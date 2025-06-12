Obama’nın Eski Danışmanından Flaş Kripto Para İtirafı: Altın Anahtar

Barack Obama ve Kamala Harris’in eski danışmanı David Plouffe, kripto paranın siyasi arenada “önemli bir kaldıraç” olduğunu söyledi. Plouffe, bu açıklamayı Perşembe günü New York’ta düzenlenen Coinbase’in “State of Crypto Summit” etkinliğinde yaptı. Biden yönetiminin kripto para sektörüne karşı soğuk yaklaştığı yönündeki yaygın görüşü de kabul etti. Plouffe’nin aynı gün Coinbase’in Küresel Danışma Konseyi’ne katıldığı açıklandı.

Plouffe’den Kriptonun Siyasi Önemi Vurgusu

Plouffe, Coinbase etkinliğindeki panelde yaptığı konuşmada kripto paranın siyasi kampanyalarda giderek artan bir rol oynadığının altını çizdi. Ünlü isim, politikacılar için kripto para meraklılarıyla iletişim kurmanın değerli bir fırsat olduğunun altını çizdi.

“Seçim için yarışan bir politikacı olarak, kripto para meraklısı olup katılıp katılmayacaklarından emin olmayan, belki daha önce hiç oy kullanmamış kişilerle konuşma becerisi” diye ifade etti. Bu yaklaşımın kripto parayı bir giriş noktası olarak kullanıp ardından ekonomi, eğitim veya sağlık gibi diğer konulara geçiş sağlayabileceğini ekledi.

Plouffe, etkinlikte Trump’ın başkanlık kampanyasının ortak yöneticilerinden Chris LaCivita ile birlikte yer aldı. Trump’ın üst düzey kripto para sahiplerine verdiği yemeğe atıfta bulunan Plouffe, “Kuşkusuz bazı çelişkiler var, Chris tüm saygımla verilen yemek gibi. Bunun anlaşılabilir bir tepkiye yol açtığını düşünüyorum. Bu durum işleri karmaşık hale getirebilir” dedi.

2024 ABD Başkanlık Seçimlerindeki Kripto Para Faktörü

Kripto para dünyası 2024 ABD Başkanlık seçimlerinde gözle görülür bir etki yarattı. Biden yönetimi sırasında Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) gibi federal kurumların kripto paralara karşı temkinli ve zaman zaman çatışmacı bir tutum sergilediği görüldü.

Buna karşılık Başkan Donald Trump kripto parayı açıkça destekleyerek sektöre yönelik “yasa dışı, Amerikan karşıtı baskıya” son vereceği sözünü verdi. O dönemin Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Başkan adayı Kamala Harris ise kampanya sırasında yönetimi altında yapay zeka ve kripto para gibi alanlarda inovasyonu teşvik edeceğini, aynı zamanda tüketici ve yatırımcıları koruyacaklarını ifade etti.

Coinbase tarafından desteklenen “Stand With Crypto” örgütü 2024 ABD Başkanlık seçim döngüsünde milyonlar harcadı ve yasa koyucuların kripto para konusundaki pozisyonlarını takip eden bir puan kartı tutuyor. Trump’ın kendi adını taşıyan bir memecoin’i desteklemesi ve önemli kripto para sahipleri için bir yemek düzenlemesi bazı Demokratlar tarafından eleştirilere neden oldu.

Panelde yer alan LaCivita, Trump’ın kripto para konusundaki heyecanına ve yeniliğe açıklığına vurgu yaptı. “Bu kadar yeni bir şeyi benimseme fırsatı her zaman heyecan vericidir, elbette gerekli araştırmayı yaparsınız, hepimiz yaptık” diyen LaCivita, “Başkanın bunu bu kadar tam olarak benimsemesi birçok kişiyi şaşırttı” şeklinde konuştu.