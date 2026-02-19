Bitcoin’de Uzun Vadeli Yatırımcılar Satışa Ara Verip Yeniden Toplamaya Başladı

Kripto para veri şirketi CryptoQuant’ın raporuna göre, Bitcoin’in uzun vadeli yatırımcıları son altı ayda fiyatlar yüksek seviyelerde seyrederken düzenli olarak satış yapıyordu. Zincir üstü verilerle izlenen bu dağıtım süreci, geçtiğimiz ocak ayına kadar devam etti.

Uzun Vadeli Yatırımcılarda Davranış Değişikliği

12 Ocak 2026 sonrasında uzun vadeli yatırımcıların satış eğiliminde belirgin bir değişim görüldü. Bitcoin fiyatı 62.000 ile 68.000 dolar aralığına gerilediğinde, bu grup satış yerine yeniden birikime yöneldi. Rapor, yıl başından bu yana günlük ortalama alım miktarının 115 Bitcoin’e yükseldiğini, uzun vadeli yatırımcılardan gelen satış baskısının ise neredeyse tamamen ortadan kalktığını gösteriyor.

Piyasa Yapısında Etkisi

Birikim modeline geri dönülmesi, piyasadaki uzun vadeli yatırımcıların değer algısının düşük fiyatlarda yeniden devreye girdiğine işaret ediyor. Tarihsel olarak benzer davranışlar, genellikle uzun vadeli yatırımcıların fiyatın makul seviyelere geldiğini düşündükleri dönemlerde gözleniyor. Bu durum, satış yönündeki arzı azaltarak piyasadaki dengede önemli rol oynayabiliyor.

Fiyat Hareketine Yansıması Belirsiz

Raporda, uzun vadeli yatırımcıların yeniden alım yapmasının henüz güçlü bir fiyat yükselişini tetiklemediği aktarılıyor. Alım ölçeğindeki artışa karşın, piyasada geniş çaplı bir toparlanma için yeterli talebin oluşmadığı vurgulanıyor. Buna göre, satış baskısı azalmış olsa bile, yükselişi destekleyecek yeni bir alım dalgası henüz ortaya çıkmadı.

Piyasa yapısı şu an için nötr ve kırılgan olarak tanımlanıyor. Uzun vadeli yatırımcılar alım yapıyor ancak fiyatlarda güçlü bir momentumu henüz görmek mümkün değil.

CryptoQuant tarafından sunulan raporda, “uzun vadeli yatırımcılar tekrar alım yapıyor olmasına rağmen piyasada güçlü bir genişleme süreci başlamadı” ifadelerine yer veriliyor.

Geçmiş veriler, bu tür satıştan alıma geçilen dönemlerin genellikle önemli piyasa hareketlerinin öncüsü olabildiğini gösteriyor. Ancak piyasada yeni iştirakçi ve toplu talep oluşmadan kalıcı bir yönelimin başlaması mümkün görülmüyor.

Önümüzdeki haftalarda birikim eğiliminin güçlenmesi halinde toparlanmanın temelleri atılabilir. Aksi durumda, fiyatların yatay seyri ve kararsızlık devam edebilir.

Şu an için kesin olan tek nokta, uzun vadeli yatırımcıların satışında belirgin bir duraklama yaşandığı. Bunun kısa süreli bir dengelenme mi yoksa daha büyük bir trend dönüşümünün ilk sinyali mi olduğu ise izlenmeye devam ediyor.