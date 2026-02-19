Bitcoin’de 200 Bin BTC El Değiştirdi! Küçük Yatırımcı Korkarken Onlar Milyarlarca Dolar Harcadı!

Bitcoin piyasasında son dönemde yaşanan sert dalgalanmalar, yatırımcı grupları arasında belirgin bir strateji ayrışmasını gün yüzüne çıkardı. Ekim ayı başında 126.000 dolar seviyelerini test eden en büyük kripto para, ardından 60.000 dolara kadar gerileyerek piyasalarda soğuk duş etkisi yaratsa da şu sıralar 68.000 dolar bandında tutunmaya çalışıyor. Bu süreçte kurumsal devlerin iştahı kabarmaya devam ederken, kısa vadeli düşünen bireysel yatırımcıların temkinli bir bekleyişe geçmesi dikkat çekiyor.

Kısa Vadeli Yatırımcıda Momentum Kaybı

Piyasa analistleri ve veri platformları tarafından paylaşılan güncel rakamlar, Bitcoin dünyasında “kısa vadeli tutucular” olarak adlandırılan grubun alım hızında ciddi bir yavaşlama olduğunu gösteriyor. Alphractal verilerine göre, 90 günlük net pozisyon değişimi pozisyonel anlamda artıda kalmayı başarsa da birikim temposu son günlerde keskin bir düşüş sergiledi. Bu yavaşlama, piyasadaki talep ivmesinin zayıfladığına işaret ederken, uzmanlar geçmişte benzer tabloların ardından genellikle bir konsolidasyon sürecinin veya yüksek oynaklığın geldiğini hatırlatıyor.

Alphractal kurucusu Joao Wedson, Strategy gibi devlerin ve diğer kurumsal yapıların portföylerini genişletmesine rağmen, bu durumun tabana yayılmadığını vurguluyor. Wedson’a göre, sadece birkaç dev şirketin hamlelerine bakarak genel bir çıkarım yapmak yanıltıcı sonuçlar doğurabiliyor. Blokzinciri üzerindeki gerçek talebi anlamak için tüm ekosistemin davranışlarını bir bütün olarak incelemek gerekiyor; zira kısa vadeli yatırımcılar 90 gün öncesine kıyasla çok daha çekingen bir profil çiziyor.

Kurumsal alımların yarattığı olumlu havanın küçük yatırımcı cephesinde karşılık bulamaması, piyasanın kendi içinde bir “rejim değişimi” yaşıyor olabileceği ihtimalini de beraberinde getiriyor. Mevcut veriler, fiyatın 126.000 dolardan 60.000 dolara gerilediği o travmatik düşüşün ardından piyasaya yeni girenlerin temkinli hareket etmeyi seçtiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Balinalar Düşüşü Fırsata Çeviriyor

Kısa vadeli yatırımcıların aksine, “balina” olarak nitelendirilen büyük ölçekli yatırımcılar ise bambaşka bir ajandaya sahip görünüyor. CryptoQuant verileri, bu dev cüzdan sahiplerinin varlıklarını 200.000 BTC’den fazla artırdığını kanıtlıyor. Borsalara giren balina varlıklarındaki artış normalde satış baskısı olarak yorumlansa da orta vadeli analizler bu grubun genel arz içindeki payının istikrarlı şekilde büyüdüğünü gösteriyor. Aralık ortasında düşüş eğiliminde olan balina hakimiyeti, son bir ayda yüzde 3,4 oranında bir toparlanma kaydetti.

Bu stratejik hamleler sonucunda balinaların elindeki toplam miktar 2,9 milyon BTC seviyesinden 3,1 milyon BTC’nin üzerine tırmandı. Benzer bir birikim operasyonu en son Nisan 2025 tarihindeki düzeltme döneminde görülmüş ve o dönemdeki balina desteği Bitcoin’in 76.000 dolardan 126.000 dolara sıçramasında anahtar rol oynamıştı. Şimdi ise piyasanın zirve noktasının yaklaşık yüzde 46 altında seyretmesi, büyük oyuncular için kaçırılmayacak bir indirim dönemi olarak algılanıyor.

Büyük yatırımcıların satış baskısını göğüsleyerek piyasayı absorbe etmesi, orta vadeli beklentilerin hala güçlü kaldığını kanıtlar nitelikte. Kurumsal devlerin ve balinaların bu agresif toplama süreci, kısa vadeli yatırımcıların yarattığı durgunluğu dengeleyerek piyasanın 68.000 dolar civarında tutunmasını sağlayan ana kolon görevini üstleniyor.