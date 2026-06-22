Solana’da 1,29 milyar dolarlık rekor geldi! Piyasa şimdi hangi seviyeye odaklandı?

Solana ağı, geçen hafta blokzincirler genelindeki tokenleştirilmiş hisse senedi işlemlerinin %95’ini üstlenerek bu alanda yeni bir rekora ulaştı. Haftalık işlem hacmi 1,29 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu yükseliş, SOL fiyatı yaklaşık 295 dolarlık tüm zamanların zirvesinin %75’ten fazla altında seyrederken geldi.

Gelir ve işlem hacminde öne çıktı

Verilere göre Solana, haftalık uygulama gelirinde 21 milyon dolara ulaşarak Ethereum, Hyperliquid ve Base’in önüne geçti. Son bir ayda Solana üzerindeki uygulamaların ürettiği gelir 82,84 milyon dolar oldu. Aynı dönemde Hyperliquid 67,43 milyon dolar, Ethereum ise yaklaşık 51 milyon dolar gelir elde etti.

Ağ, tokenleştirilmiş hisse senedi işlemlerinde de dikkat çekti. Solana Floor’un aktardığı verilere göre Solana, bu alanda tarihindeki en güçlü haftayı geçirdi ve 1,29 milyar dolarlık hacimle tüm ağlardaki işlemlerin %95’ini oluşturdu. Solana Floor, Solana ekosistemine odaklanan bağımsız bir yayın platformu olarak biliniyor.

Solana Floor’un paylaştığı verilere göre geçen haftaki tokenleştirilmiş hisse senedi hacmi, bir önceki ayın toplamını geride bıraktı ve bu artışta SpaceX’in IPO tokeni SPCX belirleyici oldu.

Bu sıçramada en büyük etkenlerden biri, SpaceX’in halka arzına dayalı olarak sunulan SPCX tokeninin piyasaya sürülmesi oldu. Geçen haftaki hacim, bir önceki ayın toplam seviyesini de aşmış durumda.

Kilitli toplam değer zirvenin gerisinde kaldı

Buna karşın Solana’daki kilitli toplam değer 5,7 milyar dolar civarında bulunuyor. Bu gösterge, merkeziyetsiz finans uygulamalarına yatırılan varlıkların toplam büyüklüğünü ölçüyor ve zincir üstü sermaye katılımını izlemek için kullanılıyor.

Mevcut seviye, Eylül 2025’te görülen yaklaşık 13 milyar dolarlık zirvenin belirgin biçimde altında. Bu tablo, işlem hareketliliği ve uygulama gelirleri güçlü kalsa da DeFi tarafında zirve dönemindeki sermaye büyüklüğüne henüz dönülmediğine işaret ediyor.

Analistler dip tartışmasında ikiye ayrıldı

Piyasada asıl tartışma, SOL’un kalıcı bir dip oluşturup oluşturmadığı üzerinde yoğunlaşıyor. Kripto para işlemcisi Ardi, Solana’nın bir sonraki boğa döngüsü için dikkat çekici bir bölgeye yaklaştığını belirtti. Ardi’ye göre SOL, yaklaşık 295 dolarlık döngü zirvesinden 60 dolara gerileyerek %77 düşüş yaşadı.

Ardi, Bitcoin ve Ether’de geçmişte görülen geri çekilme oranlarına atıf yaparak %80 ila %85 aralığındaki bir düşüşün SOL’u 45 ila 60 dolar bandına taşıyabileceğini, bu bölgenin de birikim açısından en cazip alan olarak öne çıktığını savundu.

Daha iyimser tarafta yer alan Bluntz ise haftalık grafikte göreceli güç endeksi, yani RSI ile uyumlu yükseliş sapmasının dikkat çektiğini ifade etti. Analiste göre bu tür görünüm, %80 civarındaki sert düşüşlerin ardından çoğu zaman piyasa diplerine yakın dönemlerde ortaya çıkıyor.

Temkinli yaklaşım da masada

Öte yandan Dyme, daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladı. Analist, Solana’nın son büyük toparlanmasından önce Mayıs 2022 ile Ekim 2023 arasında yaklaşık 500 gün boyunca taban oluşturduğunu hatırlattı. Bu benzerlik, yeni ve kalıcı bir dip oluşmadan önce daha uzun bir yatay seyrin gerekebileceği şeklinde yorumlanıyor.

Trading Stable kurucusu Ryan Clark da son dönemdeki iyimserliğe mesafeli yaklaştı. Piyasada HORSE adıyla da tanınan Clark, SOL’un haftalık grafikte 50 ve 200 dönemlik basit hareketli ortalamaların altında işlem görmeye devam ettiğini, 90 dolar bölgesinin yeniden aşılmasının daha güçlü bir teknik sinyal sağlayabileceğini belirtti.

Şimdilik tartışma, fiyat 45 ile 60 dolar bandına inmeden önce SOL talebinin güç kazanıp kazanamayacağı sorusunda düğümleniyor. Zincir üstü veriler güçlü kalırken, fiyat tarafında net yön konusunda görüş birliği henüz oluşmuş değil.