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Ethereum (ETH)

Ethlabs, Ethereum’un kurumsal benimsenmesini hızlandırmak amacıyla faaliyetlerine başladı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Eski Ethereum Foundation araştırmacıları, Ethereum’un kurumsal kullanımını hızlandırmak için Ethlabs’i kurdu.
  • 📌 Girişime Joe Lubin ile BitMine ve SharpLink finansman sağladı, araştırma gündemine müdahale edilmeyeceği açıklandı.
  • 📉 Haberin ardından $ETH yaklaşık 1.732 dolarda kaldı ve son bir ayda %16’dan fazla geriledi.
  • 🧭 Ethlabs’in çıkışı, Hsiao Wei Wang’ın ayrılığından bir hafta sonra Ethereum Foundation çevresindeki tartışmalar sürerken geldi.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Eski Ethereum Foundation araştırmacıları tarafından kurulan kar amacı gütmeyen araştırma ve geliştirme kuruluşu Ethlabs, Ethereum ağını ve ETH’yi kurumsal kullanım için daha hazır hale getirmeyi hedeflediğini açıkladı. Girişimin finansmanının, Ethereum kurucu ortaklarından Joe Lubin ile halka açık ETH hazinesi şirketleri BitMine Immersion Technologies ve SharpLink tarafından sağlandığı belirtildi.

İçindekiler
1 Kuruluşun hedefi kurumsal ölçekte zincir üstü kullanım
2 Ethereum Foundation’daki ayrılıkların ardından geldi
3 Fiyat tepkisi sınırlı kaldı

Kuruluşun hedefi kurumsal ölçekte zincir üstü kullanım

Ethlabs, ilk etapta kurumların zincir üstünde geniş ölçekte faaliyet göstermesini kolaylaştırmaya odaklanacağını duyurdu. Kuruluşu oluşturan araştırmacıların daha önce kesinlik, ölçeklenebilirlik ve protokol ekonomisi gibi alanlarda çalıştığı aktarıldı. Ethlabs, geliştiriciler ile kullanıcıların sahadaki ihtiyaçlarını teknik standartlara ve ürünlere dönüştürmek istediğini ifade etti.

Ethlabs İcra Direktörü ve kurucu ortaklarından Ansgar Dietrichs, Ethereum için sıra dışı bir döneme girildiğini, benimsenmenin başladığını ve küresel ekonominin zincir üstüne taşındığını belirterek ağın ortak küresel mutabakat katmanı olma potansiyeline katkı sunmak istediklerini söyledi.

Kuruluşun açıklamasına göre finansman sağlayan taraflar, araştırma gündemi üzerinde etkili olmayacak. Ethlabs, misyonunu Ethereum’u küresel ekonominin mutabakat katmanı haline getirmeye yardımcı olmak şeklinde tanımladı.

Mini sözlük: Mutabakat katmanı, işlemlerin kesinleştiği ve ağın ortak kayıt düzeninin korunduğu temel altyapıyı ifade eder. Zincir üstü kullanım ise işlemlerin ve uygulama faaliyetlerinin doğrudan blokzincir üzerinde yürütülmesi anlamına gelir.

Ethereum Foundation’daki ayrılıkların ardından geldi

Ethlabs’in faaliyete başlaması, Ethereum Foundation eş direktörlerinden Hsiao Wei Wang’ın görevinden ayrılmasından yalnızca bir hafta sonra gerçekleşti. Bu gelişme, ağın gelişiminde merkezi rol oynayan vakıfta son dönemde görülen ayrılıkların sürdüğüne işaret etti.

Ethereum ekosisteminde vakfın uzun vadeli vizyonu ve ağı yönetme biçimi uzun süredir tartışma konusu oluyordu. Geçen ay Ethereum araştırmacısı Dankrad Feist, vakıftaki görevinden ayrılarak Stripe’ın stabilcoin ağı Tempo’da göreve başlamış, ekonomik olarak ağ ve ETH ile daha uyumlu yeni bir grubun Ethereum’a katkı sağlayabileceğini söylemişti.

Lee, Ethereum’un hem kurumlar hem de yapay zeka ajanları tarafından benimsenmesinde güçlü bir büyüme potansiyeli gördüklerini, bu nedenle ekosistemin yetenek ve araştırmaya ayırdığı kaynağı belirgin biçimde artırması gerektiğini kaydetti.

Fiyat tepkisi sınırlı kaldı

Habere karşın Ethereum fiyatındaki hareket sınırlı oldu. ETH son 24 saatte %0,1 yükselerek yaklaşık 1.732 dolara çıktı. Buna karşın varlık son bir ayda %16’dan fazla geriledi. ETH, 4.946 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin de yaklaşık %65 altında işlem görüyor.

GöstergeVeri
Son 24 saat%0,1 yükseliş
Güncel fiyat1.732 dolar
Son 1 ay%16’dan fazla düşüş
Tüm zamanların zirvesine göre%65 aşağıda

Joe Lubin, Ethereum’un kurucu ortaklarından biri olarak ekosistemin en bilinen isimleri arasında yer alıyor. BitMine Immersion Technologies ve SharpLink ise bilançolarında ETH tutan halka açık şirketler arasında bulunuyor. Haberde, Ethlabs’in finansman büyüklüğüne dair net rakam paylaşılmadı.

Kuruluşun bir temsilcisi, kaynak metinde yer alan yorum talebine haber yayına hazırlanırken yanıt vermedi. Buna rağmen açıklanan yapı, Ethereum’un teknik gelişimi ile kurumsal kullanım hedefi arasında yeni bir köprü kurma girişimi olarak öne çıktı.

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Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
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