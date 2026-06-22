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Kripto Para

ABD’de kripto vergi tasarısında kritik viraj! Kongre’de neler yaşandı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 ABD’de madencilik ve staking gelirlerine vergi istisnası getiren tasarı için baskı arttı.
  • 📌 Kripto grupları, Kongre’ye gönderilen mektupla düzenlemenin değiştirilmeden ilerlemesini istedi.
  • 💬 Demokratlar, bu adımın $BTC gibi kripto varlıkları geleneksel yatırımlara göre daha avantajlı kılabileceğini savunuyor.
  • 🗓️ Kasım ara seçimleri yaklaşırken tasarının bu yıl yasalaşıp yasalaşmayacağı belirsizliğini koruyor.
Onur Atam
Onur Atam

Kripto sektörünü temsil eden önde gelen üç ticaret grubu, ABD Kongresi’ne dijital varlıklara ilişkin yeni bir vergi tasarısını hızla geçirme çağrısı yaptı. Söz konusu düzenleme, madencilik ve staking yoluyla elde edilen kripto ödüllerinin vergilendirilebilir gelir kapsamı dışında tutulmasını öngörüyor. Ancak Temsilciler Meclisi’ndeki Demokratlar, bu yaklaşımın kripto varlıkları hisse senedi ve tahvil gibi geleneksel yatırım araçlarına kıyasla daha avantajlı hale getirebileceği görüşünde.

İçindekiler
1 Sektörden komiteye hız çağrısı
2 Demokratlar neden mesafeli duruyor?
3 Lobi trafiği hızlandı
4 Baskı yalnızca bu tasarıyla sınırlı değil

Sektörden komiteye hız çağrısı

Bu hafta Temsilciler Meclisi Vergi ve Gelir Komitesi’nin kıdemli Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerine gönderilen mektupta Blockchain Association, Crypto Council for Innovation ve Digital Chamber yöneticileri, tasarının mevcut haliyle ilerletilmesini istedi. Bu kuruluşlar, Washington’da kripto sektörünün çıkarlarını savunan başlıca kurumlar arasında yer alıyor.

Gruplar mektuplarında, tasarı üzerinde daha önce sağlanan uzlaşının yeniden açılmasının, çözülmek istenen sorunları geri getirebileceğini ve iki partinin desteğine yaklaşan sonucun gecikmesine yol açabileceğini belirtti.

Tax Clarity for Mining and Staking Act adıyla anılan teklif, bu ay komitede ele alınan altı kripto vergi tasarısından biriydi. Düzenleme kabul edilirse, madencilikten ve staking faaliyetlerinden elde edilen varlıklar, satılmadıkları sürece beyan edilebilir gelir sayılmayacak. Mevcut uygulamada ise ABD’li mükelleflerin yeni üretilen kripto varlıkları ve staking ödülleri, nakde çevrilip çevrilmediğine bakılmaksızın gelir olarak değerlendiriliyor.

Demokratlar neden mesafeli duruyor?

Tasarı, komitedeki görüşmeler sırasında en fazla tartışma yaratan başlıklardan biri oldu. Demokrat üyeler, kriptoya özel bir vergi avantajı sağlanmasının finansal piyasalardaki dengeyi etkileyebileceğini savundu. Onlara göre böyle bir değişiklik, vergilendirilen geleneksel yatırım araçları karşısında dijital varlıkları daha cazip hale getirebilir.

Komitedeki önde gelen Demokratlar daha önce, kasım ayındaki ara seçimlerden önce herhangi bir kripto vergi tasarısının yasalaşmasını beklemediklerini açıklamıştı. Seçim takviminin yaklaşması, bu yıl içinde ilerleme ihtimalini daha da belirsiz hale getiriyor.

Lobi trafiği hızlandı

Digital Chamber adına konuşan bir temsilci, kurumun vergi tasarısına destek toplamak amacıyla çarşamba günü yaklaşık bir düzine üye şirketi Kongre’ye götürmeyi planladığını aktardı. Temsilci, artan Demokrat muhalefetine rağmen tasarının seçimlerden önce geçip geçemeyeceği sorusuna, bu haftaki temasların siyasi isteğin düzeyine dair daha net bir tablo sunacağını söyledi.

Baskı yalnızca bu tasarıyla sınırlı değil

Benzer zaman baskısı, Senato’da yakından izlenen Clarity Act üzerinde de hissediliyor. Bu tasarı, ABD menkul kıymetler hukukunu yeniden şekillendirerek kripto faaliyetlerinin büyük bölümüne daha açık bir yasal zemin hazırlamayı amaçlıyor. Tasarıyı destekleyenler, düzenleme ağustos ayına kadar ilerlemezse yakın vadede yasalaşmasının zorlaşabileceğini dile getiriyor.

Bu tablo, ABD’de kripto düzenlemelerinde vergi ve piyasa yapısı başlıklarının seçim takvimiyle doğrudan kesiştiğini gösteriyor. Sektör temsilcileri mevcut uzlaşının korunmasını isterken, muhalif kanat tasarının piyasalara etkisinin daha dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini savunuyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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