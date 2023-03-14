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Neden Yükseliyor? Bitcoin 26.000 Dolar! Ayı Sezonu Bitti Mi?

Kral kripto para birimi uzun bir aranın ardından yeniden 26.000 doları aştı.
15:58
14 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kral kripto para birimi son 20 dakikadır hızla yükseliyor ve 26.000 dolara kadar ulaştı. Peki ama neden yükseliyor? Binance borsasında aylar sonra yeniden 26.000 doları aşan fiyat yatırımcıları heyecanlandırdı. Ancak sevinmek için erken olabilir fakat Ocak ayından bu yana söylediğim gibi korkmak için de geç kalındı. 2022 geçti ve 2023 kaotik ortamına rağmen yatırımcıya umut veriyor.

Bitcoin Neden Yükseliyor?

Enflasyon verisi beklenti dahilinde geldiği ve önceki aya göre az da olsa düştüğü için Bitcoin fiyatı 26.000 doları aştı. Üstelik Fed’in iflas eden bankalar nedeniyle bu toplantıda daha yumuşak açıklamalar yapması umuluyor. Bu da devam eden yükselişin katalizörleri arasında yer alıyor. Haftaya Çarşamba günü akşam 21:00’da açıklanacak faiz kararı için tahminler 50bp artıştan 25bp seviyesine kadar geriledi. Geçtiğimiz hafta Powell eğer veriler iyi gelirse 50bp artış yapmayabiliriz demişti. Veriler iyi geldi ve ABD bankaları zor durumda, o halde kripto para yatırımcıları rahat bir nefes alabilir.

Kripto Ayı Sezonu Bitti Mi?

Birçok on-chain metrik artık piyasanın dibi gördüğünü haftalardır söylüyordu. Ancak buna rağmen ayı sezonunun bittiğini söylemek güç, Bitcoin fiyatı 40.000 dolarlı seviyelere kadar toparlanıp tekrar 15.500 bölgesine de inebilir. Yani ayı ve boğa piyasalarına dair kesin konuşmalar genelde yanıltıcıdır. Özetler ayı piyasasının sona erdiğini ancak boğa sezonu geldiğinde söyleyebiliriz, bugünler bir geçiş dönemi olarak tanımlanıyor.

CryptoQuant’a katkıda bulunan bir analist olan Venturefounder, piyasanın şimdi faiz indirimlerinin beklendiğini yazdı. Fakat bu çok ciddi bir adım olur.

“Eğer Powell %2 enflasyon hedefini değiştirirse, bu 1970’lerde USD’nin altın standartlarından çıkarılmasından bu yana Fed’in yaptığı en büyük hamle olacak.”

Game of Trades yine de TÜFE’nin Fed’in duruşunu “agresif” bir şekilde değiştirmesi için henüz yeterince düşük olmadığını ve Mart 2020 COVID-19 çöküşünü takip eden eylemleri yansıttığını savundu.

Bitcoin yazı hazırlandığı sırada yeniden 26.000 doları geçti ve 26.250 dolarda bulunuyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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