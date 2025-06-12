88 Dolar Desteği Kurtarıcı Olabilecek mi? Popüler Altcoin’de Umutlu Bekleyiş

Son 24 saatte altcoin Litecoin $88.41‘in (LTC) fiyatı düşüş trendini sürdürerek ayı piyasası baskısı altında kaldı. Bu eğilim altcoin’in Bollinger Bantları göstergesinin olumsuz piyasa duyarlılığının bir süre daha devam edebileceğini işaret etmesiyle örtüşüyor. Altcoin‘de teknik göstergeler genel olarak ayıların lehine dönerken, bazı yatırımcılar LTC‘nin geçmiş yıllardaki Haziran performansına dayanarak yakın vadede bir toparlanma olmasını umuyor.

Litecoin’in Teknik Göstergelerindeki Belirgin Düşüş İşaretleri

Litecoin fiyatının Bollinger Bantları’ndaki 20 günlük hareketli ortalamanın (orta bant) altına düşmesi, piyasadaki olumsuz havanın güçlü bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Bu hareket piyasa genelindeki duyarlılığının satıcılar lehine olduğunu ortaya koyuyor.

Mevcut eğilimin devam etmesi ve bir değişikliğe yol açacak bir etken olmaması halinde LTC fiyatının daha da düşebileceği öngörülüyor. Bollinger Bantları’na göre, bu düşüş dalgası LTC’yi 83,19 dolar seviyelerine kadar çekebilir. Ancak bu senaryonun gerçekleşmemesi için Litecoin alıcılarının güçlü bir direnç oluşturması gerekecek.

Fiyatın 88 dolar desteğini test etmesi ve bu seviyede geçici bir destek bularak mevcut seviyeye kısmi toparlanma yapması bazı alıcıların bu seviyede ilgi gösterdiğine işaret etse de genel teknik tablo hala olumsuz görünüyor. Hacimdeki düşüş de bu düşüş hareketine katılımın sınırlı olduğunu gösteriyor.

Tarihsel Veriler Işığında Toparlanma Umudu

Litecoin’in mevcut olumsuz görünümü Mayıs ayında kaydettiği yüzde 12’lik tek günlük sıçramanın tam tersi bir yönde ilerliyor. O dönemde, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) spot Litecoin Borsa Yatırım Fonu (ETF) başvurularını onaylamadaki gecikmelerine rağmen LTC fiyatı 90 doların üzerine çıkmayı başarmıştı.

Yaşanan son düşüşe karşın bazı Litecoin yatırımcıları tarihsel trendlere dayanarak bir toparlanma bekliyor. Veriler Litecoin’in geçmiş yıllarda Haziran ayında ortalama yüzde 8,86’lık bir büyüme kaydettiğini gösteriyor. Tarihin tekerrür etmesi durumunda bu ortalama büyüme oranı LTC coin fiyatını yaklaşık 97,17 dolar seviyesine taşıyabilir.

Ancak, geçmiş performansın gelecekteki sonuçların garantisi olmadığı unutulmamalı. Mevcut teknik göstergelerin olumsuzluğu ve genel piyasa koşulları tarihsel ortalamanın turtturulması konusunda belirsizlik yaratıyor.