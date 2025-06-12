BITCOIN (BTC)

Dünyanın En Gizemli 11’nci Milyarderi! Bitcoin’in Mucidinin 118 Milyar Dolarlık Göz Dolduran Serveti

Özet

  • Satoshi Nakamoto’nun 1.096 milyon adetten oluşan Bitcoin serveti fiyattaki yükselişle 118 milyar dolara ulaştı.
  • Bu rakam Nakamoto’nun dünyanın en zenginler listesinde yer almasını sağladı.
  • Kimliği hala gizemini koruyan mucidin serveti kripto para dünyasının en çekici unsuru olarak kalıyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Bitcoin $107,041.02‘in anonim mucidi Satoshi Nakamoto’nun dijital cüzdanında sakladığı 1.096 milyon adet BTC, en büyük kripto paranın fiyatının 107 bin doları aşmasıyla 118 milyar dolarlık bir servete karşılık geldi. Bu rakam Nakamoto’yu dünyanın en zenginleri listesinde 11’nci sıraya taşıdı. 2009–2010 yıllarında madencilik yaparak oluşturulan bu stok on yılı aşkın süredir hareketsiz duruyor. Kimliği hala bilinmeyen Bitcoin’in mucidinin servetinin büyüklüğü kripto para dünyasını hala merak içinde tutuyor.

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Nakamoto’nun Bitcoin MirasıNakamoto’nun Servetine İlişkin Gelecek Beklentileri

Nakamoto’nun Bitcoin Mirası

Satoshi Nakamoto, Bitcoin’i 2009’da tanıttı ve hemen ardından madenciliğe başladı. O dönemde Bitcoin’in değeri yok denecek kadar düşüktü. Nakamoto’nun oluşturduğu 1.096 milyon adet BTC kripto paranın doğuş yıllarının somut bir mirası olarak kabul ediliyor.

Satoshi Nakamoto’nun Bitcoin Serveti

Arkham’ın zincir içi verileri bu büyük miktarın 16 yıl boyunca el değmeden saklandığını ortaya koyuyor. Dakikalarca süren blok doğrulamalarıyla kazanılan Bitcoin’ler günümüzde kripto para piyasasının en dikkat çekici varlığı.

Dünyanın en zenginleri listesinde Elon Musk 411.4 milyar dolarla ilk sırada yer alıyor. Eğer Bitcoin’in fiyatı 381 bin 928 dolara ulaşırsa Nakamoto’nun serveti Musk’ın servetini geçecek. Bu hedefe ulaşmak şu an için zor görünse de kripto para piyasasının yapısı sürpriz olasılıklarını canlı tutuyor.

Bitcoin, 22 Mayıs 2025 tarihinde 111 bin 980 doları gördü ve Haziran başında 110 bin 435 doları test etti. Son 24 saatte yüzde 1,7’lik bir düşüş yaşanmasına rağmen fiyat hala 107 bin dolar civarında işlem görüyor. ABD Nisan ayı TÜFE verisinin beklentilerin altında kalması Fed’in faiz indirimlerine kapı aralarken Bitcoin ve diğer kripto paralarda yükseliş beklentileri arttı.

Nakamoto’nun Servetine İlişkin Gelecek Beklentileri

Nakamoto’nun serveti dokunulmamış halde kalırken kripto para piyasası kurumsal ilginin artışını sürdürüyor. Bazı analistler Bitcoin’in yapısal arz-talep dengesinin fiyatı yukarı çekebileceğini ileri sürüyor. Diğer yandan kimliği belirsiz mucidin varlıklarını ileride kullanıp kullanmayacağı piyasa oyuncuları için hala büyük bir soru işareti.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
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