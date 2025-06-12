LITECOIN (LTC)

88 Dolar Desteği Kurtarıcı Olabilecek mi? Popüler Altcoin’de Umutlu Bekleyiş

Özet

  • Altcoin Litecoin'in (LTC) fiyatı son 24 saatte yüzde 3,59 düşüşle 89,26 dolar seviyesine geriledi.
  • Aynı dönemde altcoin'in işlem hacmi yüzde 3,51 azaldı.
  • Bollinger Bantları'ndaki görünüm fiyatın 20 günlük ortalamanın altına düşmesiyle olumsuz eğilimin sürebileceğini gösteriyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Ömer Ergin
Ömer Ergin - Kripto Para Gazetecisi

Son 24 saatte altcoin Litecoin $88.41‘in (LTC) fiyatı düşüş trendini sürdürerek ayı piyasası baskısı altında kaldı. Bu eğilim altcoin’in Bollinger Bantları göstergesinin olumsuz piyasa duyarlılığının bir süre daha devam edebileceğini işaret etmesiyle örtüşüyor. Altcoin‘de teknik göstergeler genel olarak ayıların lehine dönerken, bazı yatırımcılar LTC‘nin geçmiş yıllardaki Haziran performansına dayanarak yakın vadede bir toparlanma olmasını umuyor.

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Litecoin’in Teknik Göstergelerindeki Belirgin Düşüş İşaretleriTarihsel Veriler Işığında Toparlanma Umudu

Litecoin’in Teknik Göstergelerindeki Belirgin Düşüş İşaretleri

Litecoin fiyatının Bollinger Bantları’ndaki 20 günlük hareketli ortalamanın (orta bant) altına düşmesi, piyasadaki olumsuz havanın güçlü bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Bu hareket piyasa genelindeki duyarlılığının satıcılar lehine olduğunu ortaya koyuyor.

Mevcut eğilimin devam etmesi ve bir değişikliğe yol açacak bir etken olmaması halinde LTC fiyatının daha da düşebileceği öngörülüyor. Bollinger Bantları’na göre, bu düşüş dalgası LTC’yi 83,19 dolar seviyelerine kadar çekebilir. Ancak bu senaryonun gerçekleşmemesi için Litecoin alıcılarının güçlü bir direnç oluşturması gerekecek.

Altcoin Litecoin LTC Fiyat Grafiği

Fiyatın 88 dolar desteğini test etmesi ve bu seviyede geçici bir destek bularak mevcut seviyeye kısmi toparlanma yapması bazı alıcıların bu seviyede ilgi gösterdiğine işaret etse de genel teknik tablo hala olumsuz görünüyor. Hacimdeki düşüş de bu düşüş hareketine katılımın sınırlı olduğunu gösteriyor.

Tarihsel Veriler Işığında Toparlanma Umudu

Litecoin’in mevcut olumsuz görünümü Mayıs ayında kaydettiği yüzde 12’lik tek günlük sıçramanın tam tersi bir yönde ilerliyor. O dönemde, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) spot Litecoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) başvurularını onaylamadaki gecikmelerine rağmen LTC fiyatı 90 doların üzerine çıkmayı başarmıştı.

Yaşanan son düşüşe karşın bazı Litecoin yatırımcıları tarihsel trendlere dayanarak bir toparlanma bekliyor. Veriler Litecoin’in geçmiş yıllarda Haziran ayında ortalama yüzde 8,86’lık bir büyüme kaydettiğini gösteriyor. Tarihin tekerrür etmesi durumunda bu ortalama büyüme oranı LTC coin fiyatını yaklaşık 97,17 dolar seviyesine taşıyabilir.

Ancak, geçmiş performansın gelecekteki sonuçların garantisi olmadığı unutulmamalı. Mevcut teknik göstergelerin olumsuzluğu ve genel piyasa koşulları tarihsel ortalamanın turtturulması konusunda belirsizlik yaratıyor.

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Ömer Ergin
By Ömer Ergin Kripto Para Gazetecisi
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Paranın geleceği olduğuna inandığım Bitcoin ve diğer kripto paralarla ilgili yazmayı ve karalamayı sevdiğim için çevrimiçi kripto medyacılığına yöneldim. 8 yılı aşkın süredir sektörün içindeyim. Son 3 yıldır ise COINTURK'te kripto para gazeteciliği yapmakta, okurlara kaynağından haber getirmekteyim.
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