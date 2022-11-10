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Kripto para piyasalarında derin düşüşlerin yaşanmasına neden olan FTX gelişmelerine bir yenisi eklendi. FTX CEO’su Sam Bankman-Fried yapmış olduğu son açıklamalarında FTX adına bir fon arayışında olduğunu bildirdi.

9.4 Milyar Dolar Dolarlık Fon

Popüler kripto para borsasının CEO’su Sam Bankman-Fried dakikalar öncesinde yapmış olduğu bir açıklamada 9.4 milyar dolarlık bir fon arayışında olduğunu bildirdi. Kripto para piyasalarında yaşanan çalkantılara neden olarak gösterilen borsa FTX’in CEO’su Sam Bankman-Fried, şirketin likidite krizini çözmek adına arayışlar ve gerekli çalışmalar yürüttüğünü belirterek bir finansman arayışın da olduğunu açıkladı. Sam Bankman-Fried konu hakkında açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

Mevcut konumda likiditeyi artırmak adına elimizden gelen her şeyi yaparak haftayı geçirmeye çalışıyoruz.

Justin Sun Desteği

Bununla birlikte iflasın eşiğine sürüklenen kripto para borsası gerekli finansmanı sağlayabilecek mi söylentileri gündemdeyken FTX için bir iyi haber Tron’un kurucusu Justin Sun’dan geldi. FTX’in finansman arayışını duyurmasının ardından Justin Sun, borsa için 1 milyar dolarlık fon sağlayabileceğini açıkladı. Geliştiricilerin akıllı sözleşmeler ve merkeziyetsiz uygulamalar (DApps) oluşturmasına, verileri ve içerikleri özgürce yayınlamasına ve depolamasına olanak tanıyan Blockchain teknolojisine dayalı bir kripto para işletim sistemi olan Tron’un milyarder kurucusu Justin Sun, geçtiğimiz saatlerde açıklamalarında kripto para borsasının geçirdiği zorlu süreçte yanında olabilmek adına birlikte çalıştıklarını paylaşmıştı.

Popüler borsa FTX, geçtiğimiz günlerde yaşadığı likidite problemi nedeniyle hacim bakımında lider olan kripto para borsasıyla bir satış işlemi gerçekleştireceği duyuruldu. Ancak iki dev kripto para borsası arasında yaşanan anlaşmazlıklar sonucunda Binance satın alma işleminden çekildiğini açıkladı. Yapılan açıklamanın ardından lider kripto para birimi Bitcoin’de (BTC) dahil piyasaların genelinde ciddi değer kayıpları yaşandı. Bitcoin 2020 Kasım tarihinden bu yana ilk kez 16.000 dolar seviyesinin altında işlem gördü. FTX’in kurtarma planı işe yarayacak mı ? Yoksa yeni bir Terra (LUNA) vakası mı geliyor?