Franklin Templeton kripto hamlesini büyüttü! Yeni yapının odağında hangi ağlar var?

Geleneksel finansın büyük oyuncularından Franklin Templeton, 250 Digital satın alımını tamamladıktan sonra kripto varlıklara odaklanan yeni bir birim kurduğunu açıkladı. New York merkezli yatırım şirketi, Franklin Crypto adını verdiği bu yapıyla egemen varlık fonları, emeklilik fonları ve benzer kurumsal yatırımcılara yönelik hizmet sunmayı hedefliyor.

Satın alma sonrası yeni yapı devreye girdi

Yönetimi altında 1,78 trilyon dolar bulunan Franklin Templeton, nisan ayında varılan anlaşmanın ardından 250 Digital işlemini kapattı. Söz konusu kripto yatırım şirketi, ocak ayında CoinFund bünyesinden ayrılarak kurulmuştu. Yeni adım, şirketin dijital varlık alanındaki faaliyetlerini daha kurumsal bir çerçeveye taşıdığına işaret ediyor.

Franklin Templeton artık kripto alanında sınırlı denemeler yapan bir kurum görünümünden uzaklaşıyor. Açıklamaya göre şirket, XRP Ledger, Stellar, Polygon ve Aptos altyapılarının öne çıktığı aktif kripto para stratejileri yürütüyor.

Mini sözlük: XRP Ledger, özellikle ödeme ve varlık transferi odaklı bir blokzincir ağı olarak biliniyor. Stellar benzer şekilde sınır ötesi transferlere odaklanırken, Polygon ve Aptos daha geniş uygulama geliştirme alanlarında kullanılan ağlar arasında yer alıyor.

Yönetimde sektörden bilinen isimler yer alıyor

Yeni kurulan Franklin Crypto biriminin başında, kripto sektörünün deneyimli isimlerinden Christopher Perkins bulunuyor. Yatırım tarafında ise Baş Yatırım Sorumlusu görevini Seth Ginns üstleniyor. İkili, Franklin Templeton Digital Assets ekibinden Tony Pecore ile yakın çalışacak.

Franklin Templeton, CoinFund tarafından daha önce yönetilen likit kripto para stratejilerine kendi sermayesini de ayırıyor; bu yaklaşım, şirketin dijital varlıklara yönelik ilgisinin kurumsal düzeyde derinleştiğini gösteriyor.

Şirketin açıklamasında dikkat çeken bir diğer ayrıntı da satın alımın bir kısmının BENJI tokenları kullanılarak finanse edilmesi oldu. BENJI, Franklin OnChain U.S. Government Money Fund’ın zincir üstü versiyonunu temsil ediyor.

ETF cephesinde de hareketlilik sürüyor

Franklin Templeton son yıllarda kripto sektöründe aktif bir konumda yer alıyor. Bu hafta başında şirket, Bitcoin bağlantılı iki yeni borsa yatırım fonu için başvuru yaptı. Franklin US Equity Bitcoin DRIP Index ETF ile Franklin US Innovation Bitcoin DRIP Index ETF adlı ürünlerin yatırımcılara yüzde 95 ABD hisseleri ve yüzde 5 Bitcoin dağılımı sunması planlanıyor.

Şirket, geçen yıl piyasaya sürdüğü XRP ETF ile de dikkat çekmişti. 14 Haziran ile 18 Haziran arasındaki işlem haftasında Franklin Templeton’ın spot XRP ETF’si XRPZ, kendi kategorisinde en yüksek net girişi kaydetti. Fon, beş günlük dönemde 6,7 milyon dolar net giriş gördü.

Merkezi ABD’de bulunan Franklin Templeton, uzun süredir varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren köklü bir finans kuruluşu olarak biliniyor. Son adımlar, şirketin kripto para piyasasına yönelik ürün ve stratejilerini daha görünür hale getirdiğini ortaya koyuyor.