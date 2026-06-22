HashFlare bağlantılı cüzdan, 3,5 yıl sonra 10.600 ETH transfer etti

HashFlare soruşturmasıyla bağlantılı bir kripto para cüzdanı, yaklaşık 3,5 yıl süren hareketsizliğin ardından yeniden işlem yaptı. Zincir üstü verilere göre cüzdandan 10.600 ETH çıkarıldı ve bu tutarın haberde yer alan değerle yaklaşık 18,5 milyon dolara karşılık geldiği belirtildi. Söz konusu hareket, ABD savcılarının Estonya vatandaşı Sergei Potapenko ile Ivan Turõgin hakkında verilen cezanın yetersiz olduğu gerekçesiyle itiraz sürecini sürdürdüğü döneme denk geldi.

HashFlare dosyasında yeni hareket

Aktarılan bilgilere göre fonlar önce iki ayrı alıcı adrese gönderildi, ardından HiFiSwap ve Near Intents üzerinden ilerlemeye başladı. Araştırmacılar, varlıkların Ethereum’dan Bitcoin’e çevrilmeye başlandığını kaydetti. İşlemi kamuoyuna duyuran isimlerden biri zincir üstü araştırmacı ZachXBT olurken, güvenlik şirketi Cyvers da hareketliliğin tespitine katkı sundu.

Mini sözlük: Zincir üstü araştırma, blokzincir üzerindeki açık işlem kayıtlarının incelenmesiyle fon akışının izlenmesini ifade eder. Anlık takas platformları ise kullanıcıların varlıkları klasik emir defteri olmadan farklı ağlar veya varlıklar arasında hızlı biçimde dönüştürmesine imkan tanıyan yapılardır.

HashFlare bağlantılı cüzdandan çıkan 10.600 ETH’nin iki adrese dağıtıldığı ve daha sonra anlık takas platformları üzerinden hareket ettirildiği, fonların Ethereum’dan Bitcoin’e çevrilmeye başladığının görüldüğü aktarıldı.

Haberde paylaşılan verilere göre işlemle ilişkilendirilen adres 0xff575a22975cc413771825eb84c163189a4d5d22 olarak, işlem kimliği ise 0xd0eafd5c03b24c2f54c579745cacbffe4c6df2d19973e55d52a5f40aa1d89e0 olarak kayda geçti.

Kalem Ayrıntı Transfer edilen tutar 10.600 ETH Yaklaşık değer 18,5 milyon dolar Hareketsizlik süresi Yaklaşık 3,5 yıl Yön Ethereum’dan Bitcoin’e dönüşüm

HashFlare neydi

2015’te faaliyete geçen HashFlare, bulut madenciliği sözleşmeleri satarak müşterilerine kripto para madenciliğinden pay vadeden bir platformdu. Mahkeme kayıtlarına göre girişim, 2015 ile 2019 arasında dünya genelinde yaklaşık 440 bin yatırımcıdan 577 milyon doların üzerinde para topladı.

Ancak dava dosyasına göre platformun iddia ettiği ölçekte işlem gücü bulunmuyordu. Belgelerde, sistemin öne sürdüğü Bitcoin madencilik kapasitesinin yaklaşık yüzde 1’i düzeyinde çalıştığı ifade edildi. Müşterilere gösterilen çevrim içi panellerde ise uydurma performans verileri ve gerçekte var olmayan getiriler yer aldı.

ABD savcılığının dosyasında, yatırımcılara gösterilen kripto para madenciliği faaliyetinin gerçekte bir seraptan ibaret olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Yatırımcılar para çekmek istediğinde kurucuların borsalardan Bitcoin alarak ödeme yaptığı, bu nedenle yapının yeni gelen parayla eski talepleri karşılayan bir dolandırıcılık düzenine dönüştüğü belirtildi. Savcılık ayrıca Potapenko ve Turõgin’in yatırımcı fonlarını gayrimenkul, lüks otomobil, pahalı mücevher ve özel jet seyahatleri için kullandığını ileri sürdü. İkilinin Polybius adlı ayrı bir girişim üzerinden blokzincir tabanlı banka vaadiyle en az 25 milyon dolar daha topladığı, ancak ortada kurulan bir banka ya da ödenen temettü bulunmadığı aktarıldı.

Cezaya itiraz süreci sürüyor

Sergei Potapenko ile Ivan Turõgin, Şubat 2025’te elektronik dolandırıcılık amacıyla komplo kurma suçunu kabul etti. ABD Bölge Yargıcı Robert S. Lasnik ikiliye 16 ay hapis cezası verdi; bu sürenin gözaltında geçirilen dönemle karşılandığı belirtildi. Ayrıca her biri için 25 bin dolar para cezası, 360 saat kamu hizmeti ve Estonya’da üç yıl denetimli serbestlik kararı verildi.

Federal savcılar ise her iki sanık için 10 yıl hapis istemişti. Yargıç Lasnik, kararın iade ve nakil süreçlerine ilişkin kaygılar nedeniyle zor bir ceza değerlendirmesi olduğunu söyledi. Savcılar Ağustos 2025’in sonlarında cezanın fazla hafif olduğu gerekçesiyle resmi itiraz başvurusu yaptı. Haberde, mağdurların ise savunma anlaşması kapsamında el konulan 400 milyon doların üzerindeki varlıklardan tam olarak tazmin edilmesinin beklendiği, ancak ABD Adalet Bakanlığının dağıtım takvimini henüz açıklamadığı bilgisi de yer aldı.