorlukların FTX Japonya’nın iş ve operasyonlarını nasıl etkileyebileceği belirsizliğini koruyor.