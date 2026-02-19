Eski Binance Yetkilisinden Kriptoda Büyük İtiraf: Kimse Gizleme Gereği Bile Duymuyor!

Kripto para piyasasının perde arkasındaki dev isimlerden Binance’in eski iş geliştirme sorumlusu Chase, katıldığı bir yayında sektörün karanlık yüzüne dair çarpıcı iddialarda bulundu. 9 Şubat tarihinde Yuzheng Sun’ın YouTube kanalına konuk olan eski yetkili, dijital varlıkların değerleme sisteminin manipülasyona ne kadar açık olduğunu gözler önüne serdi. Piyasa yapıcıların uzun vadeli değer yerine kısa vadeli karlara odaklandığını savunan Chase, düzenleme eksikliğinin sektörü adeta bir “vahşi batıya” çevirdiğini ifade etti.

Manipülasyonun Yeni Normali ve Kısa Vadeli Hedefler

Chase’e göre kripto para dünyasında bir varlığın fiyatını belirleyen temel sacayağı; likidite, ilgi ve çip yapısı olarak adlandırılan arz dağılımından oluşuyor. Bu unsurların bir araya gelmesiyle oluşan değerleme sistemi, projelerin gerçek niteliğinden ziyade 7 gün ile 3 ay arasındaki kısa vadeli trendleri şekillendiriyor. Piyasadaki aktörlerin vizyonunun bu dar zaman aralığına sıkıştığını belirten eski yetkili, yatırımcıların ve piyasa yapıcıların “değer” kavramını tamamen bir kenara bıraktığını savunuyor.

Sektörde uzun vadeli düşüncenin neredeyse yok olduğunu dile getiren Chase, piyasa yapıcıların etik değerlerden ziyade anlık kazançları maksimize etmeye çalıştığını vurguladı. Kripto paraların henüz resmi olarak bir “menkul kıymet” statüsünde tanımlanmamış olmasının yarattığı boşluk, kötü niyetli aktörler için uygun bir zemin hazırlıyor. Denetim mekanizmalarının yetersizliği sebebiyle piyasa manipülasyonunun artık gizli saklı yapılmadığını, aksine herkesin gözü önünde fütursuzca sergilendiğini iddia etti.

Binance Cephesinden Gelen Kurumsal Yanıt

Bu açıklamaların sosyal medyada ve yatırımcı çevrelerinde yankı uyandırması üzerine Binance kurucu ortağı Yi He, iddialara net bir sınır çizerek yanıt verdi. Yi He, Chase’in geçmişte Binance bünyesinde iş geliştirme (BD) biriminde görev aldığını ancak listeleme süreçlerinde herhangi bir karar yetkisinin bulunmadığını net bir dille ifade etti. Şirket içindeki operasyonel yapıya dikkat çeken yönetici, spekülasyonların önüne geçmek adına kurumsal bir açıklama yapma gereği duydu.

Yi He, Binance’in operasyonel standartları gereği listeleme ekibi ile iş geliştirme ekibinin birbirinden tamamen izole edildiğini ve aralarında aşılması imkansız duvarlar olduğunu hatırlattı. Bu açıklamayla birlikte, eski personelin dile getirdiği manipülasyon iddialarının kurumun listeleme kararlarını bağlamadığı mesajı verildi. Borsanın karar mekanizmalarının şeffaflığı savunulurken, Chase’in açıklamalarının kişisel gözlemlerden ibaret olduğu ve şirketin yetkili listeleme ekibini temsil etmediği vurgulandı.