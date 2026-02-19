Winvest — Bitcoin investment
BINANCE

Eski Binance Yetkilisinden Kriptoda Büyük İtiraf: Kimse Gizleme Gereği Bile Duymuyor!

Özet

  • Eski Binance personeli Chase piyasadaki kısa vadeli manipülasyonlara dikkat çekti.
  • Piyasa yapıcıların uzun vadeli değer yerine anlık karlara odaklandığını vurguladı.
  • Binance kurucu ortağı Yi He iddiaları reddederek ekiplerin ayrılığını açıkladı.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Kripto para piyasasının perde arkasındaki dev isimlerden Binance’in eski iş geliştirme sorumlusu Chase, katıldığı bir yayında sektörün karanlık yüzüne dair çarpıcı iddialarda bulundu. 9 Şubat tarihinde Yuzheng Sun’ın YouTube kanalına konuk olan eski yetkili, dijital varlıkların değerleme sisteminin manipülasyona ne kadar açık olduğunu gözler önüne serdi. Piyasa yapıcıların uzun vadeli değer yerine kısa vadeli karlara odaklandığını savunan Chase, düzenleme eksikliğinin sektörü adeta bir “vahşi batıya” çevirdiğini ifade etti.

İçindekiler
1 Manipülasyonun Yeni Normali ve Kısa Vadeli Hedefler
2 Binance Cephesinden Gelen Kurumsal Yanıt

Manipülasyonun Yeni Normali ve Kısa Vadeli Hedefler

Chase’e göre kripto para dünyasında bir varlığın fiyatını belirleyen temel sacayağı; likidite, ilgi ve çip yapısı olarak adlandırılan arz dağılımından oluşuyor. Bu unsurların bir araya gelmesiyle oluşan değerleme sistemi, projelerin gerçek niteliğinden ziyade 7 gün ile 3 ay arasındaki kısa vadeli trendleri şekillendiriyor. Piyasadaki aktörlerin vizyonunun bu dar zaman aralığına sıkıştığını belirten eski yetkili, yatırımcıların ve piyasa yapıcıların “değer” kavramını tamamen bir kenara bıraktığını savunuyor.

Sektörde uzun vadeli düşüncenin neredeyse yok olduğunu dile getiren Chase, piyasa yapıcıların etik değerlerden ziyade anlık kazançları maksimize etmeye çalıştığını vurguladı. Kripto paraların henüz resmi olarak bir “menkul kıymet” statüsünde tanımlanmamış olmasının yarattığı boşluk, kötü niyetli aktörler için uygun bir zemin hazırlıyor. Denetim mekanizmalarının yetersizliği sebebiyle piyasa manipülasyonunun artık gizli saklı yapılmadığını, aksine herkesin gözü önünde fütursuzca sergilendiğini iddia etti.

Binance Cephesinden Gelen Kurumsal Yanıt

Bu açıklamaların sosyal medyada ve yatırımcı çevrelerinde yankı uyandırması üzerine Binance kurucu ortağı Yi He, iddialara net bir sınır çizerek yanıt verdi. Yi He, Chase’in geçmişte Binance bünyesinde iş geliştirme (BD) biriminde görev aldığını ancak listeleme süreçlerinde herhangi bir karar yetkisinin bulunmadığını net bir dille ifade etti. Şirket içindeki operasyonel yapıya dikkat çeken yönetici, spekülasyonların önüne geçmek adına kurumsal bir açıklama yapma gereği duydu.

Yi He, Binance’in operasyonel standartları gereği listeleme ekibi ile iş geliştirme ekibinin birbirinden tamamen izole edildiğini ve aralarında aşılması imkansız duvarlar olduğunu hatırlattı. Bu açıklamayla birlikte, eski personelin dile getirdiği manipülasyon iddialarının kurumun listeleme kararlarını bağlamadığı mesajı verildi. Borsanın karar mekanizmalarının şeffaflığı savunulurken, Chase’in açıklamalarının kişisel gözlemlerden ibaret olduğu ve şirketin yetkili listeleme ekibini temsil etmediği vurgulandı.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bitcoin’de 200 Bin BTC El Değiştirdi! Küçük Yatırımcı Korkarken Onlar Milyarlarca Dolar Harcadı!

Bugün Bitcoin Alırsanız Neden En Fazla Yüzde 2,4 Kazanç Elde Edesiniz? Peki XRP?

Tarihsel Veriler ve Bitcoin İçin Kaçınılmaz Seviyeler

Yapay Zeka Kodladı, DeFi Dünyası Sarsıldı: 1.78 Milyon Dolarlık “Vibe-Coding” Faturası

Seçimlerden Sonra Kripto Para Piyasasının O Ayağında Patlama Olmuştu: Federal Otorite Düğmeye Bastı

Pump.fun’dan Büyük Sürpriz: Cüzdanlara Nakit İadesi Dönemi Başladı

Bitcoin ETF’lerinde “Çelik Çekirdek” Dönemi: Kim Bu Gizli Yatırımcılar?

TAGGED: , , ,
Bu Haberi Paylaş
Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
Takip Et:
Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto para haberciliğine yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içinde, merkezindeyim. Son 3 yıldır COINTURK'te kripto para gazeteciliği yaparak Türk kripto para yatırımcısına doğrudan kaynağından haber getiriyorum.
Bir Önceki Yazı Bitcoin’de 200 Bin BTC El Değiştirdi! Küçük Yatırımcı Korkarken Onlar Milyarlarca Dolar Harcadı!
Bir Sonraki Yazı Bitcoin’de Uzun Vadeli Yatırımcılar Satışa Ara Verip Yeniden Toplamaya Başladı
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Bitcoin’de Uzun Vadeli Yatırımcılar Satışa Ara Verip Yeniden Toplamaya Başladı
Kripto Para
Bitcoin’de 200 Bin BTC El Değiştirdi! Küçük Yatırımcı Korkarken Onlar Milyarlarca Dolar Harcadı!
BITCOIN (BTC)
Winvest ile Yazay Zeka Tabanlı Günlük Getiri
Sponsorlu Makale
Dev Madencilik Şirketi Altcoin Ethereum’da Durdurulamıyor: Artık Hiçbir Şey Eskisi Gibi Olmayacak
Ethereum (ETH)
Bitcoin’de 2022 Ayı Piyasası Sonuna Benzerlikler: K33 Raporundan Dikkat Çeken Tespitler
Kripto Para
Lost your password?